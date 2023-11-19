بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد سيراليون تويتر ( 2 - 0 ) الشوط الثاني : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت [الفراعنة تتألق]

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت

تصفيات كأس العالم بصحبة EGYPT VS SIERRA LEONE اليوم، بث مباشر مباراة منتخب مصر تويتر: مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت، في لقاء قادم بين المنتخب المصري ونظيره سيراليون، يظهر أن الفراعنة يتطلعون إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث بكل جدية. يتنافس الفريقان للمرة الثالثة، حيث سبق للمنتخب المصري أن حقق انتصارًا وتعادلًا في المواجهتين السابقتين.

ترزيجيه يسجل الثاني للفراعنة

هدف ثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 61 بتمريرة رائعة من محمد صلاح استلمها تريزجيه وحولها ببراعة على يسار حارس سيراليون في الدقيقة 62 ليسجل تريزجول ثاني أهدافه في اللقاء والهدف الدولي الـ 14 له.

منتخب مصر ينهي الشوط الاول متقدم أمام سيراليون

انتهى شوط المباراة الأول من مباراة مصر وسيراليون بتقدم «الفراعنة» بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يقام حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة يفتتح التسجل بأقدام تريزيجيه

د18: هدف أول للمنتخب المصري يسجله تريزجيه مستغلا تمريرة بالكعب من مصطفى محمد لينفرد بحارس سيراليون ويضعها بشكل رائع على يسار حارس أصحاب الديار في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت

أعزائنا زوار ومتابعي موقع بوابة الفجر ، نرحب بكم بحماس ومتعة في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث المباراة الرائعة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره سيراليون، ضمن إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلك المواجهة الحيوية تعد فرصة لاستمتاع الجماهير بلحظات مثيرة من اللعب الرائع والتنافس الشرس بين الفريقين. سنوفر لكم تغطية مفصلة لكل جانب من جوانب اللقاء، حيث سنقدم لكم تحليلات مفصلة وتعليقات حية على الأحداث، مع تقديم فيديوهات مميزة تسلط الضوء على اللحظات البارزة والأهداف الرائعة.

يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والمتعة، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الانتصار وتحسين وضعه في التصفيات. بما أنها تصفيات للمحفل العالمي، فإن كل نقطة تكون ثمينة وتقرب الفرق من حلم المشاركة في كأس العالم.

يواجه منتخب سيراليون تحديات، حيث فشل في الفوز في آخر أربع مباريات له، بينما يدخل المنتخب المصري اللقاء بأفضل حالاته، حيث فاز بستة أهداف دون رد في المباراة الأخيرة أمام جيبوتي.

يعتبر اللقاء فرصة للمنتخب المصري لتعزيز مكانته في تصفيات كأس العالم، خاصةً وأنه يحتل صدارة المجموعة الأولى. يظهر أن المنتخب المصري في حالة جيدة، حيث سجل 15 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في أربع مرات خلال الخمس مباريات الأخيرة.

من المتوقع أن يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في هذا اللقاء بهدف تعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تدور مساء اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر، مباراة قوية بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب سيراليون، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم إفريقيا 2026. يقام اللقاء على أرضية ملعب صامويل كانيون دوي بليبيريا.

يتطلع منتخب مصر إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة لتعزيز موقفه في التصفيات وضمان تحقيق أقصى عدد من النقاط. يعكس هذا اللقاء أهمية بالغة في مشوار المنتخب المصري نحو التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة القارية.

يستضيف ملعب صامويل كانيون دوي بليبيريا هذا الصراع الكروي المثير، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. يترقب عشاق الكرة الفرعونية هذا اللقاء بشغف، في أمل بأداء قوي من قبل منتخب مصر وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل للمراحل المتقدمة.

فيما ينطلق موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون اليوم في تصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة مصر وسيراليون تويتر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون اليوم في تصفيات كأس العالم ؟

تتألق القناتان الرياضية السعودية وأون تايم سبورت 1 كوسائل رئيسية مشاهدة منتخب مصر وسيراليون بث مباشر، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. يأتي هذا بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لنقل جميع الأحداث المثيرة لفرق إفريقيا خلال هذه المرحلة المهمة.

تتيح قناة On Time Sports 1 المفتوحة وقناة SSC 1 المشفرة للمشاهدين فرصة متابعة أحداث المباراة مباشرة، وذلك عبر الترددات المعتمدة. يعكس هذا الاتفاق التزام القناتين بتوفير تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية، وخاصةً فيما يتعلق بتصفيات كأس العالم القادمة.

على إثر ذلك، يمكن للمشاهدين الاستعداد لاستقبال اللحظات المثيرة ومتابعة أداء منتخب مصر وسيراليون في هذه المواجهة الهامة عبر هاتين القناتين المرموقتين.

تردد قناة SSC 1 تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

اعرف حكم مباراة مصر وسيراليون اليوم في تصفيات كأس العالم إفريقيا 2026

تم اختيار طاقم تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة المنتخب المصري وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيقود الحكم جان جاك ندالا المباراة. يرافقه في الطاقم التحكيمي نابينا بليز سيبوتو كمساعد أول، وبونجيلي نجيل كمساعد ثان، بالإضافة إلى كابانجا مالايا الذي سيكون حكمًا رابعًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

يأتي هذا الاختيار ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان تنظيم وسلامة المباريات، وضمان عدالة اللعب وفهم متساوٍ للقوانين الرياضية. يتطلع الجمهور إلى أداء طاقم التحكيم وتأديته لدوره بنزاهة خلال هذه المواجهة الهامة.

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي-أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -عمر كمال -علي جبر - محمد عبدالمنعم- أحمد سامي ورامي ربيعة- محمد حمدي -أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية- محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة- حمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد -محمد شريف- عمر مرموش -محمد صلاح- مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، أحمد فتوح. خط الوسط محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيل سيراليون ضد مصر اليوم

حراسة المرمى إبراهيم سيساي خط الدفاع إيمانويل ساماديا - محمد كابيا - عبد الجارجو كابيا - عثمان كاكاي خط الوسط الدفاعي أبو دومبويا - تيريس فورناه خط الوسط الهجومي أغسطس كارغبو - ألوسين كوروما - جوناثان مورساي مهاجم الحاج كرامة

تاريخ مواجهات منتخب مصر وسيراليون

نستعيد في ذاكرتنا تاريخ المواجهات السابقة بين منتخبي مصر وسيراليون، حيث كانت هناك مباراتين سابقتين لم تكن محظوظة بالنسبة للمنتخب المصري. في المواجهة الأولى، انتهت بتعادل إيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، بينما في المباراة الثانية، خسر الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد. تلك المواجهات جرت ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2012.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

وفي ظل هذه الإحصائيات، يتطلع الجمهور المصري إلى تغيير الأوضاع في المواجهة القادمة، حيث يسعى محمد صلاح ورفاقه لكسر هذه العقدة التاريخية وتحقيق الفوز في مواجهة الليلة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. تتطلع الجماهير بتفاؤل إلى أداء الفراعنة في هذه المواجهة الحاسمة.

منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق في مباراة الغد بتصفيات المونديال

في ضوء الاجتماع الفني الذي أقيم استعدادًا للمباراة المنتظرة بين منتخبي مصر وسيراليون، والتي ستجرى في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض، والجوارب السوداء، بينما سيرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

شارك في الاجتماع ممثلون عن منتخب مصر، حيث كان مينا سامح يمثل الجانب الإداري للفريق، بينما كان عبد الله سيد مدير المهمات يمثل فريق المنتخب. تم خلال هذا الاجتماع تحديد تفاصيل ملابس اللاعبين لضمان تنظيم وسلاسة سير المباراة، في تلك اللحظات المهمة والمنتظرة من قبل عشاق كرة القدم في كل مكان.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام سيراليون