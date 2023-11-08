كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

لقاء دوري النيل بين Al-Ahly vs Ceramica اليوم، ، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت اليوم في الدوري المصري، ومواجهة الأهلي ضد سيراميكا هي واحدة من المباريات المؤجلة في دوري نايل، نتيجة مشاركة المارد الأحمر في البطولة الإفريقية الجديدة "دوري السوبر الإفريقي". يشير هذا إلى مدى الأهمية التي يوليها النادي للمشاركة في البطولات الإفريقية وسعيه للتألق على الساحة القارية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يُقدم موقع بوابة الفجر خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المُقررة اليوم الأربعاء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية المؤجلة في الدوري المصري. ستقام هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. يُمكن لمحبي الكرة القدم العربية ومتابعي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الاستمتاع بمتابعة هذه المباراة عبر خدمة البث المباشر المقدمة على موقع بوابة الفجر.

قبل هذه المباراة، خاض الأهلي مباراة أخرى ضد المقاولون العرب وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف. هذا الفوز ساهم في تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري نايل وزيادة رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات. يعكس هذا الأداء القوي والترتيب السابع تطلع النادي للتقدم واستعادة صدارة الدوري من بيراميدز، الذي يتصدر الجدول حاليًا.

المدرب مارسيل كولر، السويسري الجنسية، يسعى إلى تحفيز لاعبي الفريق لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وذلك ضمن رحلة العودة للمنافسة على اللقب والصدارة في دوري نايل. لقد قام الأهلي بإظهار القوة والإصرار في المباراة السابقة ضد المقاولون العرب، وهذا يشجع المشجعين على التفاؤل بالأداء المستقبلي للفريق.

بالنظر إلى أهمية مباراة اليوم، يتوقع المشجعون أداءً قويًا من الفريق وسعيًا للفوز والاستمرار في مطاردة المتصدرين. يتطلع الأهلي إلى تقديم أداء مميز والعودة إلى مكانه الطبيعي كواحد من أفضل الأندية في مصر والعالم.

متى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024؟

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر هو الأربعاء 8 نوفمبر 2023 على ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2024؟

تملك قناة "أون تايم سبورتس" حقوق بث الدوري المصري الممتاز بشكل حصريّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وتُبث المباراة بين الأهلي وكليوباترا لحساب مؤجل الأسبوع الثاني من الدوري المصريّ على قناة "أون تايم سبورت" بصوت المعلق محمد الكواليني، وانطلاقا من الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السّعودية والسادسة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة أون تايم سبورت التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD التشفير: مفتوحة

القيمة السوقية بين الأهلي وسيراميكا

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا

6 مباريات جمعت الاهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه هدفين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة سيراميكا اليوم

لعب الأهلي مع مارسيل كولر 70 مباراة، فاز فى 48 لقاءً، وتعادل فى 15 مباراة، وخسر 7 مباريات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بث مباشر

حقق الأهلي فوزًا مهمًا في مباراة ضد المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، المعروفة أيضًا بدوري نايل. تعد هذه الفوزة نقطة هامة في مسعى الأهلي نحو الصدارة والتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، بذل جهدًا كبيرًا لتجهيز اللاعبين تقنيًا وبدنيًا لهذه المباراة المهمة. يسعى الأهلي إلى مواصلة مسلسل الانتصارات في الدوري المصري وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية للموسم. بفوزه في هذه المباراة، يمكن للأهلي الاقتراب أكثر من صدارة الجدول ومتابعة منافسة بيراميدز على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة الأهلي وسيراميكا كليوباترا | من هنـــا

من جهة أخرى، يسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي إلى وقف مسلسل الانتصارات للأهلي والخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة. ستكون المباراة تحديًا صعبًا لسيراميكا كليوباترا، ولكنها فرصة للفريق لإظهار قوته وقدرته على المنافسة على أرض الملعب.

مع توتر المشهد وتنافس الفرق على الصدارة، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، وستشهد جهودًا كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز. يبقى الأهلي وسيراميكا كليوباترا ملتزمين بتقديم أفضل أداء لهم، وستكون هذه المباراة محورًا مهمًا في مسار الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا تدخل مباراتها ضد الأهلي بمعنويات مرتفعة جدًا بعد الفوز الكبير الذي حققته على بيراميدز بنتيجة 2-0 في آخر مباراة لها ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري. هذا الانتصار ليس فقط هزيمة لأحد الفرق القوية في البطولة بل أيضًا إشارة إيجابية تؤكد على تقدم سيراميكا هذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة الأهلي وسيراميكا كليوباترا | من هنـــا

قاد المدير الفني أيمن الرمادي الفريق ببراعة إلى هذا الانتصار، والذي سيعزز معنويات اللاعبين قبل مباراة الأهلي الصعبة. في الدوري حتى الآن، جمعت سيراميكا 7 نقاط من 5 مباريات، وتصدرت المركز الـ13. حقق الفريق انتصارين وتعادل في مباراتين وخسر مرة واحدة فقط. سجل الفريق 8 أهداف واستقبل 4 أهداف فقط.

بالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه سيراميكا في الجولات الأخيرة وبالأخص بعد الفوز على بيراميدز، يمكن أن يكون لديها فرصة جيدة للتحدي في المباراة ضد الأهلي. سيكون من الهام أن يستمر الفريق في تقديم أداء قوي والمحافظة على هذا الزخم.

مباراة الأهلي وسيراميكا ستكون منقولة على قناة أون تايم سبورتس المصرية OnTime Sports، وهذا يتيح للمشجعين متابعة اللقاء مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة تغطية حية للمباراة عبر صفحات منصة ميركاتو داي.

في المواجهات السابقة بين الأهلي وسيراميكا، لم يحقق الأخير أي فوز، حيث انتصر الأهلي في 4 مباريات وتعادل في 2. سجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل هدفين فقط. وكانت أكبر نتيجة للأهلي 4-0 في مباراتين، وانتهت آخر مواجهة بفوز الأهلي 1-0.

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.