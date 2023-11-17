موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 864 شاحة، 150 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1160 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

 

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة أن الواردات بلغت 69 ألف طن بضائع، 674 شاحنة، 131 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 290 شاحنة، 19 سيارة.

 

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة على متنها 63 ألف طن قمح روماني، واتخذت الجهات المختصة اللازم وتم فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، السفينتين "دليلة والحرية"، وغادرته السفينة "أمل".

 

وذكرت الهيئة أنه جرى تداول 1982 طن بضائع، و172 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة" لثلاث سفن بميناء نويبع البحري.

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