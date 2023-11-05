بث مباشر تويتر ( 0 - 0 ) | مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

ذهاب النهائي Wydad vs. Sun Downs اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي، ومباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الإفريقي 2023 هي حدث ينتظره عشاق كرة القدم على مر العصور. يأمل الجميع في معرفة موعد وقنوات البث لمتابعة هذه المواجهة الهامة والتي ستحدد من سيحقق أول لقب في هذه البطولة التي تم إحداثها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يُذكر أن فريق الوداد المغربي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. بينما صعد فريق صن داونز إلى النهائي بفوزه على الأهلي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.

للمعرفة بموعد مباراة الوداد ضد صن داونز والقنوات الناقلة لها، يُفضل متابعة موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشر معلومات التلفزيون المباشر هناك قبل المباراة. كما يمكن التحقق من الموقعات الرياضية المحلية والدولية لمعرفة تفاصيل البث المباشر.

كما يُفضل البحث عن مصادر إعلامية محلية أو دولية تقوم بتغطية الحدث الرياضي وتقديم تحديثات حية حول المباراة، وذلك للتأكد من موعد البث ومشاهدة المباراة بالشكل الأمثل. نتمنى لكم متابعة ممتعة لهذه المباراة المثيرة والمشوقة.

متي موعد مباراة الوداد ضد صن داونز اليوم في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023 ؟

يشهد اليوم مباراة قوية ومثيرة في عالم كرة القدم، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، منافسه فريق صن داونز الجنوب إفريقي. ستقام هذه المباراة في مساء اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023 وتأتي ضمن ذهاب نهائي الدوري الإفريقي لعام 2023.

موقع المباراة سيكون في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، المدينة الساحلية الجميلة في المغرب. هذا النهائي سيجمع بين فريق الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي ويتوقع أن تكون المباراة حماسية ومليئة بالتحدي.

سيكون هذا النهائي فرصة لكلا الفريقين للتنافس من أجل الفوز بلقب البطولة الأفريقية المرموقة، وسيكون الجمهور على موعد مع مباراة مثيرة ومشوقة. نتمنى للجميع متابعة ممتعة لهذا اللقاء والترقب لمعرفة الفريق الذي سيحقق التفوق في مواجهة اليوم.

وتحدد موعد مباراة الوداد ضد صن داونز اليوم في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023، لتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما يبدأ لقاء الوداد وصن داونز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مباراة الوداد وصن داونز اليوم في نهائي الدوري الإفريقي 2023

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز اليوم في نهائي الدوري الإفريقي 2023

هناك 4 قنوات عربية هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز بث مباشر اليوم في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023، إذا حصلت أون تايم سبورت، أبو ظبي الرياضية، بين سبورت المفتوحة، الرياضية المغربية TNT، على حق نقل مباريات الدوري الإفريقي للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا مجانًا، وبالتالي فإن هناك 4 ترددات مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز اليوم مباشر، وهو ما نقدمه عبر القاهرة 24 لجماهير كرة القدم عبر هذا الجدول.

تردد قناة On time sports تردد قناة الرياضية المغربية TNT القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تردد قناة bein sports تردد قناة Ad Sports القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

فيما يتعلق بتاريخ مواجهات الوداد ضد صن داونز، فإن هذين الفريقين قد التقيا في 12 مباراة سابقة، وقد جمعتهما جميعًا في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. وفي هذه المواجهات، سجل الوداد الفوز في 4 مناسبات، فيما انتصر صن داونز في 3 لقاءات. وكان التعادل النهائي نتيجة 5 مباريات أخرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز | من هنــــا

من بين هذه المواجهات، كان أبرزها لقاء نصف نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية. وفي تلك المواجهة، نجح الوداد في التأهل إلى النهائي على حساب صن داونز بعد أداء مميز ومثير. هذا يظهر أهمية المواجهة القادمة والتحدي الذي سيشهده النهائي، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار ولكسب اللقب الغالي في هذه المسابقة القارية.

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الوداد وصن داونز تحكيميًا، إلى السوداني محمود علي إسماعيل كحم ساحة، ويعاونه مواطنه عبد الله إبراهيم، عبد الرزاق أحمد من دولة جيبوتي، فيما يدير تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال بمساعدة مقران غوراري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز | من هنــــا

يعتمد فريق الوداد المغربي على عوامل مهمة في لقاء الليلة ضد صن داونز، وهذه العوامل قد تكون حاسمة لصالحه. من بين هذه العوامل الإيجابية تأتي أهمية ميزة الأرض والجمهور. إذ تأمل الجماهير المغربية في الاستفادة القصوى من هذه الفرصة ودعم فريقها بقوة.

يتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، وذلك لضمان تقدمه في السباق نحو اللقب الإفريقي قبل مباراة العودة في بريتوريا. ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في بريتوريا يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر 2023. وبهذا يتيح للوداد الفرصة للعب بأقصى إمكانياته على أرضه الخاصة والسعي نحو تحقيق تفوق قبل خوض المواجهة العكسية.