الدولار تحت الضغط بفعل الضبابية المحيطة بمسار أسعار الفائدة

تعرض الدولار لضغوط اليوم بفعل الضبابية المحيطة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، في حين حافظ اليورو على مكاسب حققها خلال الليل مع إشارة بيانات إلى أن التراجع في منطقة اليورو ربما ينحسر.



ومع إغلاق الأسواق الأمريكية أمس وعقد جلسة تداول أقصر اليوم بسبب عيد الشكر، من المرجح أن يكون تداول العملات محدودا ولكن مع بعض التقلبات إذ من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقارنة مع ست عملات، بنسبة 0.029 في المائة إلى 103.73، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.



وخلال الشهر، تراجع المؤشر 2.8 في المائة ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل.

وسجل اليورو 1.0904 دولار بعد أن ارتفع 0.16 في المائة خلال الليل عقب سلسلة من المسوح الأولية أظهرت أن الركود في ألمانيا قد يكون أقل من المتوقع، ما عوض قراءة متشائمة لأنشطة الأعمال بفرنسا حسب رويترز.



وفي الوقت نفسه، ارتفع نمو أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر، بعد تراجعه في الشهر السابق، ما دعم آراء المستثمرين بأن التضخم المستمر قد يدفع بنك اليابان إلى التراجع عن التحفيز النقدي في وقت قريب