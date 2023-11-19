"الحرب على غزة والأمن القومي المصري".. ندوة تثقيفية للأحرار الدستوريين



نظمت الأمانة العامة للقاهرة الكبرى بحزب الأحرار الدستوريين ندوة تثقيفية، بعنوان (الحرب على غزة والأمن القومي المصري)، وذلك بحضور العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، وعدد من أمناء اللجان والأعضاء بحزب الأحرار الدستوريين.

وأضاف الأستاذ محمد يكن الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين، أن الندوة تناولت الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتأثير الأوضاع هناك على الأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل دعوات تهجير أهالي القطاع، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المصرية.

وأشار "يكن"، أن الهدف من الندوة هو التعرف على آليات الحفاظ على الامن القومي، وكذلك تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال الأستاذ أمين بدر، أمين الأمانة العامة للقاهرة الكبري، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والمواقف المصرية واضحة برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، مشيرا إلي أن قمة القاهرة للسلام التى عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجت الجهود المصرية من أجل نقل الصورة الحقيقية للواقع المأساوى فى قطاع غزة إلى العالم أجمع.

من جانبه، قال الأستاذ أحمد مجدي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم للأمانة العامة للقاهرة الكبري، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لوقف الحرب على غزة، وفى الوقت الحالى أصبحنا نقطة استقبال لكل قادة الدول والزعماء، وصارت القاهرة حلقة الوصل فى المنطقة، مضيفا أن استقبال مصر للحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية دليل على نجاح جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، أن مصر لديها أجهزة استخباراتية مصنفة علي مستوي العالم، ودعا إلي توسيع عملية الوعي لدي المجتمع وتشكيل الثقافة المجتمعية بقضايا الأمن القومي.

وأكد العميد محمد سمير، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر؛ حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تهدئة الأحداث في قطاع غزة خلال عامى 2021-2022، مشيرا إلي رد فعل الموقف المصرى الذي اتسم بالحسم وسرعة التفاعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة لجهود مصر مع مجموعة العمل العربية فى مجلس الأمن، لإيجاد وسائل ضغط دولية تجبر كيان الاحتلال،على التجاوب مع الرغبة المصرية فى فرض هدنة إنسانية، وفقًا لمقتضيات وبنود القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي ختام الندوة، توجه الحضور بتحية شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتسم بالحنكة، والحكمة، والقوة المستمدة من شخصية عسكرية أخلاقية، والذى شهدت الدولة المصرية فى عهده إنجازات عظيمة، وتنمية شاملة فى كافة ربوع البلاد، تمثلت فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030.