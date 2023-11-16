كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم ‘‘ صلاح يتوهج ‘‘ | يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

كأس العالم مع Egypt - Djibouti التصفيات اليوم، مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم ، المنتخب المصري ينطلق اليوم الخميس في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي، وهي بداية مهمة في سعيه للوصول إلى البطولة العالمية التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

الفراعنة يتطلعون لتحقيق إنجاز كبير والتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم، وهذا يأتي في ظل النظام الجديد للمونديال القادم الذي سيشهد مشاركة 9 منتخبات إفريقية.

صلاح يسجل ثنائية في بداية الشوط الاول

في مباراة منتخب مصر، قام الحكم جيلي شافاني بإحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد تعرض عمر كمال لعرقلة داخل منطقة الجزاء. ونجح النجم الدولي محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 21.

في الدقيقة 17 من المباراة، نجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول بفضل محمد صلاح، الذي استقبل تمريرة أرضية من مصطفى محمد وسدد بيمناه باتجاه معاكس لحارس المرمى.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم

يُقدم موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة منتخب مصر ومنتخب جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026. تُقام هذه المباراة اليوم الخميس، الموافق 16 نوفمبر الجاري، وتأتي ضمن منافسات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستُقام على أرضية استاد القاهرة الدولي.

سيكون بإمكان محبي كرة القدم متابعة هذه المباراة المهمة من خلال بث مباشر على موقع "بوابة الفجر"، وذلك لمتابعة أحداث هذا اللقاء وتشجيع منتخب مصر في طريقه نحو التأهل لكأس العالم.

تم وضع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، حيث سيواجه منتخبات إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي.

على الرغم من عدم تحقيق المنتخب المصري أي انتصار في تاريخه في كأس العالم بسبب تعادلين و5 هزائم، إلا أنه يسعى بكل إصرار لتحقيق تحسينات وتحقيق نتائج إيجابية في هذه التصفيات. مشاركته الأخيرة في مونديال روسيا لم تكن موفقة بسبب تجربة صعبة في مواجهة البلد المضيف والسعودية وأوروغواي، وهذه المرة يأمل المنتخب في تحقيق تألق ونجاح أكبر.

مع انطلاق هذا الرحلة الجديدة، يتمنى المشجعون المصريون الأفضل لمنتخبهم ويأملون في رؤية منتخبهم يحقق نجاحات كبيرة ويمثل مصر بفخر في البطولة العالمية.

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

متي موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتوقيت القاهرة والدول العربية ؟

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم ضد جيبوتي في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة.

ويوافق موعد مباراة منتخب مصر اليوم الساعة 7 بتوقيت السعودية.

وتأتي مباراة مصر ضد جيبوتي في الساعة 8 بتوقيت الإمارات.

ويوافق موعد ماتش منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة جيبوتي ضد مصر اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت سوريا.

ويوافق ماتش مصر وجيبوتي اليوم الساعة 7 بتوقيت قطر والكويت.

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر وجيبوتي (بث مباشر) اليوم في تصفيات إفريقيا كأس العالم

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبوت من أهم القنوات الناقلة، (بث مباشر)، لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، بعد أن حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمباراتي الذهاب والإياب.

وتقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، بث مباشر، على الهواء مباشرة، عبر البث الأرضي والفضائي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بث مباشر عبر قناة فيفا الرسمية بموقع يوتيوب.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي القمر الصناعي نايل سات الجودة HD التردد 11861 معامل التصحيح ¾ الترميز 27500 الاستقطاب عمودي V

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال- علي جبر- محمد عبد المنعم، أحمد سامي- رامي ربيعة- محمد حمدي- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- مروان عطية- إمام عاشور- محمد النني- حمدي فتحي- محمود حمادة- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي-عمر مرموش- مصطفى محمد- حسين الشحات-محمد شريف- محمود حسن تريزيجيه.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح خط الوسط مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش خط الهجوم محمد صلاح، مصطفي محمد

مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

تأتي أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في استاد القاهرة اليوم كما يلي:

سعر تذكرة مباراة منتخب مصر للدرجة الثالثة 30 جنيها.

سعر تذكرة مباراة منتخب مصر للدرجة الثانية 50 جنيها.

سعر تذكرة مباراة منتخب مصر للدرجة الأولى 75 جنيها.

سعر تذكرة مباراة منتخب مصر في المقصورة 250 جنيها.

ماذا قدم محمد صلاح في تصفيات كأس العالم قبل مباراة مصر وجيبوتي

محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يتطلع إلى استعادة التهديف في تصفيات كأس العالم، حيث لم يسجل أي أهداف في هذه التصفيات منذ هدفه الشهير أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018. ورغم عدم تسجيله للأهداف في هذه التصفيات، إلا أنه قدم أداءً مميزًا بصناعته لثلاثة أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

محمد صلاح خاض حتى الآن 20 مباراة في تصفيات كأس العالم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 9 أهداف. إن تسجيله هدفًا في مباراة اليوم أمام جيبوتي سيضيفه إلى قائمة هدافي مصر في تصفيات المونديال وسيحتل المركز الثاني بعد محمد أبو تريكة.

بالإجمال، يحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ في جميع البطولات برصيد 51 هدفًا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، شارك محمد صلاح في 91 مباراة وسجل 49 هدفًا وصنع 29 آخرين. سجل صلاح أهدافه في مباريات متنوعة بما في ذلك المباريات الودية وتصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن محمد صلاح لديه إرث كبير في كرة القدم وقد أحرز العديد من الإنجازات على المستوى الدولي والناديي، ويعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.

تاريخ لقاءات مصر ضد جيبوتي

سبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبتين سابقتين خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. وفي هاتين المباراتين، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بأداء مميز.

رابط مباشر لمشاهدة منتخب مصر وجيوبتي | من هنـــا

المباراة الأولى جرت في يونيو 2008 في جيبوتي، حيث انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة. سجل أهداف المباراة عمرو زكي، حسني عبدربه، أحمد حسن، وأحمد عيد عبدالملك، مما جعلها مباراة مميزة ومهمة للفراعنة.

أما المباراة الثانية التي جرت في أكتوبر 2008 في القاهرة، فشهدت أيضًا فوز المنتخب المصري برباعية دون رد. سجل أهداف هذه المباراة عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبوتريكة، ورياض سعيد (بالخطأ في مرماه)، مما أكد تفوق المنتخب المصري على نظيره الجيبوتي.

تلك المباراتين كانت لحظات نجاح للمنتخب المصري وشهدت تألق عدد من النجوم البارزين، وستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم في مصر.