كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا { العميد VS الصقور}

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

جولة آسيوية مع Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، ويشهد عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي مباراة مثيرة في دوري أبطال آسيا 2023/2024، حيث يتوجه أنظارهم نحو المواجهة القوية بين النادي السعودي الأشهر، الاتحاد، وفريق القوة الجوية العراقي. تلك المباراة مقررة اليوم الإثنين، 6 نوفمبر 2023، على أرض ملعب "فرانسو حريري"، وهي جزء من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

بوابة الفجر تقدم خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة بث مباشر ، وبفوز "العميد" في مباراته الأخيرة وقرار الاتحاد الآسيوي بمنحه نقاط مباراة سيباهان الملغاة، يحتل الفريق المركز الأول في الترتيب بتسع نقاط. بينما تجد الأندية الإيرانية والقوة الجوية في المركز الثاني، حيث تملك كل منهما أربع نقاط.

تأتي هذه المباراة في ظل تدهور أداء الاتحاد في الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات محلية، وقد انتهت آخرها بخسارة أمام الشباب بهدف نظيف. وبناءً على ذلك، يعد الفوز في مباراة القوة الجوية أمرًا ضروريًا لـ "العميد". وفي حالة عدم تحقيق الانتصار، قد يتعرض مدرب الفريق، نونو سانتو سانتو، لضغوط وتساؤلات حول مستقبله. تجدون مشاهدة المباراة بث مباشر على بوابة الفجر.

تأتي هذه المباراة في إطار النزال الشرس في المجموعة الثالثة، حيث يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية. ورغم وجود فارق النقاط، فإن القوة الجوية تحتل المركز الثاني بـ 5 نقاط وتسعى للفوز لتقليص الفارق والتأهل المبكر. بينما يحتل سباهان الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تعد مباراة الذهاب بين هاتين الفرقتين شهدت مبارزة شرسة وانتهت بفوز الاتحاد بهدف وحيد. يبدو أن مباراة الإياب ستكون مثيرة أيضًا وستحمل مفتاح التأهل للفريق الذي ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية.

الاتحاد، النادي السعودي، يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل المبكر إلى مراحل متقدمة من البطولة. على الرغم من نتائجه المخيبة في المسابقات المحلية هذا الموسم، إلا أنه قدم أداءً رائعًا في دوري أبطال آسيا، مما يجعل المدرب البرتغالي نونو سانتو قريبًا من البقاء في منصبه.

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية بدوري أبطال أسيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الرابعة من منافسات دوري مجموعات بطولة دور ابطال أسيا اليوم الأثنين 6 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية بدوري أبطال أسيا

وتذع مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر بدوري أبطال آسيا عبر قنوات SSC HD السعودية وbeIN Sports AFC HD القطرية، بتعليق كل من عصام الشوالي وفارس عوض.

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC نايل سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حارس مرمى عبد الله المعيوف رباعي الدفاع مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود ثلاثي الوسط نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي مثلث الهجوم إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

من جهة أخرى، يسعى فريق القوة الجوية العراقي للانتصار ومواصلة مسيرته في البطولة. الفريق يمتلك جماهير كبيرة ومتحمسة تدعمه في هذا التحدي الكبير.

مباراة الاتحاد السعودي ضد القوة الجوية في أبطال آسيا

من المتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة لرؤية مهاجم الاتحاد السعودي، النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بعد غياب استمر لستة أشهر. سيكون لبنزيما دور كبير في أداء الفريق وتطلعاته لتحقيق الفوز والمضي في البطولة.

لمشاهدي المباراة، ستكون هناك قنوات ناقلة تبث المباراة مباشرة، ومن بين هذه القنوات الرياضية السعودية SSC وقناة بين سبورت، ولذا ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى هذه القنوات لمتابعة المباراة بشكل مباشر. تأكد من التحقق من جداول البث والترددات المناسبة لمشاهدة المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023/2024 تعد من أبرز المباريات في البطولة وستكون مشوقة ومثيرة لعشاق كرة القدم العربية والآسيوية. ستكون هذه المواجهة محور اهتمام الجماهير وستحمل في طياتها الكثير من التشويق والتحديات.

اتحاد جدة في أزمة حقيقية بعد خسارته الخامسة على التوالي

أصبح نادي الاتحاد جدة محط انتقادات وتوترات متزايدة بعد استمرار النتائج السلبية في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مما زاد من ضغوط المشجعين والوسائل الإعلامية على الفريق وعلى مدربه نونو سانتو. فشل الاتحاد في تحقيق الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما جعله ينزلق بسرعة نحو مناطق الخطر في سباق البطولة.

أخر هزيمة لفريق الاتحاد جدة جاءت على يد الشباب بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين. وهذه الهزيمة تأتي بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عاشها النادي في الفترة الأخيرة.

تاريخ تلك النتائج السلبية يمتد إلى شهر سبتمبر الماضي حين كان آخر انتصار لفريق الاتحاد على نظيره الفتح بنتيجة هدفين لهدف. منذ ذلك الحين، خاض الفريق خمس مباريات دورية في فترة قصيرة، لكنه فشل في تحقيق أي فوز واكتفى بالتعادل في مبارتين فقط، بينما خسر ثلاث مباريات. هذه النتائج السلبية جعلت الفريق يهبط سريعًا في جداول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مما يثير تساؤلات وانتقادات واسعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

تعد هذه السلسلة من النتائج السلبية الأسوأ للاتحاد منذ أربع سنوات تقريبًا، تحديدًا في شهر ديسمبر 2019 ويناير 2020. في تلك الفترة، تعرض الفريق لهزائم متتالية في خمس مباريات، مما جعل الجماهير والمحللين الرياضيين يعيشون أوقاتًا صعبة.

من الجدير بالذكر أن النجاح والفشل في عالم كرة القدم قد يكونان متقلبين للغاية. وتظهر تلك السلسلة السلبية للاتحاد أهمية الاستقرار والعمل المستمر في الأندية الرياضية. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء الفرق الرياضية، بدءًا من تغييرات في التشكيلة والإصابات والضغوط النفسية وغيرها.

في النهاية، يعتمد تجاوز الاتحاد لهذه الفترة الصعبة على قدرته على تحسين أدائه واستعادة توازنه في الدوري السعودي للمحترفين. يجب على اللاعبين والجهاز الفني العمل بجد والتركيز على تحقيق النجاح في المباريات المقبلة واستعادة ثقة الجماهير والمحبين للنادي.