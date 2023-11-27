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جوارديولا يعلن غياب دي بروين عن كأس العالم للأندية وموعد عودته

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن غياب البلجيكي كيفن دي بروين عن كأس العالم للأندية.

جوارديولا يعلن غياب دي بروين عن كأس العالم للأندية

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "لن يشارك دي بروين معنا في كأس العالم، أود أن يشارك طوال الموسم، لكنه خضع لعملية جراحية وعليه أن يتعافى بشكل جيد.

وأكمل: "ستكون عودة اللاعب البلجيكي في نهاية شهر ديسمبر أو العام الجديد، سنة جديدة سعيدة للجميع، حيث أنه لم يعد شابًا بعد الآن، الوقت يمضي ويجب أن نتوخى الحذر جيدًا في عملية شفائه".

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ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره لايبزيج، غدا الثلاثاء، على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 

جوارديولا دي بروين كاس العالم للاندية دوري أبطال أوروبا
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