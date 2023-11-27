بث مباشر تويتر .. كورة لايف آلحين (الشوط الثاني ) مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك يلا شوت اليوم في دوري آبطال أسيا بدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك يلا شوت اليوم

لقاء آسيوي بصحبة بين AGMK vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك بث مباشر اليوم يلا شوت في دوري أبطال آسيا، وتجري مباراة منتظرة في عالم كرة القدم الآسيوية حينما يتقابل نادي الاتحاد السعودي مع نادي أجمك الأوزبكي على استاد مجمع أو كي إم كي الرياضي في الماليك. هذه المواجهة تأتي ضمن إطار منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، وتحديدًا في الجولة الخامسة من المرحلة الحالية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك يلا شوت اليوم

موقع بوابة الفجر يُقدم بثًا مباشرًا لمباراة الاتحاد وأجمك إف سي اليوم الإثنين، الموافق 27 نوفمبر 2023، على ملعب ميتالورج في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

من المتوقع أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يعيش الاتحاد لحظات مثيرة في هذه البطولة حيث استطاع تصدر جدول الترتيب في المجموعة برصيد ممتاز يبلغ 9 نقاط من ثلاث مباريات فاز فيها. لكنه تلقى ضربة مؤلمة في الجولة السابقة على يد نادي القوة الجوية العراقي، حيث انتهت المباراة بفوز القوة الجوية 2-0 في أربيل. هذا الخسارة لنادي الاتحاد لم تثنيه عن استمرار مسيرته في البطولة والسعي نحو التأهل.

بالنسبة لفريق أجمك إف سي الأوزبكي، فإنه واجه خسارة مدوية في المباراة السابقة حينما تلقى هزيمة بنتيجة غير مسبوقة وصلت إلى 9-0 أمام نادي سباهان الإيراني. هذا الأداء السلبي جعل أجمك يحتل المركز الأخير في الترتيب دون تحقيق أي نقطة حتى الآن.

بفضل الأداء المميز الذي قدمه الاتحاد في المباريات السابقة، يتصدر جدول ترتيب المجموعة حاليًا ولديه فرصة كبيرة للتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة. وبالنظر إلى التساوي في عدد النقاط مع ناديي سباهان والقوة الجوية، سيكون على الاتحاد تحقيق الفوز في مباراته المقبلة لتعزيز موقعه في التصنيف.

المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول مع الاتحاد في البطولة الآسيوية. بعد تعادله في أول ظهور له مع الفريق أمام نادي الاتفاق في الدوري السعودي بهدف لمثله، يأمل جاياردو في تحفيز لاعبيه وتحقيق الفوز لضمان التأهل بشكل رسمي إلى المراحل الأخرى من البطولة.

ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين ومتابعة الأحداث المشوقة على أرض الملعب. من المؤكد أن المشجعين سيكونون على موعد مع مباراة مثيرة ومثيرة للغاية تحمل في طياتها التنافس والحماس الرياضي.

انطلاق اللقاء

ق2: تسديدة أولى من حمد الله بعيدة عن المرمى

ق5: سيطرة من نادى اتحاد جدة ومحاولة لاختارق مرمى الفريق الأوزبكي

ق11: مرور من بنزيما وتسديدة فى يد الحارس

سجل عبدالرزاق حمدالله هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول ليمنح العميد الافضلية بهدف التقدم أمام أجمك وسط جماهيره في أوزبكستان.

حمدالله يعزز النتيجة بالهدف الثاني

سجل المغربي عبدالزراق حمدالله الهدف الثاني لفريق الاتحاد أمام أجمك وذلك في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول لتصبح النتيجة تقدم العميد بهدفين دون رد.

وحصل حمدالله على تمريرة ساحرة من الظهير الأيمن مهند الشنقيطي بعد توغله داخل منطقة جزاء أجمك، ثم أرسل عرضية إلى المهاجم المغربي أمام المرمى الخالي ليسجل ثاني الأهداف.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك يلا شوت اليوم

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا ؟

لمتابعة مشاهدة مباراة الاتحاد جدة وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2023/2024، هناك خيارات متاحة لمحبي الكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القنوات الحاصلة على حق نقل بث مباريات هذه البطولة الهامة تشمل قناة بين سبورت الآسيوية والرياضية السعودية SSC.

قناة بين سبورت AFC 1 ستكون مكانًا رئيسيًا لمشاهدة المباراة بث مباشر. يمكنك متابعتها على تردد القناة المخصص لها. بالإضافة إلى ذلك، قناة SSC 1 HD ستقدم أيضًا بث المباراة وهي متاحة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات. يتوجب على المشاهدين القاطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاشتراك لديهم في هذه القنوات لمتابعة المباراة بشكل حصري.

هذه القنوات ستقدم تغطية شاملة لمباراة الاتحاد وأجمك، مما يسمح لعشاق الكرة بالاستمتاع بأحداث المباراة ومتابعة أداء فرقهم المفضلة بأعلى جودة ممكنة.

تردد قناة SSC 1 عرب سات تردد قناة beIN Sports AFC نايل سات تردد قناة beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

متي موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023-24 ؟

المباراة التاريخ توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة أجمك الأوزبكي × الاتحاد السعودي الإثنين 27 نوفمبر 2023 18:00 19:00 20:00 beIN Sports AFC 3 SSC 1 قناة الكأس 9

ملعب المباراة: ملعب "ميتالورغ" - أوزبكستان

البطولة: دوري أبطال آسيا - المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة

معلق المباراة: أحمد البلوشي (بي إن سبورت) - راشد الدوسري (SSC) - أحمد الطيب (قناة الكأس)

حكم المباراة: لم يُحدد بعد

أعلن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد مباراته أمام نظيره أجمك أف سي اليوم، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2023.

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حراسة المرمى مارسيلو جروهي. خط الدفاع سويلم المنهالي - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود. خط الوسط مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي. خط الهجوم صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

جماهير العميد تحتفل بعودة حجازي

تحل الفرحة والاعتزاز بين جماهير نادي الاتحاد بعد عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي إلى الفريق. حجازي عانى من إصابة قاسية في الرباط الصليبي للركبة نهاية الموسم الماضي، وقد استغرقت عملية التعافي والعلاج وقتًا طويلًا. لكن اليوم، يظهر حجازي بمرحلة جديدة من حياته الرياضية، مستعدًا للعودة إلى الميدان وتقديم أفضل ما لديه لفريقه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد واجمك | من هنـــا

عاد حجازي إلى قائمة الفريق دون أن يشارك في المباراة السابقة أمام الاتفاق. ومن المتوقع أن يتم منحه الفرصة للمشاركة في المباراة المقبلة أمام فريق أجمك الأوزبكي. إن عودة حجازي تعزز من خيارات المدير الفني مارسيلو جاياردو وتمنح الفريق المزيد من العمق والخبرة في خط الدفاع.

يتصدر نادي الاتحاد المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد مميز يبلغ 9 نقاط. حقق الفريق هذا الإنجاز من خلال الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة. تقدم الاتحاد بهذه النتائج الرائعة ويسعى جاهدًا للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

في المقابل، يجد فريق أجمك الأوزبكي نفسه في المركز الأخير في المجموعة دون تحقيق أي نقطة حتى الآن. تقدم الفريق بأداء ضعيف في المباريات السابقة، لكنه قد يكون بوابة للعبور إلى الدور المقبل من البطولة. من الممكن أن تكون مباراة أجمك مع الاتحاد فرصة لتقديم أداء جيد والبحث عن أول نقاط في البطولة.

باحتلال الاتحاد الصدارة، يتطلع الفريق إلى مواصلة مسيرته القوية وضمان التأهل للمراحل المتقدمة في البطولة. بالتزامن مع ذلك، ستكون مباراة القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني في نفس المجموعة مهمة أيضًا، حيث يتساوي الفريقين في عدد النقاط، وستكون لهذه المباراة أهمية كبيرة في تحديد المتأهلين للدور التالي من البطولة.

الاتحاد يسعي لضمان التأهل للدور التالي

في أجواء مليئة بالحماس والتحفيز، انخرط المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مباشرة في أهداف الفريق وتحقيق النجاح في مباراة الاتحاد أمام مضيفه الأوزبكي. خلال مؤتمره الصحفي، أكد غاياردو أنه ليس هناك مجال لأية نتائج سوى الفوز، وهو ما يهدف إليه الفريق بقوة لضمان التأهل الآسيوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد واجمك | من هنـــا

وقال المدير الفني الأرجنتيني: "أملك ثقة كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين بشأن قدرتهم على تحقيق الفوز". وأضاف أنه يمتلك معلومات كافية عن كرة القدم في دولة أوزبكستان وأشاد بأداء منتخبهم في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

من جانبه، أكد اللاعب البرازيلي فابينيو أن الهدف ليس مجرد التأهل من هذه المجموعة بل تحقيق لقب البطولة في نهاية المطاف. وأضاف: "نعم لدينا غيابات، ولكن أحب أن نتحدث عن الأعذار. لقد جئنا من أجل الفوز فقط".

يتعرض الفريق لغيابات مهمة من بينها البرازيلي رومارينيو وزميله الفرنسي نغولو كانتي، والذي سيعود للمشاركة في المباراة التالية في الدوري السعودي أمام فريق ضمك. تلك التصريحات تعكس التفاؤل والعزيمة لدى الفريق في تحقيق النجاحات وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا الموسم.

تشكيل الاتحاد ضد أجمك في دوري أبطال آسيا