بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت في الدوري الأفريقي

ديربي إفريقيا Sundowns vs Al Ahly اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت في الدوري الأفريقي، وتترقب جماهير عشاق كرة القدم على أحر من الجمر مباراة الأهلي وصن داونز المثيرة، والتي ستقام على ملعب لوفتوس في بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي اليوم، ونستعرض فيما يلي بعض المعلومات الهامة عن هذا اللقاء.

صن داونز يحرز الهدف الأول أمام المارد الأحمر

في الدقيقة 51، نجح فريق صن داونز في تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه ماسيكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. الكرة اتجهت نحو الزاوية اليسرى للمرمى وبقوة، متغلبة على جهود حارس المرمى الشناوي، واستقرت داخل الشباك، محققة هدفاً مهماً لصالح الفريق.

الأهلي يتعادل سلبياً الشوط الأول أمام صن داونز

انتهت الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بسرعة كبيرة وشهدنا محاولات من الفريقين للسيطرة على وسط الملعب. في الدقيقة الثانية، حصل رضا سليم على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى. قام معلول بتنفيذها وأخرج الدفاع الكرة لتصل إلى أفشة الذي قام بتسديد كرة قوية امتصها حارس مرمى صن داونز.

كان رضا سليم متحركًا سريعًا وهذا تسبب في حصول لاعب صن داونز على بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف ضد رضا سليم.

تميز النادي الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة بتنظيمه الجيد وضغطه على لاعبي صن داونز في جميع مناطق الملعب، وبالأخص في منتصف الملعب، مما أدى إلى زيادة عدد التمريرات الخاطئة من قبل الفريق الجنوب إفريقي.

مع مرور الوقت، بدأ صن داونز في استعادة توازنه وسيطر على الكرة من خلال التمريرات القصيرة بعدما تراجع لاعبو الأهلي للخلف، على الرغم من البداية القوية.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي

ستقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وصن داونز يوم الأحد، 29 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي لعام 2023. ستُقام المباراة في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ، ويمكنك متابعة البث المباشر لهذه المباراة على منصة "بوابة الفجر".

التفوق في القيمة التسويقية: يتفوق الأهلي على صن داونز فيما يتعلق بالقيمة التسويقية. إذ يبلغتقييم الأهلي نحو 30.50 مليون يورو، بينما تساوي القيمة التسويقية لفريق صن داونز نحو 29.63 مليون يورو. ويجدر بالذكر أن حارس المرمى محمد الشناوي هو أغلى لاعب في صفوف الأهلي بقيمة تقدر بـ 2.5 مليون يورو.

الأرقام السابقة للمدرب كولر: تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خاض الأهلي 67 مباراة، حقق الفوز في 47 مباراة، تعادل في 14 مباراة، وتلقى 6 هزائم. سجل الأهلي 126 هدفًا واستقبل 39 هدفًا. وحقق مع الفريق الأحمر خمس بطولات تشمل السوبر المحلي، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز.

هذه المعلومات تزيد من حماس الجماهير وتعكس التواجه القوي بين الأهلي وصن داونز، وتشير إلى أهمية اللقاء في رحلة الفريقين نحو التتويج ببطولة الدوري السوبر الأفريقي. تبقى المباراة محط أنظار الجماهير المشجعة للفريقين وعشاق كرة القدم حول العالم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام 3:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول الوسط مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات الهجوم محمود كهربا

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

المركز اللاعب حراسة المرمى ويليامز الدفاع كيكانا - موكوينا - مقالا الوسط موناو - موديبا - الليندي - بوطويل الهجوم مخوليس - زواني - مينديينا

مواجهات الأهلي وصن دوانز

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز شهد العديد من اللقاءات المثيرة والمنافسات القوية بين الفريقين. تقابل النادي الأهلي وصن داونز في 7 مباريات، كلها كانت ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا. خلال هذه المواجهات السبعة، تم تسجيل 14 هدفًا في مرمى كل من الأهلي وصن داونز. فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في مثلهم، في حين فاز صن داونز في أربع مباريات.

من الملفت للنظر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز صن داونز بخماسية مقابل هدفين، وهو نصر كبير حققه الفريق الجنوب إفريقي. يُظهر هذا التاريخ المشدد أهمية المواجهات بين الأهلي وصن داونز، وكيف أن كل فريق يتطلع لتحقيق التفوق في هذه المواجهات الملحمية.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

بينما تبث مباراة فريق الأهلي ومنافسه فريق صن داونز اليوم، في جولة نصف النهائي من ضمن منافسات الدوري الأفريقي، عبر قناة

ON Time Sports 1، بصوت المعلق أيمن الكاشف.

أبوظبي الرياضية 1، بصوت المعلق عامر عبدالله.

بي ان سبورت HD، بصوت المعلق خليل البلوشي.

المغربية الرياضية، بصوت المعلق سفيان الرشيدي.

SSC sport 1 HD، بصوت المعلق عيسي الحربين.

تردد قناة OnTime Sports 1 HD تردد قناة أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد قناة SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

الأهلى يتفوق على أندية جنوب إفريقيا

تاريخ الأهلي في مواجهة فرق جنوب إفريقيا يعكس حدة المنافسة والإثارة بين الفريقين على مر السنوات. حتى الآن، التقى الأهلي بفرق جنوب إفريقيا في 31 مباراة مختلفة في مسابقات القارة الأفريقية. وفي هذه المباريات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 13 مباراة، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل، وخسر في 9 مباريات أخرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

تمثل فرق جنوب إفريقيا تحديًا دائمًا بالنسبة للأهلي، حيث تمثل 7 فرق مختلفة في هذه المواجهات. تصدرت هذه القائمة مواجهات الأهلي مع صن داونز بمباراة 14، وليها أورلاندو بيراتس بـ 6 مباريات، وأياكس كيب تاون بمباراةين، بالإضافة إلى بلاتينيوم ستارز، سوبر سبورت، بيديفست، وكايزر تشيفز بمباراتين لكل منهم.

أثناء هذه المواجهات، نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 42 هدفًا في مرمى فرق جنوب إفريقيا، بينما استقبلوا 33 هدفًا. يتميز خالد بيبو، مدير الكرة الحالي بالفريق، كونه الهداف التاريخي للأهلي في مباريات ضد فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.

كما يتصدر حسام عاشور قائمة اللاعبين الذين ظهروا في أكبر عدد من مباريات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا، حيث شارك في 14 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

أول مواجهة جمعت الأهلي وصن داونز كانت في عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي في مباراة الإياب 3-0 ليتوج باللقب. تعكس هذه المباراة الأهمية الكبيرة لتلك اللحظات التاريخية في مسيرة الأهلي.

مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الأفريقي

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني بمجموع المباراتين. انتهت مباراة الذهاب في دار السلام بالتعادل 2-2، ثم تعادل الفريقان 1-1 في الإياب في القاهرة. وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، نجح الأهلي في التأهل بعدما سجل هدفين في مباراة الذهاب على أرض الخصم.

من جانب آخر، نجح فريق صن داونز في التأهل بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 في أنجولا، ثم انتهت مباراة الإياب في بريتوريا بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة، تأهل صن داونز إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي وسيواجه الأهلي في هذا الدور.