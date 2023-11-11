موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بنظيره فريق ريمس، مساء اليوم على ملعب "أوجيست دولون"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي 2023-2024.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق ريمس في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي، اليوم السبت 11 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 4، بتعليق "حسن العيدروس".