فحص طبي لثنائي المصري لتحديد حجم الإصابة

الفجر الرياضي
المصري
المصري

 

يخضع فخر الدين بن يوسف وميدو جابر  لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لفحص طبي بعد إصابتهما قبل المشاركة في مباراة أمس الجمعة أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من فعاليات دوري نايل.

تعرض ميدو جابر للإصابة خلال مشاركته في تدريب الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز ولم يستكمل التدريبات الجماعية مع زملائه   وهذه الإصابة تسببت في عدم مشاركته في مباراة الأمس، بينما تعرض  فخر الدين لاصابة أثناء إجراء عملية الإحماء قبل بدء المباراة مما اضطر لعلي ماهر المدير الفني للنادي المصري بإجراء تعديل في التشكيل الاساسي.

ومن ناحية أخري، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات  مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

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ظهر مروان حمدي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي في لقطة غير احترافية لحظة تبديله في مباراة فريقه أمام بيراميدز التي إقيمت  بينهما على ملعب برج العرب ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

التقطت عدسات الكاميرات مروان وهو يبصق على جماهير المصري عند استبداله، مما يعرض اللاعب للعقوبة من إدارة ناديه.

علي ماهر يقدم اعتذار لجماهير المصري بعد تصرف مروان حمدي

قدم علي ماهر المدير الفني للنادي المصري اعتذار لجماهير   القلعة الخضراء بعد تصرف مروان حمدي نجم الفريق البورسعيدي الغير لائق أثناء المباراة  .

طالبت جماهير المصري  مجلس ادارة النادي المصري بمعاقبته مروان حمدي لما بدر منه من تصرف سيئ لم يحدث من قبل اي لاعب يرتدي قميص الفريق البورسعيدي.

حقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.
 

برج العرب كرة القدم صن داونز ميدو جابر الدوري الممتاز المصري البورسعيدي
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