بث مباشر مباراة الزمالك المصري تويتر (0-0) الشوط الثاني : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم بث مباشر اليوم يلا شوت [الكونفدرالية]

مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم بث مباشر اليوم يلا شوت

منافسة عربية أفريقية بين Zamalek - Abu Sleem اليوم،بث مباشر مباراة الزمالك اليوم: مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم بث مباشر اليوم يلا شوت، ويواصل فريق الزمالك تكثيف استعداداته بقيادة مدربه معتمد جمال، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ستقام هذه المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتعد واحدة من أهم المواجهات في المجموعة.

انتهي الشوط الاول بين الزمالك وفريق ابو سليم الليبي بالتعادل السلبي دون أهداف في أولي مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو سليم، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم بث مباشر اليوم يلا شوت

توفر بوابة الفجر مباراة الزمالك وأبوسليم ، تُقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يترقب المشجعون هذا اللقاء بشغف كبير، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وبداية قوية في مشوارهما بالبطولة القارية. ستكون هذه المباراة فرصة لرؤية مهارات اللاعبين واستراتيجيات المدربين في الساحة الإفريقية، ومن المتوقع أن تكون مباراةً مثيرة ينتظرها عشاق الكرة بشغف.

يأتي هذا بعد أن حقق الزمالك نجاحًا كبيرًا في نصف نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023، حيث تفوق على فريق بيراميدز بعد ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 3-3. هذا الفوز جعل الجماهير الزملكاوية متحمسة للمزيد من الانتصارات والبطولات في الموسم الحالي.

وتأتي مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في وقت حرج من المسابقة، حيث يجب على الفريق الأبيض تحقيق الانتصار لضمان استمراره في المنافسة بقوة وتجنب مشكلة عدم التأهل إلى مراحل متقدمة. يسعى الزمالك إلى استعادة بريقه والتألق في هذا الموسم، وبالتالي لن يقبل جمهوره سوى الانتصار.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر، سيبدأ الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 من الشهر، حيث سيحتضن مباراة أبو سليم الليبي في استاد القاهرة الدولي. هذه المباراة ستكون فرصة مهمة للزمالك لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل للمراحل الأخرى من البطولة.

يعلم الزمالك جيدًا أنه يجب عليه تجنب السيناريو الصعب الذي واجهه في المواسم السابقة، وأنه يجب عليه حسم المباريات الصعبة بالفوز. وفي نوفمبر 29، سيكون على الزمالك مواجهة نادي مودرن فيوتشر، الذي قدم أداءً إيجابيًا وقويًا في الدوري المصري هذا الموسم. ستكون هذه المباراة فرصة للزمالك لاستعادة توازنه وتحقيق الانتصار بعد انتصارين متتاليين.

مرت 15 دقيقة ويتعادل الزمالك سلبيا أمام أبوسليم الليبي المباراة التي تقام علي ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استحوذ لاعبو الفارس الأبيض علي مجريات الربع ساعة الأولى محاولين الوصول لمرمي أبو سليم لكن دون جدوى.

مباراة الزمالك وأبو سليم لايف

ما هو موعد مشاهدة مباراة الزمالك وأبوسليم في كأس الكونفدرالية بث مباشر ؟

في هذا اليوم الاحد، الموافق 26 نوفمبر الجاري، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة نارية ستجمع بين فريق مشاهدة الزمالك وأبو سليم بث مباشر، في إطار مسابقة بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. يتنافس الفريقان بقوة وتركيز عالي مستهدفين تحقيق الانتصار وجني الثلاث نقاط الكاملة.

هذه المباراة المنتظرة ستشهد منافسة شرسة وعروضًا رياضية مثيرة، حيث يسعى كل فريق للظفر بالفوز والمضي قدمًا في البطولة. الزمالك وأبو سليم سيقدمان كل ما لديهما في سبيل تحقيق النجاح في هذا اللقاء الهام.

يترقب الجمهور بشغف دقات الساعة السادسة مساءً، لمتابعة هذه المواجهة المثيرة ولنرى من سيحقق الفوز ويحصل على الثلاث نقاط التي تكون غالية في مثل هذه البطولات القارية. ستكون المباراة عرضًا رياضيًا لا يمكن تفويته لعشاق الكرة الإفريقية ومحبي الفريقين.

بذلك، يترقب الجميع هذا اللقاء المثير والمشوق بفارغ الصبر، متمنين لفريقي الزمالك وأبو سليم كل التوفيق في تحقيق أهدافهم ومستهدين بعرض رياضي ممتع ومثير على أرض الملعب.

بينما تنطلق مباراة الزمالك امام نظيرة ابو سليم اليبي بث مباشر مساء اليوم الاحد في تمام الساعة ال 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 6 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 8 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

البلد التوقيت السعودية – سوريا

الأردن السابعة مساءً الإمارات العربية المتحدة 8:00 م دول المغرب العربي 17:00 غرينتش 4:00 pm

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وابوسليم بث مباشر

ستكون مشاهدة مباراة الزمالك ضد أبو سليم بث مباشر مباراة مثيرة ومهمة في إطار بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2023. لمن لا يستطيعون حضور المباراة في الملعب، يمكنهم متابعة الحدث مباشرة عبر شاشات التلفزيون.

سيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت 6، وسيكون لها تعليق رياضي رائع من قبل المعلق الشهير عصام الشوالي. كما ستكون هناك خيار آخر لمشاهدينا الكرام، حيث يمكن متابعة المباراة عبر قناة تايم سبورت، وستكون المباراة معلقة بصوت المعلق الرياضي الرائع هيثم هيبة.

سيكون لدينا فرصة رائعة للاستمتاع بأداء الفريقين ومشاهدة اللحظات المثيرة على أرض الملعب. ستكون هذه المباراة فرصة مثالية لمشجعي الزمالك وأبو سليم لمؤازرة فرقهم وتشجيعهم على تحقيق النجاح في هذه المسابقة القارية المهمة.

تردد قناة beIN Sports 6 تردد On time sports الأرضي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد – عبد الرحمن نفاد – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – محمد حسام “بيسو” – سيد عبد الله “نيمار” –

أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم “أوباما”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي. خط الوسط نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي. خط الهجوم أحمد مصطفى "زيز،" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

لقاء الزمالك مع ابو سليم في الكونفدرالية بث مباشر

الفريق المصري الكبير، الزمالك، يستعد بكل قوة وتركيز لبداية مشوقة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم 2023/2024. وقد وُقِع الزمالك في المجموعة الثانية، حيث يتنافس مع أبو سليم الليبي، سوار الغيني، وساجرادا الأنجولي.

حجز الزمالك مكانه في دور المجموعات بالبطولة القارية بعد فوزه بمجموع المباراتين على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3. ومن ناحية أخرى، وصل أبو سليم إلى هذه المرحلة بعد تفوقه على كمبالا كابيتال سيتي الأوغندي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وابوسليم | من هنــــا

مدرب الزمالك المؤقت، معتمد جمال، أكد على أهمية البداية القوية في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ورفض التقليل من قدرة منافسهم. وأوضح جمال أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، معترفًا بأن البدايات السابقة للزمالك في كأس الكونفيدرالية لم تكن ناجحة.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال جمال: "منافسنا في هذه البطولة هو جديد بالنسبة لنا، ولكنهم يمتلكون فريقًا قويًا ويمتلكون أسلوب لعب حديثًا". وأضاف: "لديهم مجموعة من اللاعبين المميزين وطاقم فني ذو خبرة عالية، ونجحوا في التغلب على فرق كبيرة في الدور التمهيدي".

جمال شدد على أهمية البداية القوية في المسابقة وأكد أنه لن يكون هناك مجال للتهاون. وأشار إلى أن لاعبيه سيقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق الانتصار. يجدر بالذكر أن الزمالك سيكون دون بعض لاعبيه المصابين في هذه المباراة، بما في ذلك المدافع محمود علاء وحسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة في الأنف، والظهير الأيسر عبد الله جمعة، والجناح مصطفى شلبي، والمدافع محمود حمدي الونش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وابوسليم | من هنــــا

على الجانب الآخر، أكد شكري الخطوي، مدرب أبو سليم، أن فريقه جاهز ومستعد للمنافسة مع الزمالك. وقال: "الزمالك فريق كبير ويمتلك الخبرة، لكننا فريق طموح ونهدف إلى التأهل للدور المقبل من البطولة".

حكم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم

لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختارت طاقم تحكيم تونسيًا مميزًا لإدارة المباراة المثيرة بين الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية للموسم 2023/2024. سيكون محرز المالكي الحكم الرئيسي للمباراة، وسيتم مساعدته بواسطة وائل الحناشي كمساعد أول، وأيمن إسماعيل كمساعد ثان، بالإضافة إلى صادق السالمي الذي سيكون حكمًا رابعًا. يعكس هذا الاختيار الدقة والاحترافية التي تميز حكام العربية التونسيين والثقة الكبيرة التي يتمتعون بها في تحكيم المباريات الكبيرة على الساحة الإفريقية.

معلق مباراة الزمالك ضد أبوسليم

أعلنت إدارة قنوات beIN Sports عن اختيار المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي ليكون المعلق على أحداث مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي. يأتي هذا الاختيار تعبيرًا عن الاحترافية والجودة التي يتميز بها عصام الشوالي في تعليقه للمباريات الرياضية الكبيرة.

فريق الزمالك يعول اليوم على نجومه البارزين مثل شيكابالا وأحمد سيد زيزو، ويتوجه بثقة كبيرة نحو المباراة بقيادة مدربه الشاب والطموح معتمد جمال الذي قاد الفريق بنجاح في مرحلة نصف نهائي كأس مصر.

التشكيل الرسمي للزمالك امام ابو سليم

تشكيل الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.