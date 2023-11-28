بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت في دوري أبطال آسيا

منافسة آسيوية بين Al Hilal vs. Navbakhor اليوم، في ليلة مشوقة من أجل عشاق كرة القدم الآسيوية، يتوجه فريق الهلال السعودي إلى مواجهة مصيرية أمام فريق نافباهور نامانجان الأوزبكي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024. المباراة ستقام على أرض نافباهور في ستاد المركزي في نامانجان، وستحمل أوزبكستان والسعودية آمالًا وتطلعاتٍ كبيرة لمشجعيهما.

فريق الهلال يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل واحد. يشغل الهلال المركز الأول حاليًا بفارق الأهداف عن نافباهور نامانجان، الذي يملك نفس العدد من النقاط. بالنظر إلى الأداء الجيد للفريقين في المجموعة، يصبون إلى تحقيق الصدارة لضمان تأهلهما لدور الـ16 في هذه البطولة الهامة.

المجموعة شهدت منافسة شديدة بين الأندية المشاركة، حيث انطلقت الجولة الأولى بفوز ناساجي مازانداران الإيراني على مومباي سيتي الهندي بنتيجة 2-0 في بوني، بينما تعادل الهلال مع نافباهور نامانجان 1-1 في الرياض. وفي الجولة الثانية، نجح الهلال في تحقيق فوز مهم على ناساجي مازانداران بنتيجة 3-0 في طهران، بينما حقق نافباهور فوزًا مؤثرًا على مومباي سيتي 3-0 في نامانجان.

الجولات اللاحقة شهدت أيضًا تحقيق الهلال لنتائج إيجابية، حيث فاز على مومباي سيتي بنتيجة كبيرة 6-0 في الرياض، ومن ثم تفوق على نافباهور نامانجان 2-0 في نافي مومباي. إن هذه النتائج تعكس الجهد الكبير الذي بذله الهلال في المباريات والتزامه بتحقيق الانتصارات.

فيما يتعلق بالمباراة المنتظرة اليوم، يسعى الهلال إلى حسم الصدارة في المجموعة من خلال تحقيق الفوز على نافباهور. إن هذه المباراة تعتبر تحديًا كبيرًا للفريق، حيث سيكون على الفرسان الزرق السعوديين القتال من أجل الفوز وتحقيق المركز الأول في المجموعة.

متي موعد مباراة الهلال اليوم ضد نافباخور في دوري ابطال آسيا

من المقرر أن يلتقي الهلال مع نافباخور في مباراة مهمة يوم الثلاثاء، الموافق 28 نوفمبر 2023، وستُقام المباراة على الاستاد المركزي. يُتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المواعيد تُظهر أهمية المباراة وتشويق الجماهير الرياضية لمتابعتها ورؤية أداء الفريقين في هذا اللقاء الحاسم.

يتبقى جولة واحدة في دور المجموعات، حيث ستلعب في 4 ديسمبر. في هذه الجولة، سيلتقي مومباي سيتي مع نافباهور في بوني، بينما سيواجه الهلال ناساجي مازانداران في الرياض. سيكون لدى الفرق الثلاثة الفرصة للتأهل إلى دور الـ16 بجانب الفريق الأول في المجموعة.

منافسة آسيوية بين Al Hilal vs. Navbakhor اليوم

يُذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا تشهد دائمًا منافسة شديدة وإثارة كبيرة، ويبقى الجمهور على أعصابه بانتظار مزيد من الأحداث المثيرة والتطورات في هذه البطولة الرياضية الهامة. سنكون على موعد مع مباراة مثيرة ومشوقة بين الهلال ونافباهور، وسنرى من سينجح في الظفر بالصدارة والمضي قدمًا نحو تحقيق البطولة.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024 ؟

بالنسبة لمشجعي الهلال الذين يتطلعون إلى متابعة مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2023/2024، يُسرني أن أعلمهم بأنه بإمكانهم مشاهدة المباراة عبر قناتي بين سبورت الآسيوية والرياضية السعودية SSC.

تعتبر هاتان القناتين الرياضيتين البارزتين حاصلتين على حقوق البث المباشر لهذه البطولة الهامة. قناة بين سبورت الآسيوية متاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وتُقدم تغطية شاملة لمباريات دوري أبطال آسيا. بالإضافة إلى ذلك، قناة SSC الرياضية السعودية تعد مصدرًا رائعًا لمتابعة الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، وهي متاحة على القمر الصناعي نايل سات وتمكن المشاهدين من متابعة المباريات بكل راحة.

بإمكان الجماهير الهلالية التي تتواجد في هذه المناطق الاستمتاع بالمباراة المرتقبة ودعم فريقهم المفضل عبر هاتين القناتين المميزتين في عرض أحداث البطولة الرياضية.

تردد SSC Extra 1 HD تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

ما هو تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024 ؟

مجموعة قنوات beIN Sports AFC HD تُعتبر القنوات الحاصلة على حقوق بث مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا. تُعد هذه المجموعة من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في بث أحداث البطولات الآسيوية، وتوفر تغطية شاملة وعالية الجودة للمباريات والأحداث الرياضية في المنطقة. بفضل هذه القنوات، يمكن لمشجعي الهلال الاستمتاع بمتابعة المباراة بأعلى مستوى من الجودة والتعليق الرياضي المحترف.

تردد قناة beIN Sports AFC نايل سات تردد قناة beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

معلق مباراة الهلال ونافباخور اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024

تذاع مباراة الهلال ونافباخور اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر 3 قنوات وهم BeIN SPORTS AFC وقناة SSC 1 HD وقناة الكاس القطرية AlKASS HD9.

المعلق قناة البث عامر الخوذيري بي إن سبورتس فهد العتيبي السعودية الرياضية أحمد الطيب الكاس الرياضية القناة 9

غياب اللاعب حسان تمبكتي عن فريق الهلال

تأتي أخبار غياب اللاعب حسان تمبكتي عن مواجهة نافباخور كضربة موجعة لفريق الهلال ولمشجعيه، حيث يُعتبر تمبكتي أحد أهم الأعمدة في تشكيلة الفرسان الزرق. تلك الإصابة في العضلة الخلفية للساق تأتي في وقت حساس وتطالب الفريق بالبحث عن بدائل قوية لتعويض غيابه.

إن غياب تمبكتي عن مباراة نافباخور يُعزز من التحديات التي يواجهها الهلال في هذه المواجهة الهامة في دوري أبطال آسيا. يعتمد تمبكتي على مهاراته الاستثنائية في الوسط وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، وهو لاعب يتمتع بتجربة كبيرة في البطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير إلى أن تمبكتي قد يغيب أيضًا عن مواجهة النصر في دربي الرياض المرتقبة في دوري روشن السعودي. هذا الغياب قد يكون له تأثير كبير على تكتيكات الهلال وأدائه في مباراة الدوري، خصوصًا وأن النصر يعتبر الغريم التقليدي والمنافس القوي في الساحة السعودية.

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تظهر هذه الأحداث الرياضية مدى التحديات التي تواجه الأندية واللاعبين، وكيف أن الإصابات قد تلقي بظلالها على مسار البطولات والمباريات المهمة. يتعين على الهلال السعودي البحث عن حلًا سريعًا لتعويض غياب تمبكتي ومواصلة تقديم أداء جيد في مباراته مع نافباخور وفي دربي الرياض المنتظر.

تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد. خط الوسط محمد كنو، محمد القحطاني، روبن نيفيش. خط الهجوم سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر متروفيتش.

تشكيلة نافباخور المتوقعة أمام الهلال

حارس المرمى أوتكير يوسوبوف الدفاع إبروهيم يولدوشيف - ميلوس ميلوفيتش - فيليب إيفانوفيتش - إيغور غولبان الوسط غاماشيد بولتابويف - يوفان دوكيتش أبروربيك إسماعيلوف - يامشيد إسكندروف - أوستون يورونوف الهجوم توما تابادزي

لقاء الإياب بين الهلال ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

قبل مباراة اليوم، يتصدر الهلال السعودي قمة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وهذا الأداء المميز يجعله في وضع ممتاز لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. يتفوق الهلال بفارق الأهداف عن نافباخور نامانجان الأوزبكي، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب. في المقابل، يقبع ناساجي الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يشغل مومباي سيتي الهندي المركز الأخير دون أي نقاط.

تعد مباراة اليوم أمام نافباخور نامانجان فرصة ذهبية للهلال لتحقيق الفوز وضمان التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا. يعتمد هذا التأهل على استمرار تقديم الأداء القوي والتركيز في المباراة الحاسمة.

يجب على الهلال السعودي العمل بجدية والتحضير بشكل جيد لهذه المواجهة، حيث يتوجب عليه تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل لضمان المرور إلى المرحلة المقبلة. بالنظر إلى تعادله مع نافباخور في المباراة الأولى من مرحلة المجموعات، يجب أن يكون الهلال حذرًا ومستعدًا لمواجهة تحديات الفريق الأوزبكي.

في النهاية، إن تحقيق الهلال للفوز في هذه المباراة سيمنحه الفرصة لضمان صدارة المجموعة الرابعة وتفادي مواجهة صعبة في دور الـ16. إن المنافسة في دوري أبطال آسيا دائمًا محتدمة، والهلال يسعى للتألق والتقدم في البطولة وتحقيق طموحاته للتتويج باللقب.

وكيل مودريتش يفتح باب الانتقال إلى الدوري السعودي

تناولت تقارير إعلامية مؤخرًا مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حيث كشف وكيل اللاعب عن تفكيره الحالي الرئيسي في تمثيل ريال مدريد والتركيز على أداءه مع الفريق الملكي. ومع ذلك، أشار الوكيل إلى أن انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي قد يكون ممكنًا إذا كان هناك عرض مناسب يستحق النظر فيه.

من ناحية أخرى، ذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي أن ناديي الاتحاد والأهلي في السعودية قد بدأا محادثات مع وكيل مودريتش بشأن انتقال محتمل إلى دوري روشن. وعلى الرغم من انتهاء عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو المقبل، إلا أن الأندية السعودية تسعى للتوقيع مع اللاعب في شهر يناير المقبل بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

هذه التقارير تشير إلى اقتراب مودريتش من انتقاله إلى الدوري السعودي، وهو ما يثير اهتمام مشجعي الهلال وعشاق كرة القدم في المملكة. سيكون انضمام مودريتش إلى الدوري السعودي إضافة قيمة كبيرة للبطولة وسيجلب مزيدًا من الاهتمام والمتابعة للمسابقة.