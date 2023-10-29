ميناء دمياط يتداول 33 سفينة حاويات وبضائع



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 14 سفينة ومغادرة 20 سفينة، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 33 سفينة حاويات وبضائع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة إلى أن من بين السفن التى تم التداول عليها السفينة المصرية "وادى الكرنك" القادمة من روسيا على متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية،يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف: أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى قطارين اثنين بعد أن أفرغا 25 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدما متجهين إلى الإسكندرية، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 41 ألفا و787 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 427 ألفا و853 طنا.

وأفاد البيان بأن حركة الصادر من الحاويات بلغت 850 حاوية مكافئة، والواردة 286 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و573 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 28 ألفاو208 أطنان، بينما شملت الواردات 35 ألفا و724 طنا من البضائع.