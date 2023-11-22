بث مباشر تويتر | الآن مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين يلا شوت في تصفيات كأس العالم

منافسة التصفيات بين brazil-vs-argentina اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، وسيكون ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، البرازيل، مسرحًا لإحدى أعظم المواجهات في عالم كرة القدم، حيث ستتقابل البرازيل والأرجنتين، وفي هذا الملعب الشهير، سيحتضن المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في مباراة تعد قمة الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية. ستكون هذه المباراة فرصة لاختبار قوة ومهارة اللاعبين وسعيهم للتأهل إلى البطولة العالمية.

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين يلا شوت اليوم

زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو، لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.

يستضيف منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، والمنتخب البرازيلي، الذي يعد واحدًا من أبرز المنتخبات في تاريخ كرة القدم، يمر بفترة صعبة حيث فقد العديد من النقاط في الجولات الأخيرة.

في آخر جولة، تعرض للهزيمة أمام كولومبيا بنتيجة هدفين مقابل هدف. وهذا يجعل هذه المباراة أكثر أهمية بالنسبة للبرازيل، حيث سيسعون جاهدين لوقف هذا النزيف من النقاط وتصحيح مسارهم في التصفيات. ليس هناك شيء أجمل من تحقيق ذلك أمام الأرجنتين، وهذا سيكون تحدًا كبيرًا.

أما على الجانب الآخر، فإن منتخب الأرجنتين يقوده نجمهم الكبير ليونيل ميسي. وفي مباراتهم الأخيرة أمام منتخب أوروجواي، تعرضوا للهزيمة. لكنهم يتطلعون إلى نهاية عام مبهرة وناجحة عن طريق تحقيق انتصار ثمين أمام البرازيل. ستكون هذه المباراة فرصة لميسي ورفاقه لإظهار مهاراتهم وقوتهم والتأكيد على تفوقهم.

هذه المباراة ستشهد تنافسًا شديدًا وحماسًا كبيرًا من الجانبين. سيكون لدينا فرصة لمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون في ملعب ماراكانا، ونأمل أن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت من عشاق كرة القدم، فإن هذه المباراة هي واحدة من تلك الفرص النادرة التي لا يمكن تفويتها. لنستمتع معًا بمتابعة هذا اللقاء الرياضي الكبير ونرى أي منتخب سينجح في الظفر بالنقاط الثلاث والمكان في كأس العالم.

مباراة البرازيل ضد الأرجنتين لايف

ما هو موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

ومن المقرر أن تقام مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر في إطار مواجهات الجولة السادسة من منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، الأربعاء في تمام الساعة 2:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية استاد ماركانا في البرازيل.

اعرف القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تُقام مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على قنوات SSC SPORTS السعودية الرياضة. تعتبر هذه القنوات المالكة الحصرية لنقل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقد تم اختيار المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي للقيام بمهمة التعليق على هذه المباراة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر قنوات سبورت تي.في باللغة البرتغالية، أو عبر قنوات سبورت ديجيتال النمساوية، أو حتى على قناة ليكيب الفرنسية.

هذا السوبر كلاسيكو سيكون حدثًا رياضيًا كبيرًا ومنتظرًا بشغف من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث سيتابعون أفضل الفرق وألمع النجوم في هذه المباراة المميزة.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد 12380 الاستقطاب افقي الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4

مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم بث مباشر

مع اقتراب الموعد الكبير لمباراة البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا، لدينا فرصة للنظر في التحضيرات واللاعبين الذين سيشاركون في هذا الصراع الكروي الكبير.

فريق البرازيل، المعروف بلقب السامبا، يدخل المباراة برصيد سبع نقاط، وهم يسعون لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة. ولكن المدير الفني فرناندو دينيز يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب لاعبين أساسيين مثل فينيسيوس جونيور ونيمار دا سيلفا. في مكانهم، سيعتمد دينيز على لاعبين مثل جابرييل جيسوس من أرسنال.

على الجانب الآخر، المدير الفني للأرجنتين، ليونيل سكالوني، يبحث عن تحسين أداء فريقه بعد الهزيمة الصادمة أمام أوروجواي في الجولة الماضية. سيعتمد سكالوني على نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز لتحقيق الانتصار في مباراة ماراكانا.

يمكن أن نتوقع رؤية تشكيلة قوية من اللاعبين في هذه المواجهة، مع لاعبين بارزين في كل خط من خطوط الميدان. سيكون الحارس أليسون بيكر في المرمى، بينما سيشكل إيمرسون وماركينيوس وجابرييل مكاليس الدفاع. في منتصف الملعب، ستكون مهمة اللاعبين مثل أندرييه وجيماريش ورودريجو. أما في الهجوم، فسيكون هناك جيسوس ورافيينا وجابرييل مارتينيللي.

بالنسبة للأرجنتين، فسيكون لديهم تشكيلة قوية تضم نجومًا مثل ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز وجوانزاليس. سيسعون جاهدين لاستعادة الأداء الجيد وتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

سنشهد تنافسًا قويًا ومباراة مثيرة في ملعب ماراكانا، وسيكون لدينا فرصة لمتابعة هذا الصراع الرياضي الشيق بشغف وتوتر. نأمل أن يقدم الفريقان أداءًا رائعًا ومباراة لا تُنسى لعشاق كرة القدم حول العالم.

تشكيل البرازيل اليوم

حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجستو. خط الوسط برونو جيمارايش، أندريه، رافينيا. خط الهجوم رودريجو، جابرييل مارتينيلى، خيسوس.

تشكيل الأرجنتين اليوم

حراسة المرمى إيمليانو مارتينيز. خط الدفاع مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو. خط الوسط رودريجو دي باول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز. خط الهجوم ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

ترتيب تصفيات كأس العالم

في إطار تصفيات كأس العالم 2026 لأمريكا الجنوبية، يتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 12 نقطة، في حين يحتل المركز الخامس منتخب البرازيل برصيد 7 نقاط. تتضمن هذه التصفيات 10 منتخبات تتنافس في مجموعة واحدة، حيث يتم لعب مباريات ذهاب وإياب بينهم.

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وفي نهاية هذه التصفيات، ستتأهل أول 6 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما سيحصل صاحب المركز السابع على فرصة المشاركة في الملحق العالمي. تعد هذه التصفيات فرصة حاسمة للمنتخبات لتحقيق تأهلها والمنافسة في البطولة العالمية الكبرى، وبالتالي فإن كل مباراة تكون ذات أهمية كبيرة لتحقيق النجاح وتحقيق الأهداف في رحلة البحث عن تأهلها.

البرازيل يأمل في الثأر من الأرجنتين

ويتفوق المنتخب البرازيلى من ناحية القيمة التسويقية على نظيره الأرجنتينى حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، حيث تصل قيمة السليساو 1.04 مليار يورو مقابل 789 مليون يورو قيمة راقصى التانجو.

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ويطمح منتخب البرازيل بقيادة المدرب الوطني فرناندو دينيز في الثأر من الأرجنتين ومدربها ليونيل سكالوني الذي قاد التانجو إلى هزيمة السيليساو في آخر مباراة جمعت المنتخبين على ماراكانا في نهائي كوبا أمريكا يوم 11 يوليو 2021.

ويعاني المنتخب البرازيلي في التصفيات حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 مباريات، تعادل مع منتخب فنزويلا وخسر في مباراتين متتاليتين أمام أوروجواي في التوقف الدولي السابق ثم ضد كولومبيا يوم 17 نوفمبر الجاري.

في المقابل، توقفت بداية الأرجنتين المثالية في التصفيات بتلقيه الخسارة الأولى أمام ضيفه منتخب أوروجواي في الجولة الخامسة بنتيجة (2-0)، بعد أن حقق العلامة الكاملة من أول 4 مباريات بتحقيقه 4 انتصارات.

تشكيل الأرجنتين الرسمي

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تشكيل البرازيل الرسمي