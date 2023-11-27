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أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، مدعومة بضعف الدولار، وتوقعات بانتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة زيادة أسعار الفائدة.


ووفق وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 أيار الماضي، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2011.90 دولار.


وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، بينما وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1070.76 دولار.
 

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