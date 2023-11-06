بث مباشر تويتر ( 0 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم

أبطال آسيا مع Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر يلا شوت اليوم، ويُعتبر ملعب فرانسوا حريري مسرحًا لمباراة كبيرة ومنتظرة بين الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. هذه المباراة تعد قمة عربية هامة في عالم كرة القدم وتستحق متابعتها بشغف.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم

يقدم بوابة الفجر خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة بث مباشر ، بعد فوز "العميد" في مباراته الأخيرة، وبالإضافة إلى قرار الاتحاد الآسيوي بمنحه نقاط مباراة سيباهان الملغاة، يجلس فوق الصدارة بتسع نقاط. وفي المركز الثاني، تجد الفرق الإيرانية والقوة الجوية، كل منهما بأربع نقاط.

ومع تدهور أداء الاتحاد في الفترة الأخيرة وفشله في الفوز في آخر سبع مباريات محلية، بما في ذلك الهزيمة الأخيرة أمام الشباب بهدف نظيف، يتعين على "العميد" تحقيق النجاح في مباراته المقبلة ضد القوة الجوية. في حالة عدم تحقيق الفوز، قد يكون مستقبل المدرب نونو سانتو سانتو عرضة للتساؤلات والضغوط.

يتصدر الفريق السعودي "الاتحاد" مجموعته حاليًا بفضل نقاط إضافية حصل عليها بعد قرار الاتحاد الآسيوي بخصوص مباراة سباهان، وهو الأمر الذي أعطاه موقعًا متقدمًا في الترتيب. من ناحية أخرى، يحتل القوة الجوية المركز الثاني في المجموعة بنفس عدد النقاط مع فريق سباهان الإيراني.

في مباراة الذهاب، واجه الاتحاد صعوبات كبيرة ولم يتمكن من حسم اللقاء إلا في اللحظات الأخيرة. وبالرغم من التحسن في أداء الفريق، إلا أن المواجهة المرتقبة ستكون متقاربة وصعبة على الأغلب.

من الجدير بالذكر أن مصير المدرب نونو سانتو يتوقف على نتيجة هذه المباراة. ففي حالة الخسارة، يمكن أن تكون نهاية رحلته في تدريب الفريق، بينما الفوز سيقرب الفريق من التأهل مباشرةً إلى ربع النهائي ويعزز موقعه في البطولة.

متى موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في أبطال آسيا 2024؟

في يوم الاثنين، الموافق 6 نوفمبر 2023، سيشهد ملعب فرانسو حريري، اللقاء المرتقب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وفريق القوة الجوية العراقي. هذه المباراة تأتي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024. تعتبر هذه المواجهة مناسبة هامة يترقبها عشاق كرة القدم.

يتم استضافة هذه المباراة في ملعب فرانسو حريري، وتعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية فرصة للاعبي الفريقين للتنافس وتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفهما في المجموعة. يعكس هذا اللقاء التنافس والحماس الذي يحيط بمباريات بطولة دوري أبطال آسيا والذي يجعلها مثيرة وشيقة للمتابعين ومشجعي الفرق.

ويأتي موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما تكون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا؟

بالنسبة للمشجعين الذين يتطلعون لمتابعة مباراة اتحاد جدة ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023/2024، هناك خيارات متاحة لمشاهدة المباراة مباشرة. ستقوم بعض القنوات الرياضية ببث المباراة مباشرة وبتعليق عربي، مما يتيح لك متابعة أحداث المباراة بكل سهولة.

أبرز هذه القنوات هي القنوات الرياضية السعودية SSC وبين سبورت. لمشاهدة المباراة مباشرة عبر هذه القنوات، يجب أن تكون مشتركًا في خدمة بثها. بعد ذلك، يمكنك ضبط الترددات المخصصة لهذه القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، مما سيتيح لك الوصول إلى بث المباراة بجودة عالية وتعليق متميز.

ببساطة، يمكنك البحث عن تفاصيل ترددات القنوات المذكورة في الإعلانات أو المواقع الرسمية للقنوات الرياضية، وذلك للتأكد من متابعة المباراة على القناة التي تختارها. تأكد من الاشتراك في الوقت المناسب لضمان الوصول إلى بث المباراة ولا تفوت فرصة مشاهدة العبور إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا.

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC نايل سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حارس مرمى عبد الله المعيوف رباعي الدفاع مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود ثلاثي الوسط نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي مثلث الهجوم إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

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بنزيما يعود لأول مرة لأبطال آسيا برفقة العميد

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى المشهد القاري بمشاركته في دوري أبطال آسيا مع نادي الاتحاد السعودي. بعد غياب دام لستة أشهر، يعود بنزيما بهدف تحقيق النجاح مع فريقه في المسابقة القارية. في مواجهة اليوم، يتواجه الاتحاد مع القوة الجوية العراقي في مباراة تعد من أهم مباريات دور المجموعات لموسم 2023-2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

يعد هذا الظهور القاري الأول لبنزيما منذ مشاركته مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي. وبالرغم من غيابه في البطولات القارية خلال الفترة السابقة بسبب الإصابة وقلة الجاهزية، إلا أن عودته إلى دوري أبطال آسيا تمثل تحدٍ جديد في مسيرته.

مباراة الاتحاد مع القوة الجوية تعد بمثابة فرصة لبنزيما للتألق بقميص الاتحاد السعودي وتحقيق النجاح على الساحة الآسيوية. وعلى الرغم من غيابه عن المبارتين الأوليتين للفريق بدور المجموعات بسبب الإصابة وإلغاء المباراة ضد سباهان الإيراني في اللحظات الأخيرة، يعتبر عودته إلى الملعب خبرًا سارًا لمشجعي الاتحاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

فريق الاتحاد يتصدر مجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط. يليه القوة الجوية العراقي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سباهان الإيراني. من الجدير بالذكر أن القرعة وضعت الاتحاد في المجموعة الثالثة إلى جانب سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

مدرب الفريق، نونو سانتو، أكد جاهزية بنزيما لخوض المباراة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات البطولة الآسيوية السابقة. وتحدث سانتو عن الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها في المباراة، مؤكدًا أن فريق القوة الجوية العراقي يمثل تحديًا كبيرًا. ومع وجود بنزيما في التشكيلة، يأمل الفريق في تحقيق الفوز والمضي في مشواره في دوري أبطال آسيا.

بنزيما يتطلع لتحقيق النجاح مع الاتحاد والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق في المسابقة القارية. من المتوقع أن يلتقي النجم الف

رنسي بترحيب حار من قبل جماهير الاتحاد ومشجعيهم، الذين يأملون في رؤية أداء مميز من اللاعب العالمي في أرض غير مألوفة بالنسبة له. بالتأكيد، سيكون لهذه المباراة تأثير كبير على مسيرة بنزيما مع الاتحاد وفرص الفريق في البطولة.

تشكيل الاتحاد أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة اليوم أمام نظيره القوة الجوية العراقي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: عمر هوساوي - حسن كادش - أحمد بامسعود - مدالله العليان.

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - هارون كامارا.

خط الهجوم: فيليبي جوتا - رمارينيو - كريم بنزيما.