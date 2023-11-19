كورة لايف الحين مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات اليورو بدون تقطيع

مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة في التصفيات بين iceland-vs-portugal اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال وأيسلندا اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة اليورو، والمقرر إقامتها على ملعب خوسيه الفالادي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 بث مباشر

ويستقبل منتخب البرتغال نظيره الأيسلندي في مهمة ليست بالصعبة، خاصة بعد ضمان البحارة الرسمي للتأهل إلى نهائيات اليورو.

البرتغال في مهمة يوم الأحد أمام أيسلندا من أجل إنجاز تاريخي، حيث تسعى للحصول على العلامة الكاملة في التصفيات، والوصول إلى النقطة الثلاثين.

وحصد منتخب البرتغال حتى الآن 27 نقطة بعد أن فاز في جميع مبارياته التسعة حتى الآن، ويعتلي صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة اليورو 2024، والمقرر إقامتها في ألمانيا.

أما منتخب أيسلندا فيأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويسعى فقط لتأمينه، بعد أن فشل في العبور إلى نهائيات اليورو، بعد عبور كل من البرتغال وسلوفاكيا رسميا من المجموعة العاشرة.

بث مباشر مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024

ويلتقي منتخب البرتغال بقيادة نجمه المعروف كريستيانو رونالدو مع نظيره الأيسلندي مساء يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، على ملعب خوسيه الفالادي.

وتنطلق مباراة البرتغال وأيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

وكان منتخب البرتغال قد حسم تأهله إلى يورو 2024، بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الذي يحتل وصافة المجموعة برصيد 19 نقطة.

ويتواجد منتخبي البرتغال وآيسلندا في المجموعة العاشرة، بجانب كل من (سلوفاكيا ولوكسمبورج والبوسنة والهرسك، وليختنشتاين).

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خاض المنتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مشوارًا مميزًا في تصفيات يورو 2024، حيث حقق الفوز في 9 مباريات حاصدًا 27 نقطة العلامة الكاملة، وأحرز 34 هدفًا واستقبل هدفين.

أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي، وهو في سن الـ38، وذلك حسب شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية المتخصصة في الإحصائيات، ليرفع رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال إلى 128 هدفا.

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أكمل نجم البرتغال عامه الـ38 في 5 فبراير الماضي، حيث إنه من مواليد عام 1985، ومنذ ذلك الوقت أحرز 10 أهداف دولية وأصبح هداف تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 حاليا.يتربع رونالدو أيضًا على عرش منتخبات الكرة الأوروبية، سواء على مستوى تصفيات اليورو أو البطولة نفسها، كونه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخهما، إذ أنه لعب مع منتخب البرتغال 68 مباراة، أحرز خلالها 55 هدفا، بواقع 41 هدفا في التصفيات و14 في بطولة اليورو نفسها، فضلا عن أنه الهداف التاريخي للبطولة الأعرق على مستوى منتخبات القارة العجوز.كما بات رونالدو أيضًا صاحب لقب الأكثر تحقيقًا للفوز فى تاريخ تصفيات اليورو بعد أن تخطي الرقم المسجل باسم النجم الإسباني سيرجو راموس، إذ رفع الدون رصيده إلى 31 فوزًا بينما توقف رصيد مدافع الماتادور عند 30 انتصار.