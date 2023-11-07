موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، بنظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة النارية المرتقبة بين ميلان وباريس في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "سان سيرو" معقل الفريق الإيطالي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويتواجد ميلان في المجموعة السادسة رفقة كلًا من باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- باريس سان جيرمان، 6 نقاط.

2- نيوكاسل يونايتد، 4 نقاط.

3- بوروسيا دورتموند، 4 نقاط.

4- ميلان، نقطتين.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإيطالي ونظيره الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sports 1 HD، بتعليق "جواد بدة".