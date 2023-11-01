تعرف على إيرادات فيلم الرعب "The Exorcist: Believer"

وصلت إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer، إلى 120 مليون و643 الف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى.



وانقسمت الإيرادات بين 59 مليون و527 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و61 مليون و116 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى والفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures.

أحداث الفيلم



فيلم الرعب The Exorcist: Believer يدور عندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

أبطال "The Exorcist: Believer"

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.