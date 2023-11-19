كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني في تصفيات كأس العالم {الفراعنة تتوهج}

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

منافسة التصفيات بين sierra-leone-vs-egypt اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، وتستعد مصر لتحدي جديد في مشوارها نحو كأس العالم 2026، حيث ستواجه منتخب سيراليون في ثاني جولات التصفيات على أرض ليبيريا. بعد الفوز الساحق بستة أهداف نظيفة على جيبوتي في الجولة الأولى، احتل المنتخب المصري صدارة المجموعة، والآن يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراته القادمة لتعزيز فرص التأهل.

تريزيجيه يعود ويسجل الثاني للفراعنة

هدف ثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 61 بتمريرة رائعة من محمد صلاح استلمها تريزجيه وحولها ببراعة على يسار حارس سيراليون في الدقيقة 62 ليسجل تريزجول ثاني أهدافه في اللقاء والهدف الدولي الـ 14 له.

الفراعنة تنهي الشوط الأول بهدف أمام سيراليون

انتهى شوط المباراة الأول من مباراة مصر وسيراليون بتقدم «الفراعنة» بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يقام حالياً، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ترزيجيه يسجل الأول لمنتخب مصر

د18: هدف أول للمنتخب المصري يسجله تريزجيه مستغلا تمريرة بالكعب من مصطفى محمد لينفرد بحارس سيراليون ويضعها بشكل رائع على يسار حارس أصحاب الديار في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر يلا شوت اليوم

مرحبًا بزوار ومتابعي موقع بوابة الفجر الكرام! نحن هنا لنقدم لكم تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث المباراة المثيرة بين منتخب مصر ونظيره سيراليون في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يعد هذا اللقاء مناسبة رياضية هامة، حيث يتنافس المنتخب المصري على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المجموعة والتقدم نحو التأهل للحدث الكروي الأهم على مستوى العالم. بينما يسعى منتخب سيراليون لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى مسار الانتصارات وتعزز آماله في التأهل.

تأتي هذه التغطية بشكل حي ومباشر لنقل أحداث المباراة عبر الفيديو، حيث سنقدم لكم التحليلات والتعليقات الحية على مجريات اللقاء. سنكون بجواركم لتوفير أحدث المستجدات واللحظات المثيرة خلال المباراة، مما يجعل تجربة متابعتكم للمباراة أكثر إثارة وتشويقًا.

رغم الانتصار الكبير على جيبوتي، إلا أن المباراة لم تخلُ من بعض الأزمات الداخلية في صفوف الفراعنة. تم استبعاد ثلاثة لاعبين، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، بقرار تربوي من قبل المدرب روي فيتوريا. ورغم ذلك، تمكنت مصر من تحقيق النقاط الثلاث في مستهل مشوارها في التصفيات.

كانت مشاركة منتخب بوركينا فاسو في تعادل مع غينيا بيساو في الجولة الأولى مناسبة لمصر لتحقيق الانفراد بالصدارة. والآن، يتعين على المنتخب المصري تحقيق الفوز في مواجهته مع سيراليون للابتعاد بصدارة المجموعة وتحقيق خطوة أخرى نحو التأهل.

سيراليون، الذي تعادل في الجولة الأولى أيضًا، يمثل تحديًا جديدًا للفراعنة. وباعتبارها فرصة للابتعاد بفارق النقاط، يسعى المنتخب المصري إلى تقديم عرض قوي وتحقيق الانتصار لتحقيق الأهداف المسطرة في خارطة طريقه نحو المونديال.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستكون مباراة المنتخب المصري أمام سيراليون متاحة للمشاهدة بصورة مجانية عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية. يتوقع أن تنقل المباراة مباشرة على قناة "OnTime Sports HD 1"، وهي قناة مفتوحة للجمهور.

بفضل هذه المبادرة، سيكون بإمكان المشجعين وعشاق كرة القدم في مصر متابعة المباراة عبر التلفزيون بشكل مجاني ومباشر. يعد ذلك فرصة رائعة للمهتمين بدعم ومؤازرة المنتخب المصري في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مع توفير هذه الفرصة للمشاهدين، يمكن للجماهير الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة ودعم المنتخب في رحلته نحو تحقيق التأهل للمرحلة التالية من التصفيات.

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اعرف القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

ستتاح فرصة مشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي عبر قنوات SSC السعودية المشفرة. ستتم البث المباشر للمباراة على قناة SSC1 HD المشفرة، ولكن يتعين على المشاهدين الاشتراك في الخدمة واستخدام جهاز GOBX لفتح التشفير.

يمكن للمشجعين الذين يملكون اشتراكًا في قنوات SSC1 HD الاستمتاع بمتابعة المباراة بجودة عالية عبر قمر عرب سات. يتيح هذا الاشتراك للمشاهدين الاستفادة من تجربة مشاهدة حصرية ومميزة لمباريات المنتخب المصري في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا الشكل، يمكن للجماهير السعودية ومحبي الكرة الذين يفضلون التجربة المشفرة الاستمتاع بكل تفاصيل المباراة ومتابعة أداء المنتخب المصري في رحلته نحو تحقيق التأهل المرتقب.

تردد قناة SSC 1 تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

من معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 حدثًا مهمًا ومثيرًا للجماهير، وسيشهدون تعليقًا مميزًا عبر قنوات مختلفة. عبر قناة "أون تايم سبورتس" سيكون الشهير أيمن الكاشف هو المعلق الذي سيقدم التحليل والتعليق على مجريات المباراة، مما يزيد من حماس الجماهير وتشويقها للحدث.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

بينما عبر قناة SSC1 HD، سيتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة المرتقبة. بفضل خبرته وأسلوبه الفريد في التعليق الرياضي، سيقدم القرني رؤية حصرية وممتعة للمشاهدين خلال اللقاء، مما يضفي بُعدًا إضافيًا على تجربة المشاهدة.

بهذه الطريقة، ستكون المباراة أكثر إثارة وتشويقًا بفضل تعليق هؤلاء المعلقين البارعين الذين يسهمون في جعل التجربة الرياضية للمشاهدين أكثر إمتاعًا وإثارة.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر اليوم، لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، كالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، أحمد فتوح. خط الوسط محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيل سيراليون ضد مصر اليوم

حراسة المرمى إبراهيم سيساي خط الدفاع إيمانويل ساماديا - محمد كابيا - عبد الجارجو كابيا - عثمان كاكاي خط الوسط الدفاعي أبو دومبويا - تيريس فورناه خط الوسط الهجومي أغسطس كارغبو - ألوسين كوروما - جوناثان مورساي مهاجم الحاج كرامة

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

سيتاح للمشجعين عدة خيارات لمتابعة مباراة مصر وسيراليون مباشرة، حيث يُمكن الاشتراك في الباقة الرياضية من خلال خدمة "شاهد VIP" للاستمتاع بالبث المباشر بجودة عالية. يعتبر هذا الخيار مناسبًا للراغبين في تجربة فريدة وحصرية لمتابعة اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وسيراليون| من هنـــا

أيضًا، قد تقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة مجانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مما يوفر للمشاهدين فرصة لمتابعة الحدث بشكل مجاني ومباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة مجانًا عبر منصة "فيفا بلس"، حيث تُنقل جميع مباريات تصفيات إفريقيا بشكل مجاني، مما يتيح للجماهير تجربة مشاهدة مريحة ومثيرة للحدث الرياضي.

ما موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026؟

تأتي مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستُقام يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 في ليبيريا. يُنطلق اللقاء الرياضي الهام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيكون هذا اللقاء فرصة مهمة للمنتخب المصري لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقعه في التصفيات. وبفضل التوقيت الملائم، سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة الأحداث والتشويق في هذه المواجهة المهمة للفراعنة.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام سيراليون