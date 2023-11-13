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الكويت تجدد وديعة بقيمة 4 مليار دولار لدي البنك المركزي المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت مصادر  لشبكة بلزمبرج، أن دولة الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار على شرحتين لدى البنك المركزي المصري.

 

وبعد التجديد من المقرر أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024.

 

يأتي تجديد الودائع الكويتية لدي البنك المركزي، في الوقت الذي يسعي فيه لدعم الاحتياطي النقدي بعدما تعرض للانخفاض جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

تفعت الاحتياطات النقدية لمصر من العملات الاجنبية منذ مطلع شهر سبتمبر 2022 لتصل إلى مستويات 35.101 مليار دولار بهانية أكتوبر 2023.

 

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تهاوي  الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات 40 مليار دولار كانت قد وصلت لها في فبراير 2022، بعدما استخدمها البنك المركزي في عهد محافظ السابق طارق عامر وقتها في دعم قيم الجنيه مقابل الدولار وهو ما نال انتقادات صندوق النقد الدولي.

 

 

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