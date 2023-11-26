بث مباشر: مشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية

مواجهة عربية بين Zamalek - Abu Sleem اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية، ويعمل فريق الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال على تكثيف استعداداته اليوم السبت لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في المباراة القادمة. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تُقام على أرضية استاد برج العرب.

تعد هذه المباراة فرصة مهمة للزمالك لمواصلة مساره في البطولة وتحقيق النقاط الثلاث. وذلك بعد أن تألق الفريق في منافسات كأس مصر نسخة 2022-2023، حيث نجح في التفوق على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد تعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

يتوجب على الزمالك الفوز في مباراتيه خلال هذا الشهر لاستعادة بريقه والمضي قدمًا في المسابقة. وبعد توقف النشاط الدولي في نوفمبر، سيبدأ الفريق مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي.

الفوز أمام أبو سليم يعد أمرًا ضروريًا للزمالك من أجل تجنب سيناريو التعقيد الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على مساره في البطولة. ويتوقع أن يكون للمباراة دور كبير في تحديد مصير الفريق في دور المجموعات واحتمال التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في 29 نوفمبر، سيكون الزمالك ضيفًا على مودرن فيوتشر في مباراة بالدوري المصري. مودرن فيوتشر يقدم أداءً إيجابيًا وقويًا هذا الموسم، وسيكون الفوز ضروريًا للزمالك لتجنب الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري والبقاء في منافسة القمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم يلا شوت

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفارغ الصبر لاستضافة منافسه فريق أبو سليم الليبي في المباراة المنتظرة التي ستُقام مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. هذه المواجهة تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/2024.

ستُقام المباراة في استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يتطلع الزمالك إلى تحقيق النجاح في هذه المباراة الهامة أمام جماهيره. توضح معلومات الموعد أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما بالنسبة لمشجعي الزمالك في تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتهم.

يأتي هذا اللقاء بعد تأهل الزمالك إلى مرحلة المجموعات بعد أداء استثنائي في مباراة الإياب مع فريق أرتا سولار الجيبوتي، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في أرضية الملعب. هذا الفوز الباهر جاء بعد أن كان الزمالك في موقف صعب بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

تأمل إدارة ولاعبو الزمالك في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لبناء نفس الزخم الإيجابي الذي تحقق في كأس مصر نسخة 2022-2023. يُشجع الفريق على تحقيق النجاح في البطولة الإفريقية وتقديم عروض قوية أمام جماهيره وأمام الفرق المنافسة في دور المجموعات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم اليوم في الكونفدرالية

عشاق النادي الأبيض يتساءلون عن القنوات التي ستنقل مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بث مباشر اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية 2023/2024. نحب أن نوضح أن قناة أون تايم سبورت الأرضية قد أعلنت مسبقًا عن نقل بث مباشر لمباريات الأندية المصرية عند استضافة اللقاء في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، وذلك بشكل مجاني للجماهير داخل مصر. لذا، تُعتبر تردد قناة On Time Sports هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي اليوم.

أما بالنسبة لمحبي بث المباريات المشفرة، فمجموعة قنوات beIN SPORTS هي المكان المثالي. تمتلك مجموعة beIN SPORTS حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية نسخة 2023/2024 وذلك للمشتركين في باقاتها السنوية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. يمكنك متابعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي مباشرة على قناة beIN Sports 6. يمكن العثور على ترددات قناتي أون تايم سبورت المفتوحة وbeIN SPORTS المشفرة عبر الترددات المُشار إليها فيما يلي، لكي تتمكن من متابعة كل تفاصيل مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي اليوم.

تردد قناة beIN Sports 6 تردد On time sports الأرضي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي لإدارة هذا اللقاء المنتظر، ليكون محرز المالكي هو حكم مباراة الزمالك ضد أبو سليم اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024، فيما يعاونه وائل الحناشي كمساعد أول، وأيمن إسماعيل مساعد ثان، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي. خط الوسط نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي. خط الهجوم أحمد مصطفى "زيز،" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

الزمالك يتفوق على أبو سليم الليبي في القيمة التسويقية

تُعد القيمة التسويقية لنادي الزمالك الكبير في عالم كرة القدم تقدر بمبلغ 19.23 مليون يورو، وهذا يعكس مكانة النادي وسمعته القوية في الساحة الرياضية العالمية. الزمالك، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا بالبطولات والإنجازات، يعتبر واحدًا من أكبر وأنجح أندية مصر وإفريقيا.

بالمقابل، تكونت القيمة التسويقية لفريق أبو سليم الليبي بمبلغ قدره 650 ألف يورو. يُعتبر هذا المبلغ أقل بكثير من القيمة التسويقية للزمالك، ويرجع ذلك إلى الفارق في الإمكانيات والتاريخ بين الناديين.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك بقيادة معتمد جمال يسعى بشدة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ضد أبو سليم الليبي. يهدف الفريق إلى بداية قوية في مرحلة دور المجموعات وحصد الثلاث نقاط، ولذلك قام الجهاز الفني بتجهيز اللاعبين جيدًا خلال الفترة الماضية من خلال مباراتين وديتين أمام توت عنخ أمون والهلال الليبي.

الجهاز الفني للزمالك طالب اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم في المباراة، مع التأكيد على أهمية عدم الاستهتار بالفريق المنافس. يعلم الزمالك جيدًا أن أبو سليم الليبي ليس منافسًا سهلًا وأنه يجب مواجهته بجدية.

من جهة أخرى، يتطلع فريق أبو سليم الليبي بقيادة مدربه شكري الخطوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم. يدرك الخطوي صعوبة المباراة، خاصةً وأن الزمالك يتمتع بتاريخ حافل في البطولات الأفريقية ويمتلك خبرات كبيرة. مع ذلك، فإن أبو سليم يتطلع لتقديم أداء هجومي والبحث عن الفوز في المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط الثمينة.