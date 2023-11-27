للإطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم صادر ضده حكم إعدام بـ"خلية السويس الإرهابية"

قررت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم أكرم عبد البديع أحمد محمود، المتهم رقم 21 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية" والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا لاتهامه باستهداف قناة السويس، وذلك لجلسة 26 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.



وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.



وبلغ عدد المتهمين في هذة القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

