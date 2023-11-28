عاجل.. تأجيل محاكمة 73 متهما بـ "خلية التجمع"





قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع" لجلسة 26 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين بالقضيه ونبهت على النيابه العامه احضرهم بالجلسه المحددة.



صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.





وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

