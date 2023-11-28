بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحة تويتر ( 0 - 0 ) : الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري [دوري النيل]

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت في الدوري المصري

منافسة دوري النيل بين Al Ahly - Smouha اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري، يستعد النادي الأهلي المصري لمباراة جديدة في الدوري المصري الممتاز 2023-2024، حيث سيواجه نادي سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة. ستُقام المباراة على أرض ستاد المقاولون العرب، وستكون مناسبة هامة للفريقين للتنافس وحصد النقاط الثلاث.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها علي ملعب أرضية ستاد «المقاولون العرب»، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يأتي هذا اللقاء بعد فوز الأهلي على نادي ميدياما الغاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعود الفريق المارد الأحمر إلى المنافسة في الدوري المحلي بعد أداء جيد في البطولة القارية. في آخر مباراة له في الدوري، تعادل الأهلي مع الجونة، والآن يتطلع إلى استعادة الانتصارات في البطولة المحلية.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، ويسعى للمحافظة على صدارته وزيادة فارق النقاط بينه وبين منافسيه. من جهة أخرى، يحتل نادي سموحة المركز الثاني عشر بثمانية نقاط، ويسعى للتقدم في جدول الترتيب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي.

سيكون لقاء الأهلي وسموحة مناسبة مثيرة لأحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، حيث يتطلع إلى خطف ثلاث نقاط هامة من الشياطين الحمر وتحقيق فوز مهم. سيكون للمباراة تأثير كبير على ترتيب الدوري المصري وسيتيح للجماهير فرصة متابعة أداء فريقيهم المفضلين وتشجيعهم في الملعب أو من خلال البث التلفزيوني.

بهذا الشكل، يستعد الأهلي وسموحة للمنافسة في الدوري المصري، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحط أنظار عشاق كرة القدم في مصر وخارجها.

ما هو موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري ؟

مباراة مهمة تجمع الليلة بين النادي الأهلي وفريق سموحة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. ستُقام المباراة على ستاد المقاولون العرب ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومشوقة لعشاق كرة القدم.

تأتي هذه المباراة ضمن الجولة السابعة من البطولة، وستكون مناسبة هامة للفريقين للتنافس وحصد النقاط الثلاث. يسعى الأهلي للمحافظة على مكانته في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية والارتقاء في الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة يلا شوت

ستبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون لها تأثير كبير على مجريات البطولة ومصير الفرق في المسابقة. ستكون هذه الفرصة مثالية للجماهير لمتابعة أداء فريقيها المفضلين ودعمهما في الملعب أو من خلال البث التلفزيوني.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024 ؟

يمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز عبر قناة ON Time Sports 1 HD. تعتبر ON Time Sports 1 HD هي القناة الناقلة الحصرية لهذه البطولة المثيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة بكل راحة وجودة عالية.

قنوات أون تايم سبورت التي تنقل المباراة متاحة على القمر الصناعي نايل سات فقط، وللتمتع بالبث المباشر للمباراة، يمكنك ضبط استقبالك على التردد الذي سأقدمه لك. هذا التردد سيمكنك من الوصول إلى قناة ON Time Sports 1 HD بسهولة ومشاهدة المباراة بجودة عالية.

بالتالي، إذا كنت ترغب في متابعة مباراة الأهلي وسموحة ودعم فريقك المفضل، فإن ON Time Sports 1 HD هي القناة المناسبة لك. تأكد من ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك واستمتع بمشاهدة المباراة المثيرة والمشوقة في الدوري المصري الممتاز.

تردد قنوات أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024 ؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة عبر وسيلة واحدة فقط، وهي من خلال البث المباشر على الحساب الرسمي لموقع كورة بلس على منصة يوتيوب أو فيسبوك. هذا البث المجاني يمنح الجماهير فرصة مميزة لمتابعة المباراة مباشرةً عبر الإنترنت.

موقع كورة بلس يقدم تغطية شاملة لأحداث المباراة بما في ذلك التعليق المباشر والتحليلات الرياضية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة ومعلومات دقيقة حول أداء الفريقين.

باستخدام هذه الوسيلة، يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة في أي مكان وفي أي وقت من خلال الاتصال بالإنترنت، مما يسهم في تعزيز تجربة متابعة الكرة ومشاركة الحماس مع محبي الرياضة الآخرين.

تشكيل الأهلي اليوم

فى حراسة المرمى محمد الشناوى. فى خط الدفاع محمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول ومحمد هانى. فى خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور. فى خط الهجوم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وحسين الشحات.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

تاريخ المواجهات بين النادي الأهلي وفريق سموحة يعكس تطور الكرة المصرية على مر السنوات. بدأت هذه المباريات في موسم 2010-2011 عندما صعد فريق سموحة إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه. منذ ذلك الحين، شهدت مواجهاتهم العديد من الأحداث المثيرة واللحظات اللافتة في عالم كرة القدم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | من هنــــا

النادي الأهلي، والذي يُعتبر واحدًا من أكبر وأنجح الأندية في مصر وإفريقيا، حقق نصرًا بلغ 17 فوزًا على فريق سموحة في مختلف المسابقات المحلية. بينما استطاع فريق سموحة تحقيق 6 انتصارات فقط على مر السنوات. وقد انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين، مما يظهر التنافس الشديد الذي يجمعهما.

من ناحية أخرى، يُعتبر عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز الحالي والذي سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي، هو هدّاف لقاءات الأهلي وسموحة برصيد 8 أهداف. وبشكل إجمالي، سجل لاعبو النادي الأهلي 51 هدفًا في مرمى فريق سموحة، بينما سجل لاعبو سموحة 28 هدفًا في مرمى النادي الأهلي. هذه الإحصائيات تُظهر الجدارة والمهارة التي يتميز بها لاعبو الفريقين في التسجيل والأداء على المستوى المحلي.

تبقى مباراة الليلة مناسبة هامة لكلا الفريقين للمنافسة على النقاط الثلاث وتحقيق الفوز في سبيل تحقيق أهدافهم في هذا الموسم.

كولر لا يخسر أمام سموحة

تحت قيادة المدرب مارسيل كولر، لم يخسر النادي الأهلي أمام فريق سموحة في الثلاث مباريات التي جمعتهما. هذا التاريخ الحافل بالنجاحات يُظهر الأداء المتميز الذي قدمه الفريق الأحمر في مواجهاته مع سموحة.

في اللقاء الأول ببطولة الدوري المصري، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ولم يتمكن أيًا من الفريقين من هز الشباك. ومع انتقال التنافس إلى كأس مصر، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 في لقاءهما، حيث أظهر الفريق الأحمر قوته وإمكانياته في تلك المباراة.

لم يتوقف الأهلي عند هذا الحد، بل تمكن من تحقيق فوز آخر في اللقاء الثالث ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، حيث فاز بنتيجة 2-0. هذه السجلات المثيرة تظهر الأداء القوي للفريق تحت قيادة مارسيل كولر في مواجهاته مع سموحة، وتشجع الجماهير الحمراء على التفاؤل والثقة بأداء فريقها في المباراة القادمة.

كشف حساب أحمد سامي أمام الأهلي

أحمد سامي، المدير الفني الحالي لفريق سموحة، قد واجه النادي الأهلي في تسع مباريات سابقة خلال مسيرته التدريبية المتعددة الأندية. تلك المواجهات كانت محطًا للتنافس والإثارة، حيث تجاورت بين الفوز والتعادل والهزائم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | من هنــــا

في هذه التسع مباريات، نجح أحمد سامي في تحقيق فوز وحيد فقط أمام النادي الأهلي، وتعادل في مباراتين. فيما تلقى ست هزائم أمام الأهلي خلال تلك المباريات.

بالنسبة لفترة تدريبه لفريق سموحة، خاض أحمد سامي أربع مباريات ضد الأهلي. تمكن من الفوز في مباراة واحدة فقط في موسم 2020-2021 بنتيجة 2-1، بينما خسر ثلاث مباريات أخرى في المواسم 2021-2022 و2022-2023 بنتائج مختلفة وبنتائج كبيرة (4-0، 4-1، و2-0 على التوالي).

هذه الإحصائيات تظهر التحدي الكبير الذي يواجه أحمد سامي وفريقه سموحة عندما يتعاملون مع النادي الأهلي، وتعكس التنافس الشديد الذي يحدث في عالم كرة القدم المصرية.

متى تبث مباراة الأهلي وسموحة؟

تبث مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أين تبث مباراة الأهلي ضد سموحة؟

تبث مباراة الأهلي ضد سموحة على قناة أون تايم سبورتس.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – صلاح محسن – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد هاني – محمد زعلوك – أحمد نبيل "كوكا"

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.