استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية (تحديثات سعر الدولار السبت ١١ نوفمبر)

سعر الدولار اليوم

تاريخ السبت 11 نوفمبر شهد استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

تقدم لكم بوابة الفجر الألكترونية أسعار الدولار اليوم مقابل الجنية المصري

سعر الدولار السبت ١١ نوفمبر

أسعار الدولار في البنوك



تباينت أسعار صرف الدولار في بعض البنوك المصرية في هذا اليوم، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار السبت ١١ نوفمبر

سعر الدولار في السوق السوداء

عرفت السوق السوداء تباينًا أكبر في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت أسعار الصرف في السوق السوداء 42.00 جنيه للشراء و43.50 جنيه للبيع. هذا الفارق بين الأسعار الرسمية في البنوك وأسعار السوق السوداء يشير إلى وجود تحديات واضحة في توفير الدولار وحركته في السوق المصرية.

تأثير سعر الدولار على الاقتصاد



يعكس هذا التباين في أسعار صرف الدولار تأثيرات اقتصادية متعددة على الاقتصاد المصري. يُعد تقلب أسعار الصرف عاملًا مهمًا يؤثر على التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير. الأسعار الرسمية في البنوك تلعب دورًا حاسمًا في تحديد تكلفة السلع المستوردة ومدى تأثيرها على الأسعار في السوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المصرية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية تأتي في سياق تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. تعتبر هذه الجهود ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

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