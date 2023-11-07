أوبك+ تتوقع نمو الاقتصاد العالمي رغم التحديات

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي وأن يعزز الطلب على الوقود رغم تحديات الاقتصاد الكلي بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وقال في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام يوم الثلاثاء إن أداء الولايات المتحدة جيد فيما تعاني أوروبا، مشيرا إلى تقديرات بأنه حتى الصين، التي خرجت من الإغلاق بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ستحقق نموا يتراوح بين 4.5 إلى خمسة بالمئة، بما يتجاوز أوروبا.

وتابع "عندما نتحدث عن الطلب ونظرتنا المستقبلية، ربما على المدى القصير إلى المتوسط، فإننا لا نزال نرى اقتصادا عالميا صحيا ينمو رغم كل التحديات والضغوط".

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر تشرين الأول على الأساسين السنوي والشهري، فيما تقلص إجمالي صادراتها بأسرع من المتوقع.

وقد تقود توقعات بتخفيضات الخام من جانب مصافي التكرير في الصين بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول إلى الحد من الطلب على النفط وتفاقم انخفاض الأسعار.

إلا أن الغيص أشار إلى أن نمو الطلب في الهند ومناطق أخرى في آسيا يبدو إيجابيا، ومن المتوقع أن يواصل قطاع الطيران على مستوى العالم دعم الطلب على الوقود.

وقال "في قطاع الطيران، لا يزال هناك مجال للتحسن، لذلك نحن متفائلون للغاية بشأن الطلب".

وتختلف توقعات أوبك لنمو الطلب في 2024 بأكثر من مليوني برميل يوميا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو بواقع 880 ألف برميل يوميا.

وتعقد أوبك وحلفاء من خارجها، تقودهم روسيا، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+ اجتماعا في وقت لاحق هذا الشهر لتحديد سياسة الإنتاج.

وقال الغيص إن أوبك+ كان استباقيا واتخذ إجراءات وقائية لتحقيق استقرار في سوق الخام.