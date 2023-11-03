خاص.. كيف يُفكر الزمالك بعد السقوط أمام زد ؟

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الثانية تواليًا ببطولة دوري نايل أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

إقالة أوسوريو

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 مباريات في مسابقة الدوري العام هذا الموسم فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الخسارة في مناسبتين.

من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "الفجر الرياضي" تطورات مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لإقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس بعد نهاية مباراة بيراميدز القادمة في كأس مصر.

وتابع المصدر أن المجلس يدرس بقوة إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس وإنقاذ الموسم بشكل مبكر بعد فقدان 13 نقطة بعد 6 جولات من مسابقة الدوري العام.

وأكمل المصدر موضحًا أن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة يعملان على تجهيز البدائل للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو خلال الفترة الحالية.

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وأردف المصدر أن الاتجاه الأقرب داخل مجلس إدارة نادي الزمالك هو إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة بالنادي الأبيض لمدرب مصري.

وتابع المصدر أن هناك عدد من الأسماء ظهرت على طاولة مسؤولي الزمالك منذ فترة أبرزها طارق مصطفى المدير الفني الحالي للبنك الأهلي ومؤمن سليمان بالإضافة إلى عبد الحميد بسيوني.

وأتم المصدر موضحا أن الاتجاه لاختيار مدير فني أجنبي يظل مطروحا داخل الزمالك مشيرا إلى أن الحسم سيكون بعد مباراة بيراميدز بكأس مصر.

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