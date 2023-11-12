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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كورة لايف الآن ( الشوط الأول ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع | يلا شوت

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت

لقاء مثير بين Liverpool vs Werentford اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، ويستضيف نادي ليفربول نظيره برينتفورد في مباراة مهمة على ملعب "آنفيلد"، وتعد هذه المواجهة جزءًا من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة إلى سكة الانتصارات والتقدم في ترتيب الفرق. بالنظر إلى أدائه السابق في الدوري، يعلم ليفربول أنه بحاجة إلى الاستمرار في تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصارات للحفاظ على صدارة المنافسة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

أعزائنا الزوار والمتابعين الكرام، نرحب بكم في تغطية مباشرة وحية عبر موقع "بوابة الفجر" لأحداث المباراة المثيرة بين ليفربول وبرينتفورد في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف أيضاً بالبريميرليج.

سيكون ملعب "آنفيلد" الشاهد على هذا اللقاء المثير، حيث يحل فريق ليفربول المحلي الملقب بـ "الريدز"، مضيفًا لنادي برينتفورد الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ميدانه.

يأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة المنافسة الحامية في البريميرليج، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول الدوري. يُشير الترتيب الحالي إلى تفوق ليفربول الذي يحتل المركز الرابع، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع.

تأتي هذه المباراة بعد أداء متقلب لفريق ليفربول في الفترة الأخيرة. بدأوا الموسم بتعادل أمام تشيلسي، لكنهم استعادوا زخمهم بالفوز على بورنموث ونيوكاسل. ثم جاءت سلسلة من الانتصارات على أستون فيلا ووولفرهامبتون ووست هام، ولكنهم تعثروا أمام توتنهام. بعد ذلك، جاء التعادل مع برايتون والفوز على إيفرتون، لكنهم خسروا نقطتين في التعادل مع لوتون تاون. يدخل ليفربول هذه المباراة وهو يسعى لاستعادة التوازن والاستمرار في المنافسة على اللقب.

محمد صلاح، نجم ليفربول وأحد أفضل لاعبي العالم، يأتي إلى هذه المباراة برغبة قوية في قيادة الفريق للفوز. يعتبر صلاح لاعبًا حاسمًا وصانع أهداف للفريق، وسيكون له دور كبير في تحفيز زملائه وتحقيق النتيجة الإيجابية. يعد أداء صلاح وتألقه أحد المفاتيح التي يعتمد عليها ليفربول في كل تحدي.

على الجانب الآخر، يأمل برينتفورد في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة. يحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، ويعتبر الحصول على نتيجة إيجابية ضروريًا لتحسين وضعه في الترتيب والتقدم نحو المناطق المرموقة. يعرف لاعبو برينتفورد أن مواجهة ليفربول لن تكون سهلة، ولكنهم يطمحون في إحداث مفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية.

متي موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي ؟

تنطلق مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر اليوم الاحد الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث من المقرر ان تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة ال 4 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وسوريا والصومال 6 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمىأليسون بيكر.
خط الدفاعألكسندر أرنولد، فيريل فان دايك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس.
خط الوسطكورتيس جونز، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ.
خط الهجوممحمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل برينتفورد اليوم

حارس المرمىخط الدفاعخط الوسطخط الهجوم
فليكنجانليتماتياس جنسنويسا
 بيونكنورجاردموباي
 كولينسفرانكمبيمو
 أجير  

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

بينما تذاع مباراة ليفربول امام نظيرة برينتفورد اليوم في منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث من المقرر ان تنقل مباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 1 الناقلة الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز حيث سيتولي مهمة التعليق علي تلك المباراة المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت اليوم

بطاقة مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

المباراة توقيت السّعوديةتوقيت الإماراتتوقيت مصرالقنوات الناقلة 
ليفربول-برينتفورد17:00
 		18:0016:00 BEIN SPORTS HD 1

مواجهة ليفربول وبرينتفورد.. محمد صلاح يسعى لتضييق الخناق على هالاند

محمد صلاح، نجم ليفربول، يستعد لمواجهة برينتفورد في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونستعرض هنا ما قدمه صلاح أمام هذا الفريق في المواجهات السابقة:

هذه المواجهة ستكون الرابعة التي يشارك فيها محمد صلاح ضد برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي. في المواجهة الأولى التي أُقيمت في موسم 2021/2022، انتهت بتعادل إيجابي 3-3، وشهدت إسهام صلاح بتسجيل هدف واحد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرنتفورد | من هنــــا

في المباراة الثانية، التي أُقيمت في الموسم السابق 2022/2023 على ملعب "جريفين بارك"، انتهت بفوز برينتفورد 3-1، ولم يكن أداء ليفربول في تلك المواجهة في أفضل حالاته.

أما المباراة الثالثة، فقد أقيمت في الموسم نفسه على ملعب "أنفيلد رود"، حيث فاز ليفربول بهدف نظيف سجله صلاح في الدقيقة 13.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبرنتفورد | من هنــــا

من الملفت للنظر أن محمد صلاح يحمل سجلًا فرديًا جيدًا أمام برينتفورد، وهو يطمح في مواصلة تألقه والتسجيل من جديد في هذه المباراة. يأتي هذا في سياق المنافسة الشديدة على صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي، حيث يتنافس صلاح مع لاعبين آخرين مثل إيرلينج هالاند وسون هيونج مين.

مع النظر إلى سجله الرائع والتألق الدائم، يعد محمد صلاح عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية ليفربول، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في مجريات المباراة. يأمل الجمهور في رؤية مزيد من الإبداع والأهداف من النجم المصري في هذه المواجهة المهمة.

تشكيل ليفربول الرسمي

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برينتفورد يلا شوت

تشكيل برينتفورد الرسمي

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