أسعار الذهب في مصر.. ارتفاعات متواصلة مع تخوفات من حدوث تعويم جديد

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاثنين، 12 نوفمبر 2023 على ارتفاعات في مختلف الاعيرة، إذا يواصل المعدن الاصفر ارتفاعه محليا على الرغم من هبوطه في الاسواق العالمية ؛ لتخوفات من قرب حدوث تحرير لسعر الصرف.

أسعار الذهب اليوم بالصاغة:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2977 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2729 جنيها للجرام.

سجل سعر لذهب عاير 21 نحو 2605 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2232 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 20840 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

سجل الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيدًا عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.



انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولار ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.

يوم الجمعة وحده شهد انخفاض سعر الذهب بنسبة 1% وذلك على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة.