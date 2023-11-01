شاب عُماني يبتكر روبوت لإطفاء الحرائق تلقائيًّا وعن بُعد

نجح طالب عُماني بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ابتكار روبوت لإطفاء الحرائق تلقائيًّا يمكن التحكم به عن بُعد، مع عدد من الخصائص المبتكرة في مكونات الروبوت الذي أطلق عليه (فاير روبوت).

وقال الطالب المبتكر إن فكرة الابتكار تتمثل في روبوت إطفاء للحرائق مصنوع من مواد عازلة للحرارة وقادر على تحديد موقع الحريق تلقائيًّا ومزود بأجهزة استشعار قادرة على استشعار الحريق واستخدام عامل الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون قادر على إطفاء جميع أنواع الحرائق تقريبًا، فمن خلال توصيل حساس اللهب وحساس الدخان وحساس الأشعة تحت الحمراء يتم إرسال الإشارات إلى الاردوينو الذي بدوره يرسل إشارات إلى أسطوانة الغاز المتصلة بمحرك سيرفو ليطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، وبمجرد أن يتلقى إشارة الحريق، يقوم في النهاية بإرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف الخلوي.

وبيّن أن الروبوت يتميّز بتحديد موقع الحريق دون تدخل بشري وينقذ حياة رجال الإطفاء، حيث يحتوي الروبوت على وضع تشغيل مزدوج، أحدهما هو الوضع التلقائي بالكامل باستخدام مستشعر اللهب ذي 5 قنوات والوضع اليدوي الآخر باستخدام البلوتوث.

أوضح المبتكر العُماني، أن روبوت طفاية الحريق قادر على إطفاء الحرائق التي يمكن أن تحدث في المنازل وفي مجال الصناعة وفي مصافي البترول وخزانات الغاز وخاصة في الأماكن الضيقة، فهو يعمل في داخل المباني وخارجها، كما أن لديه القدرة الكافية على إطفاء الحريق لاحتوائه على ثلاث أسطوانات غاز ثاني أكسيد الكربون عالية السعة مع نظام تفريغ الغاز التلقائي، موضحا أنه يتم استخدام سلسلة من أجهزة استشعار معلومات السلامة الأخرى مثل أجهزة استشعار الغاز، وأجهزة استشعار المطر، وأجهزة استشعار الاصطدام، وأجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة.