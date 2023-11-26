بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية الأفريقية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت اليوم

منافسة الكونفدرالية بين Zamalek - Abu Sleem اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت اليوم الكونفدرالية الأفريقية، وفي تستعد نادي الزمالك المصري بفارسه الأبيض لمواجهة تحدي هام في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم. سيقوم الزمالك بخوض أولى مبارياته القارية في مرحلة دور المجموعات عندما يلتقي بفريق أبو سليم الليبي. ستقام المباراة على أرضية ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، وهي مناسبة مهمة للفريق المصري للتألق في البطولة.

يقود الفريق في هذه المرحلة مدربه الجديد معتمد جمال، الذي يسعى إلى تحقيق بداية ناجحة في الكونفدرالية. قاد جمال الفريق بنجاح إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي، وهذا يزيد من تفاؤل الجماهير بأداء الفريق.

من ناحية أخرى، يعد نادي أبو سليم الليبي من الأندية الجديدة في الدوري الليبي، ولكنه تمكن من الوصول إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية لهذا الموسم. هذا التقدم يعني أنه سيكون هناك مواجهة صعبة أمام الزمالك في انطلاقة مباريات الفريقين في البطولة.

تسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والاستحواذ على النقاط الثلاث في هذه المباراة لبداية قوية في مجموعتهم. في المجموعة الثانية من الكونفدرالية الأفريقية، يجد الزمالك نفسه إلى جانب أبو سليم، وسيواجهان أيضًا نادي ساغرادا الأنغولي ونادي سوار الغيني. ستكون هذه المباريات تحديًا إضافيًا للفريق، وسيكون على الزمالك تقديم أداء قوي للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

بالنظر إلى الإعداد والتحضيرات الجيدة، يأمل الجماهير المصرية أن يحقق الزمالك نجاحات كبيرة في هذا الموسم من الكونفدرالية الأفريقية ويمثل مصر بأفضل شكل في البطولة. ستكون مباراة الافتتاح ضد أبو سليم فرصة للفريق لبدء مشواره في البطولة بقوة وتحقيق الانتصارات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية 2024 ؟

تترقب الجماهير بشغف مباراة اليوم، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه فريق أبو سليم الليبي. المباراة من المباريات المنتظرة بفارغ الصبر وتأتي ضمن الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023/2024.

سيتم إقامة المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، على أرضية ستاد برج العرب الشهير بمدينة الإسكندرية. يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء بفارغ الصبر لمشاهدة الزمالك يخوض مباراته الأولى في دور المجموعات.

تعد هذه المباراة مناسبة مهمة للفريقين، حيث يتطلع الزمالك لتحقيق النجاح وبداية قوية في مشواره بالبطولة. بينما يسعى فريق أبو سليم الليبي لإثبات نفسه وتحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء الصعب.

من المتوقع أن يشهد ستاد برج العرب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جماهير الزمالك، حيث ستكون الدعم الجماهيري عاملًا مهمًا في تحفيز الفريق على تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار.

أما موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم في كأٍس الكونفدرالية 2023/2024، فإنها سوف تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم اليوم ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم اليوم في الكونفدرالية

عشاق الزمالك يتساءلون عن القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الفريق اليوم ضد أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية. تم الإعلان مسبقًا أن قناة أون تايم سبورت الأرضية ستقوم بنقل بث مباشر لمباريات الأندية المصرية عندما يحتضنون اللقاء في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. وهذا البث سيكون مجانًا للجماهير داخل مصر. لذا تعتبر قناة On time sports هي القناة المفتوحة التي ستنقل مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة قنوات beIN Sports بث مباشر لمباريات كأس الكونفدرالية نسخة 2023/2024. يمكن للجماهير الذين يشتركون في أحد باقات beIN Sports السنوية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 6.

لمتابعة مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي اليوم، يمكنك تنزيل ترددات قناتي أون تايم سبورت وbeIN Sports عبر القمر الصناعي المناسب والاستمتاع بالمباراة في أعلى جودة بث مباشر.

تردد قناة beIN Sports 6 تردد On time sports الأرضي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

حقق الزمالك تأهلًا استثنائيًا إلى مرحلة المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة مع فريق أرتا سولار الجيبوتي. في لقاء الذهاب، انتهت المباراة بفوز بطل جيبوتي بنتيجة ثنائية نظيفة، مما جعل الزمالك في موقف صعب.

ومع ذلك، قام الزمالك بأداء استثنائي في مباراة الإياب، حيث نجح في تحقيق عودة تاريخية. فقد انتهت المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وهذا الانتصار المثير جعل الفريق المصري يتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

تأتي هذه النتيجة كمثال على عزيمة وإصرار الزمالك على تحقيق النجاح في المسابقات القارية. سيكون لديهم الفرصة الآن لتحقيق أداء مميز والمنافسة في مرحلة المجموعات بأمل تحقيق إنجازات أكبر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي. خط الوسط نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي. خط الهجوم أحمد مصطفى "زيز،" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

مشوار الزمالك وأبو سليم فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة

تنتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر اللحظة التي تبدأ فيها مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. ستقام هذه المواجهة المهمة في استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

لم يبدأ الزمالك مشواره في البطولة بأفضل طريقة، حيث خسر في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء. ولكن الفارس الأبيض قام بريمونتادا رائعة في مباراة الإياب، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما سمح له بالتأهل إلى دور المجموعات.

أما فريق أبو سليم الليبي، فقد قدم أداءً جيدًا في مراحل التصفيات السابقة للبطولة. تمكن من الفوز في مباراته الأولى ضد الأوليمبي الباجي التونسي بهدف دون رد، ومن ثم تعادل سلبيًا في المباراة الثانية. وفي جولة الـ32، تأهل أبو سليم بعد الفوز في مباراة الذهاب ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام كمبالا سيتي الأوغندي والهزيمة 2-3 في مباراة الإياب.

من المهم ملاحظة أنه يمكن للمشجعين الذين يتابعون المباراة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدتها على قنوات "بي إن سبورتس"، التي تحمل حقوق بث البطولة بشكل حصري في هذه المناطق.

يجدر بالذكر أن الزمالك قد تألق في المباراة نصف النهائي لكأس مصر لموسم 2022-2023 حينما فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل 3-3. يأمل الزمالك في مواصلة هذا التألق في مباريات الكونفدرالية وتحقيق النجاح في المسابقة الأفريقية.