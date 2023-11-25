ملخص (1 - 1 ) نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منافسة البريميرليج بين Manchester City - Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، سيكون ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر شاهدًا على القمة المنتظرة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ليفربول في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول، وهذا ما يضيف حماسًا إلى المباراة ويجعلها قمة حقيقية.

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل (1-1) في قمة مباريات اليوم السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023، على استاد الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تألقت المباراة بأداء مميز من الفريقين الكبيرين، حيث عاد بريق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الواجهة مرة أخرى. وشهدت المباراة تقدم مانشستر سيتي، المتصدر للبطولة، والذي حافظ على تفوقه بنقطة واحدة على ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني.

هذه المواجهة الحماسية أشعلت منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجعلت الجماهير تترقب بفارغ الصبر المزيد من الأحداث الرائعة في هذا الموسم الممتع.

الشوط الأول ينتهي بتقدم الستي بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في إطار مباراة قوية جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروفة بالبريميرليج.

قام لاعبو ليفربول بمحاولات متعددة لتعديل النتيجة خلال الشوط الأول، حيث قاد محمد صلاح هجمات الفريق بخطورة وحاول التسجيل، ولكن دفاعات مانشستر سيتي وحارس المرمى إيدرسون تصدت لمحاولاته ببراعة، مما حافظ على تقدم فريق السيتي بهدف وحيد خلال الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة.

هالاند يفتتح التسجيل في مرمي الريدز

في لقاء القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، شهدنا لحظة رائعة حينما نجح النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل هدف التقدم لفريقه مانشستر سيتي. كان هذا الهدف الأول في المباراة، وقد جاء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

بدأت الهجمة الخطيرة عندما قام هالاند بتلقي الكرة داخل منطقة الجزاء. كان لديه لحظة فرصة واحدة، ولكنه لم يفوتها. ببراعة وتركيز عالي، قام هالاند بتسديد الكرة باتجاه المرمى على يسار الحارس البرازيلي العالمي أليسون بيكر.

تصدى أليسون بكر للكرة بكل ما أوتي من مهارة، لكن القوة والدقة في تسديد هالاند كانت أكبر. ارتطمت الكرة بالشباك، محققةً أول أهداف المباراة ومنحت فريقه تقدمًا مهمًا في الشوط الأول.

إن هذا الهدف له معنى كبير في سياق المباراة، حيث يمكن أن يلهم الفريق ويزيده إصرارًا على تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة. هالاند يظهر مرة أخرى كأحد أفضل الهدافين في العالم، وقد أثبت قيمته بهذا الهدف الرائع.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

انطلقت المباراة بسرعة، حيث قدم فريق مانشستر سيتي عرضية من قدم برناردو سيلفا، لكن الدفاع الجيد من ماتيب أبعد الكرة. بعد ذلك، قدم دوكو عرضية أخرى، ولكن الكرة انطلقت بجوار إيرلينج هالاند دون تهديد حقيقي على مرمى ليفربول. في وقت لاحق، قام أليسون بيكر بتمريرة غير دقيقة لفيل فودين داخل منطقة الجزاء، لكن اللاعب الإنجليزي أطلق تسديدة سهلة تم امتصاصها بأمان بواسطة الحارس البرازيلي.

ستقوم "بوابة الفجر" بنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم 2023-2024. المباراة ستقام على أرضية استاد "الاتحاد" الذي يعتبر معقل فريق مانشستر سيتي وسيكون بإمكانكم مشاهدة البث المباشر على منصة "بوابة الفجر" في الوقت المحدد لانطلاق المباراة، حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

على الرغم من خسارة ليفربول في زيارته الأخيرة إلى ملعب الاتحاد بنتيجة 4-1، إلا أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير هذا الموسم، حيث يقدم الفريق الأحمر أداءً مميزًا على جميع الأصعدة.

بالإضافة إلى الصراع على الصدارة، هناك صراع آخر يجري بين نجمي الدوري، محمد صلاح وإيرلينغ هالاند، على لقب هداف البريميرليغ، حيث يتفوق هالاند حاليًا بفارق ثلاثة أهداف عن النجم المصري. ستكون المباراة مناسبة مثالية لمتابعة هذا الصراع وربما يكون له تأثير على مجريات المباراة.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024؟

في الوطن العربي، ستتاح مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول حصريًا عبر قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا من القنوات التي تبث المباراة مجانًا عبر الأقمار الصناعية. من بين هذه القنوات، تتضمن القناة الألمانية "ARD Das Erste HD"، والقناة الألمانية "ZDF"، وقناة "Idman"، وقناة "IRIB Tv3"، وقناة "Iran 3".

بالتالي، سيكون بإمكان المشجعين في المنطقة العربية متابعة المباراة من خلال هذه القنوات المجانية دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات مشفرة.

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة beIN Sports 1 القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تردد قناة Armenia Region تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: Eutelsat 36°E التردد: 11109 معدل الترميز: 34070 معامل الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024 ؟

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت". هذه الخيارات تمنحك فرصة ممتازة لمتابعة الحدث الرياضي المثير بكل سهولة وجودة عالية.

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تشكيل ليفربول اليوم

في حراسة المرمى أليسون بيكر. خط الدفاع ألكسندر أرنولد- كوناتي- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس. خط الوسط ماك أليستر- سوبوسلاي- إيندو. في الهجوم محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى إيدرسون. خط الدفاع روبن دياز، جفارديول، كايل والكر. خط الوسط رودرى، أكانجى، فيل فودين، دوكو. خط الهجوم برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024؟

ستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، على أرضية ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات. ستكون هذه المواعيد مثالية لمشجعي الفريقين لمتابعة هذه المباراة النارية والاستمتاع بمنافسة مثيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، أن معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، هو المعلق الشهير حسن العيدروس ليقوم بالتعليق على أحداث على مباراة ليفربول ومان سيتي الليلة تحديدًا عبر قناة beIN Sports 1.

تفوق للريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي يكشف عن منافسة مثيرة بين الفريقين على مدار السنوات. في إجمالي 127 مباراة تقابلا فيها، تفوق ليفربول في 64 مباراة، بينما فاز السيتي في 28 مباراة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، جرت 52 مباراة بينهما، انتصر ليفربول في 21 منها، بينما فاز السيتي في 12 مباراة، وتعادلا في 19 مباراة.

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي خسر مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة ضد ليفربول على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي. تلك المباراة الواحدة التي خسرها كانت في إبريل 2023 بنتيجة 4-1 لصالح مانشستر سيتي. هذا يعكس المنافسة الشديدة بين الفريقين والتحديات التي تواجههما في كل مواجهة.

التشكيل الرسمي لنادي ليفربول

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الأخير "الاتحاد" في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم، كريس كافاناج.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أساسيًا في تشكيل يورجن كلوب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.