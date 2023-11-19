ads

مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر يلا شوت اليوم

كورة لايف الحين مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات اليورو بدون تقطيع

بث مباشر
مشاهدة مباراة البرتغال
مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة في التصفيات بين iceland-vs-portugal اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال وأيسلندا اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة اليورو، والمقرر إقامتها على ملعب خوسيه الفالادي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 بث مباشر

ويستقبل منتخب البرتغال نظيره الأيسلندي في مهمة ليست بالصعبة، خاصة بعد ضمان البحارة الرسمي للتأهل إلى نهائيات اليورو.

البرتغال في مهمة يوم الأحد أمام أيسلندا من أجل إنجاز تاريخي، حيث تسعى للحصول على العلامة الكاملة في التصفيات، والوصول إلى النقطة الثلاثين.

وحصد منتخب البرتغال حتى الآن 27 نقطة بعد أن فاز في جميع مبارياته التسعة حتى الآن، ويعتلي صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة اليورو 2024، والمقرر إقامتها في ألمانيا.

أما منتخب أيسلندا فيأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويسعى فقط لتأمينه، بعد أن فشل في العبور إلى نهائيات اليورو، بعد عبور كل من البرتغال وسلوفاكيا رسميا من المجموعة العاشرة.

بث مباشر مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024

ويلتقي منتخب البرتغال بقيادة نجمه المعروف كريستيانو رونالدو مع نظيره الأيسلندي مساء يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، على ملعب خوسيه الفالادي.

وتنطلق مباراة البرتغال وأيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

وكان منتخب البرتغال قد حسم تأهله إلى يورو 2024، بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الذي يحتل وصافة المجموعة برصيد 19 نقطة.

ويتواجد منتخبي البرتغال وآيسلندا في المجموعة العاشرة، بجانب كل من (سلوفاكيا ولوكسمبورج والبوسنة والهرسك، وليختنشتاين).

اضغط هنا لمشاهدة مباراة البرتغال وإيسلندا يلا شوت بث مباشر

خاض المنتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، مشوارًا مميزًا في تصفيات يورو 2024، حيث حقق الفوز في 9 مباريات حاصدًا 27 نقطة العلامة الكاملة، وأحرز 34 هدفًا واستقبل هدفين.

أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي، وهو في سن الـ38، وذلك حسب شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية المتخصصة في الإحصائيات، ليرفع رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال إلى 128 هدفا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة البرتغال وإيسلندا يلا شوت بث مباشر

أكمل نجم البرتغال عامه الـ38 في 5 فبراير الماضي، حيث إنه من مواليد عام 1985، ومنذ ذلك الوقت أحرز 10 أهداف دولية وأصبح هداف تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 حاليا.يتربع رونالدو أيضًا على عرش منتخبات الكرة الأوروبية، سواء على مستوى تصفيات اليورو أو البطولة نفسها، كونه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخهما، إذ أنه لعب مع منتخب البرتغال 68 مباراة، أحرز خلالها 55 هدفا، بواقع 41 هدفا في التصفيات و14 في بطولة اليورو نفسها، فضلا عن أنه الهداف التاريخي للبطولة الأعرق على مستوى منتخبات القارة العجوز.كما بات رونالدو أيضًا صاحب لقب الأكثر تحقيقًا للفوز فى تاريخ تصفيات اليورو بعد أن تخطي الرقم المسجل باسم النجم الإسباني سيرجو راموس، إذ رفع الدون رصيده إلى 31 فوزًا بينما توقف رصيد مدافع الماتادور عند 30 انتصار.
البرتغال البرتغال أمام إيسلندا البرتغال ضد أيسلندا البرتغال ضد إيسلندا مباشر مباراة البرتغال اليوم مباشر يوتيوب مباراة البرتغال اليوم مباشر تويتر مباراة البرتغال اليوم مباشر يلا كورة الساعة كم مباراة البرتغال اليوم البرتغال لايف البرتغال مباشر البرتغال مباشر اليوم البرتغال وايسلندا البرتغال وإيسلندا بث مباشر البرتغال وإيسلندا مباشر أهداف مباراة البرتغال وإيسلندا أيسلندا بث مباشر بث مباشر البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال وإيسلندا بث مباشر مباراة البرتغال وإيسلندا تشكيل مباراة البرتغال أمام إيسلندا ماتش البرتغال وإيسلندا مباراة البرتغال وإيسلندا مباراة البرتغال اليوم بث مباشر مباراة البرتغال اليوم مباشر مباراة البرتغال اليوم مباشرة مباراة البرتغال اليوم مباشرة الان مباراة البرتغال بث مباشر مباراة البرتغال ضد إيسلندا مباراة البرتغال مباشر مباراة البرتغال وإيسلندا بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وإيسلندا بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال الان مشاهدة مباراة البرتغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة البرتغال بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال مباشر الان مشاهدة مباراة البرتغال وإيسلندا مواجهات البرتغال وإيسلندا موعد مباراة البرتغال وإيسلندا
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد سيراليون تويتر ( 2 - 0 ) الشوط الثاني : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت [الفراعنة تتألق]

عاجل| بعد اعفائهم من الجمارك.. "صافولا" ترفع أسعار زيت عافية وسمن روابي

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني في تصفيات كأس العالم {الفراعنة تتوهج}

عاجل.. أول تعليق من روي فيتوريا بعد فوز منتخب مصر أمام سيراليون

"إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية

عاجل.. صلاح محسن يضع الأهلي في مأزق

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

يلا شوت منتخب مصر مباشر تويتر ( 0 - 2 ) | كورة لايف الآن الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون اليوم تصفيات كأس العالم