بث مباشر تويتر ( الشوط الأول ) تقدم العالمي| الآن مشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم بدون تقطيع في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت في الدوري السعودي

لقاء جديد بين Al Nassr vs. Al Raed اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت في الدوري السعودي، وتدخل مباراة النصر والوحدة بتوتر وحماس كبيرين، حيث يسعى النصر جاهدًا لتحقيق الانتصار واستمرار مطاردة الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي. يعود كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة بعد غيابه في المباراة السابقة بسبب الإجهاد، ومع زملائه يسعى لتحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع الهلال.

النصر يتقدم في بداية الشوط الأول بأقدام تيليس

في اللحظة الثانية عشرة من انطلاق المباراة، أبدع أليكس تيليس في تسجيل هدف رائع للنصر في مرمى الوحدة. كانت هذه اللمحة الرائعة تعكس مهارات اللاعب وقوة هجوم الفريق. يعزز هذا الهدف فرص النصر في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في هذا اللقاء المهم. يأتي هذا الإنجاز ليضيء مسيرة الفريق ويعزز تفوقه في الدوري، وسط توقعات كبيرة من قبل جماهيره الوفية. يظهر اللاعبون رغبتهم في تحقيق النجاح والبقاء في صدارة الترتيب، وسط أجواء مليئة بالتحدي والحماس.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة النصر والوحدة، اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد العزيز» معقل فريق الوحدة.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة اليوم السبت بمسابقة بالدوري السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

النصر يدخل المباراة برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في واحدة، وكان آخر انتصار له على حساب الخليج بنتيجة 2-0. يتصدر الهلال الجدول بفارق 7 نقاط، ولذا يعد الفوز ضروريًا لتقليص الفارق والاقتراب من المركز الأول.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الوحدة المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط وتعزيز موقعه في الدوري. يذكر أن الوحدة تمكن من التأهل للدور النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر في مواجهة نصف النهائي.

تعتبر المواجهة فرصة للنصر للثأر من الهزيمة في كأس خادم الحرمين الشريفين وتحقيق الانتصار الذي يسهم في تعزيز موقعه في الدوري. سيكون اللقاء حاسمًا ومثيرًا، ويشعر عشاق الكرة السعودية بفارق الجودة والتنافس الشديد بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

وتذاع مباراة النصر والوحدة في الجولة 13 من الدوري السعودي عبر قناة SSC1 SD بتعليق فهد عريشي، وقناة SSC1 HD بتعليق كل من فارس عوض ومحمد حسين أضرضور.

تعتبر مجموعة قنوات SSC، هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، حيث تنقل جميع مباريات دوري روشن بث مباشر للجماهير داخل حدود المملكة العربية السعودية مجانًا، فيما تعرضها باشتراك مدفوع لباقي المشاهدين في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، والذي ينبغي عليهم تنزيل تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1 HD التالي لمشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر تأتيكم مساء السبت الموافق الحادي عشر من نوفمبر 2023، في لقاء صعب على الفريقين.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل فريق النصر إلى تحقيق الانتصار الليلة من أجل اللحاق بالهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي 2023/2024 برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق الوحدة في المركز الثامن بواقع 16 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة يلا شوت في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الوحدة

الخط الفني التشكيل الأساسي حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع أليكسيس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الله الخيبري، عبد الله العمري خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو خط الهجوم عبد الله غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

تشكيل الوحدة ضد النصر

الخط الفني التشكيل الأساسي حراسة المرمى منير محمدي خط الدفاع أوسكار دوارتي، عبد الله الحافظ، إسلام هوساوي، سعيد المولد خط الوسط أنسيلمو، فيصل فجر، فتور كرويج خط الهجوم كريغ غودوين، أودوين إيغالو، حسين العيسى

يستعد النصر لمواجهة الوحدة في إطار منافسات دوري روشن السعودي، ويعيد المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعض القواميس الرئيسية إلى تشكيلته. يتضمن التشكيل عودة سلطان الغنام الذي عاد للمشاركة بعد عقوبة انضباطية استمرت لأربع مباريات. يعود أيضًا البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى التشكيلة، وكذلك الدفاع علي لاجامي الذي تعافى من الإصابة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة | من هنـــا

من الناحية الهجومية، يعول النصر على القوة الهجومية لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى عبد الرحمن غريب الذي يتألق في الفترة الحالية. في وسط الميدان، يعتبر البرتغالي أوتافيو والكرواتي بروزوفيتش أحد الأوراق الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق.

يعيد النصر غياب المدافع الإسباني إيميريك لابورت الذي يعاني من إصابة في القدم، وسيغيب عن المباراة. من جهة أخرى، يستعد كريستيانو رونالدو للمشاركة بعد غيابه في المباراة السابقة بسبب الإجهاد.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة الهلال في الصدارة.

صافرة مكسيكية لمواجهة النصر والوحدة بالدوري السعودي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، مهمة إدارة مباراة النصر والوحدة، مساء اليوم السبت، في الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، إلى طاقم تحكيم مكسيكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والوحدة | من هنـــا

ويتألف الطاقم المكسيكي من فيرناندو جيريرو حكما للساحة، ويعاونه كريستيان كيابيك وريكاردو إسبينوزا، والحكم الرابع السعودي رائد الزهراني.

ويتولى تقنية الفيديو، المكسيكي أريك ميراندا، ويساعده السعودي عبد الرحيم الشمراني.

فيما يدير الحكم المحلي شكري الحنفوش، مباراة الفيحاء والاتفاق.

ويساعد الحنفوش، محمد العبكري وعبد العزيز البريه، والحكم الرابع خالد الأحمري.

وسيكون على تقنية الفيديو، محمد البريدي وخلف الشمري.

واختارت اللجنة، الحكم النيوزيلندي ماثيو كويجير، لإدارة لقاء الأخدود والحزم، ويساعده مارك رول ووإدوارد كوك، والحكم الرابع السعودي محمد الدقاش.

ويتولى تقنية الفيديو، الروسي سيرجي إيفانوف، والسعودي عمر الجمل.

تشكيل النصر الرسمي لمباراة الوحدة بدوري روشن

وجاء تشكيل النصر لمباراة الوحدة على النحو التالي:

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تشكيل الوحدة الرسمي لمواجهة النصر