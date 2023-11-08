بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | آلحين مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في كأس مصر.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

جولة في الكأس Zamalek vs Pyramids اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم بث مباشر في كأس مصر، ويترقّب عشّاق كرة القدم المصرية وجمهور الزمالك وبيراميدز بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر 2023، والتي ستُقام على استاد القاهرة الدولي. وستكون هذه المباراة من أهم المواجهات التي تجمع بين الفريقين، والتي ستحدد من سيتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

الشوط الثاني من مجريات الزمالك وبيراميدز

انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة الزمالك وبيراميدز في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022/ 2023 بتقدم نادي بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة للكونغولي فيستون ماييلي الذي تلقي كرة طولية من المغربي وليد الكرتي .

بيراميدز يسجل الهدف الاول في مرمي الزمالك

جوووووول فيستون ماييلي يسجل هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك في الدقيقة 5 مستغلا خطأ وارتباك دفاعي في صفوف الأبيض.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

يقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن مؤجلات الجولة الثانية في الدوري المصري، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل الزمالك المباراة بعد ساعات قليلة من إقالة المدرب خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين معتمد جمال بصورة مؤقتة في منصب المدير الفني. وسيحاول الفريق الأبيض تحسين أدائه بعد أن لم يحقق أي انتصار في آخر مباراتين بالدوري، حيث خسر أمام إنبي بهدفين لهدف، وكرر نفس النتيجة أمام فريق زد إف سي.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، خاصةً بعد أن كان موسمه يسير بصورة إيجابية حتى تعرض للهزيمة الأولى على يد سيراميكا كليوباترا الأسبوع الماضي بهدفين دون رد.

ومن المثير للاهتمام أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، فقد تكرّرت هذه المواجهة في الموسم الماضي أيضًا، وحقّق الفريق الأزرق حينها الفوز بركلات الترجيح وتأهّل إلى المباراة النهائية.

وعلى الرغم من صعوبة المواجهة، يتطلّع جمهور الزمالك إلى دعم فريقهم والتأكيد على قدراتهم في تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. وبالتأكيد، ستكون هذه المباراة إضافة مثيرة لتاريخ كرة القدم المصرية.

ما هو موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر ؟

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

شكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي أو " حاتم سكر". خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما. خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز ومعلق اللقاء

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتبدأ عند السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

سيتولى المعلق مؤمن حسن مهمة التعليق على مجريات مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز من خلال الحساب الرسمي لكورة بلس، أو حساب بريزنتيشن سبورت عبر "يوتيوب".

تردد قناة أون تايم سبورت التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD التشفير: مفتوحة

مواجهة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تمكن المدافع ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 33 من خلال كرة ثابتة. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في سلسلة الانتصارات في الدوري الممتاز والتقدم في جدول الترتيب. على الرغم من خوضه مباريات أقل، إلا أن الأهلي فاز في المباريات الثلاث السابقة أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون العرب.

رابط مباشر لمشاهدة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | من هنـــا

من جانبه، يسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق أول انتصار تاريخي على الأهلي. على الرغم من عدم تحقيق أي انتصار في المباريات الست السابقة بين الفريقين، إلا أن سيراميكا كليوباترا يأمل في مواصلة التحسن بعد فوزه على بيراميدز في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

ستكون هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا في المنافسة على لقب الدوري الممتاز. يترقب جمهور الأهلي وسيراميكا كليوباترا هذه المباراة بشغف وترقب، وسنشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب.

مشوار الزمالك فى كأس مصر

افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة.

وفي دور الستة عشر انتصر على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر.

رابط مباشر لمشاهدة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | من هنـــا

وفي دور الثمانية، نجح في الانتصار على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف.

مشوار بيراميدز فى كأس مصر

انتصر بيراميدز في مواجهته الأولى بدور الـ 32 ببطولة كأس مصر على راية بهدفين دون رد.

وفي دور الستة عشر فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

في مواجهة دور الثمانية، تمكن من تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد.

تاريخ مواجهات بيراميدز والزمالك

التقى الفريقان من قبل في 17 مناسبة، التفوق يأتي لصالح الزمالك بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل.

سجل أهداف مباريات الزمالك وبيراميدز

أحرز فريق الزمالك 27 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 13 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.