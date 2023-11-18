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مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بث مباشر يلا شوت اليوم 18-11-2023 في تصفيات اليورو

مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بث مباشر يلا شوت اليوم 18-11-2023 في تصفيات اليورو

بث مباشر
مشاهدة مباراة فرنسا
مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بث مباشر يلا شوت اليوم 18-11-2023 في تصفيات اليورو، وباتت أنظار عشاق الساحرة المستديرة تتجه بفارغ الصبر نحو مواجهة حماسية تجمع بين منتخب فرنسا وجبل طارق في إطار التصفيات المثيرة لبطولة يورو 2024. يُنتظر أن تكون هذه المواجهة ذات العيار الثقيل حدثًا رياضيًا لا مثيل له، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحسين وضعه في التصنيف.

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة التاسعة من التصفيات، حيث يتنافس الفريقان بكل قوة من أجل ضمان التأهل إلى البطولة الأوروبية المرموقة. يعتبر منتخب فرنسا بطلًا سابقًا وحاملًا للعديد من الإنجازات، بينما يسعى منتخب جبل طارق إلى تحقيق نتائج إيجابية وإظهار قوته في الميدان.

ستكون المباراة محط أنظار المشجعين حول العالم، ويترقبون بفارغ الصبر لحظات الإثارة والمتعة الرياضية التي ستقدمها هذه المواجهة المثيرة. يُمكن متابعة الحدث مباشرة عبر البث التلفزيوني، ليتمتع الجمهور بكل تفاصيل ولحظات المباراة الحاسمة في طريقها إلى يورو 2024.

بث مباشر مباراة فرنسا وجبل طارق.

بينما تطلق مباراة منتخب فرنسا وجبل طارق بث مباشر اليوم في منافسات الجولة التاسعة في بطولة تصفيات يورو 2024 بث مباشر في تمام الساعة ال 8:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 9:45 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 10:45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق البحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنا وسوريا والصومال 11:45 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مشاهدة فرنسا وجبل طارق اليوم.

بينما تنطلق مباراة منتخب فرنسا وجبل طارق بث مباشر اليوم السبت الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري في منافسات الجولة التاسعة في بطولة تصفيات يورو 2024 مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بث مباشر اليوم وذلك وسط ترقب كبير من جانب جماهيرة كورة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وجبل طارق اليوم في تصفيات اليورو

وبشأن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024، فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي الشبكة الحاصلة على حقوق نقل بث مباشر تصفيات اليورو، للجماهير المشتركة في أحد خدماتها المدفوعة في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، والذي يمكنهم مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق مباشر اليوم عبر تردد قناة beIN Sports 2 الآتي:

تردد قناة beIN Sports 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11013.
  • معدل الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
  • نوع التشفير: مشفرة.

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تشكيل منتخب فرنسا ضد جبل طارق

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب فرنسا اليوم، لمواجهة جبل طارق في تصفيات يورو 2024، كالتشكيل الآتي:

  • حراسة المرمى: برايس سامبا.
  • خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - لوكاس هيرنانديز - ويليام ساليبا - جوناثان كلاوس.
  • خط الوسط: وارن زائير إيمري.- أدريان رابيو.
  • خط الهجوم: كيليان مبابي - عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - ماركوس تورام.
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