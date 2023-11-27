بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

في ليلة مهمة ومصيرية Al-Nasr vs Persepolis اليوم، مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، ويسعى نادي النصر السعودي إلى حسم تأهله رسميًا إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا عندما يستضيف نادي بيرسبوليس الإيراني على أرضية ملعب "الأول بارك" في إحدى أهم المباريات في مجموعات البطولة. يتصدر "العالمي" ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة، وبهذا الأداء المميز يحتاج إلى التعادل فقط أمام النادي الإيراني ليكون ثاني المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد نادي العين الإماراتي.

منذ أغسطس الماضي، لم يعرف النصر إلا الانتصارات والنتائج الإيجابية في جميع مبارياته المحلية والقارية، باستثناء مباراة التعادل الوحيدة أمام أبها. هذا الأداء الممتاز يعكس تألق الفريق في الموسم الحالي والاستعداد الجيد للتنافس على العديد من الألقاب.

مع ذلك، قد يكون النصر متحفظًا بعض الشيء أمام النادي الإيراني في هذه المباراة، نظرًا لاقتراب مباراة الديربي المرتقبة أمام الهلال في الدوري السعودي. يعتبر ديربي الرياض واحدًا من أكثر المباريات توترًا وتنافسًا في المنطقة، ويحرص الفريقين دائمًا على تقديم أداء مميز في هذه المواجهة. لذا، قد يختار المدرب النصراوي أن يكون له بعض التحفظ في استخدام بعض اللاعبين الرئيسيين أمام بيرسبوليس من أجل الحفاظ على جاهزيتهم لمباراة الديربي الكبيرة.

ومن المؤكد أن الجماهير النصراوية ستكون على أعصابها خلال هذه المباراة الحاسمة، حيث تأمل في رؤية فريقها يتأهل إلى دور الستة عشر ويواصل مشواره في البطولة القارية. سيكون لديهم دور كبير في دعم الفريق وتحفيزه لتحقيق النجاح في هذه المهمة الصعبة.

بالنسبة لنادي بيرسبوليس، سيكون لديهم أيضًا مصلحة كبيرة في هذه المباراة، حيث يسعون للفوز أو التعادل من أجل الحفاظ على آمالهم في التأهل. سيكونون مستعدين لتقديم أداء قوي والمنافسة بقوة للمحافظة على فرصتهم في البطولة.

في الختام، يُعتبر تأهل النصر رسميًا إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا إنجازًا كبيرًا للفريق، وسيتطلب منهم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والتركيز على التحضير للتحديات المقبلة، بدءًا من مباراة الديربي المرتقبة. إنها لحظات مثيرة في عالم كرة القدم، حيث تتجلى مهارات الفرق وقوتها في المواجهات الكبيرة مثل هذه.

متى موعد مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون يوم الإثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على موعد مع إحدى المواجهات الكروية الحماسية عندما يلتقي النصر السعودي مع بيرسبوليس الإيراني على أرض ملعب "الأول بارك". ستكون هذه المباراة من أبرز المواجهات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد المباراة محدد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وهذا يعني أن المشجعين في الشرق الأوسط سيكونون على موعد مع لحظات حماسية للغاية في مساء ذلك اليوم.

سيكون هذا اللقاء تحديًا كبيرًا للنصر السعودي، حيث سيسعى الفريق لتحقيق النتيجة الإيجابية وضمان التأهل لدور الستة عشر في البطولة. بالنظر إلى الأداء المميز الذي قدمه النصر في مبارياته السابقة والتصدر الحالي لمجموعته، فإن الجماهير تتوقع عرضًا قويًا من جانب الفريق.

من جانبهم، سيكون لدى بيرسبوليس الإيراني دور كبير في هذه المواجهة، حيث سيسعون للفوز أو التعادل من أجل الحفاظ على آمالهم في التأهل أيضًا. ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة تنافس شرس بين الفريقين.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

إذا كنت في داخل المملكة العربية السعودية وترغب في متابعة مباراة النصر وبيرسبوليس المثيرة، يمكنك ذلك من خلال قناة SSC1 HD. ستقدم هذه القناة تغطية حصرية للمباراة بجودة عالية، مما يتيح للجماهير السعودية فرصة مشاهدة أداء فريقهم المحبوب في هذا اللقاء الهام.

أما إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية وترغب في متابعة المباراة، فسيمكنك ذلك عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD. هذه القناة ستقوم ببث المباراة للمشاهدين في مناطق متعددة خارج السعودية، وستتيح لك فرصة متابعة اللقاء بجميع تفاصيله ولحظاته المثيرة.

بالتالي، سيكون بإمكان عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم الاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة المهمة عبر القنوات المذكورة، سواء كنت داخل السعودية أو خارجها، مما يجعل اللحظات الرياضية المثيرة أكثر إثارة وتشويقًا.

اعرف تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024

تردد SSC Extra 1 HD تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 ؟

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تشكيل النصر ضد برسبوليس

حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع أليكسيس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله الخيبري - عبد الله العمري. خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو. خط الهجوم عبد الله غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال أسيا بث مباشر

ستكون مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني واحدة من أبرز المواجهات في دوري أبطال آسيا عندما يتقابل الفريقان على ملعب "الأول بارك". يأمل النصر في مواصلة سلسلة انتصاراته القارية المذهلة وحسم تأهله رسميًا إلى دور الستة عشر.

بفضل أداء استثنائي حتى الآن في المسابقة، يحتل النصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات متتالية فاز فيها. يعزز من فرص النصر أيضًا أداؤه المنزلي القوي ودعم الجماهير المتحمسة التي تملأ المدرجات بحماس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس | من هنـــا

وعلى الرغم من هذا التفوق الكبير، إلا أن المدير الفني البرتغالي للنصر، لويس كاسترو، يعرف جيدًا أن عليه وفريقه التركيز والاستعداد بشكل جيد لمواجهة بيرسبوليس. يتوقع أن يعتمد كاسترو على قوة هجومية مميزة للحفاظ على نغمة الانتصارات القارية.

في خط الدفاع، سيكون نواف العقيدي هو الحارس الأساسي للفريق، بينما سيتكون الرباعي الدفاعي من سلطان الغنام ولابورتي والخيبري وأليكسس تيليس. هؤلاء اللاعبين سيكونون مسؤولين عن الحفاظ على مرمى الفريق نظيفًا ومنع هجمات بيرسبوليس.

في خط الوسط، سيتمثل دور اللاعبين الثلاثة فوفانا وأوتافيو وبروزوفيتش في تعزيز الدفاع وتوجيه الهجمات. هؤلاء اللاعبين يتميزون بقدراتهم الفنية والتكتيكية التي تجعلهم جزءًا أساسيًا من استراتيجية الفريق.

وفي الهجوم، سيكون النصر قويًا ومميزًا بوجود الثلاثي الرائع ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وأندرسون سوزا وتاليسكا. إن وجود هؤلاء اللاعبين البارزين سيمنح النصر قوة هجومية هائلة وتهديفية خطيرة.

تعتبر مباراة النصر وبيرسبوليس فرصة لتحقيق النجاح القاري وتقديم أداء مميز. إذا استمر النصر في التفوق على منافسه الإيراني، فقد يتمكن من تحقيق أهدافه والتقدم في البطولة نحو المراحل النهائية. تبقى هذه المواجهة حاسمة ومثيرة، وسيكون للجماهير السعودية والعالمية دور كبير في دعم فريقهم وتحفيزه لتحقيق النجاح.