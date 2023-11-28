يلا شوت الآن.. تويتر بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري آبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري آبطال آسيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري آبطال آسيا، يدخل فريق الهلال السعودي مباراته القادمة أمام نافباخور الأوزبكي وهو يتمتع بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا في مباراته الأخيرة ضد الحزم في الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" للمحترفين بنتيجة 9-0، وهذا الفوز يعتبر الأكبر في تاريخ الدوري السعودي. يُظهر هذا الأداء الرائع أن الهلال يمر بفترة جيدة ويتفوق على منافسيه بقوة.

المدرب الأرجنتيني الخبير خورخي خيسوس يقود الهلال بنجاح ويساهم في تحقيق النجاحات المستمرة. وتجدر الإشارة إلى أن الهلال حقق 12 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، وآخر تعادل للفريق كان في سبتمبر الماضي أمام ضمك في الدوري السعودي.

مباراة الهلال أمام نافباخور تعد واحدة من أكثر المباريات توقعًا في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي الفريقان في منافسة شديدة ومثيرة. ستشهد هذه المباراة تنافسًا قويًا بين اللاعبين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. تتوقع جماهير الهلال ونافباخور مباراة ممتعة ومثيرة تستحق المشاهدة.

مشاهدة مباراة نافباخور ضد الهلال في دوري آبطال اسيا

ستكون هذه المباراة تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. إن مشاهدة هذه المباراة الكلاسيكية هي لحظة مهمة لجماهير الرياضة، حيث يمكنهم الاستمتاع بمتابعة أداء اللاعبين واستراتيجيات الفرق والتكتيكات المذهلة على أرض الملعب.

بغض النظر عن الفريق الذي يشجعونه، سيكون لدى المشاهدين الفرصة للتفاعل والتشجيع بشغف وحماس. سيتمكنون من متابعة اللقاء ومشاهدة أبرز اللحظات الرياضية وقد يكونون شهودًا على أهداف رائعة وتصديات مذهلة من قبل حراس المرمى. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع الجمهور بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني، مما سيضيف قيمة إضافية لتجربة المشاهدة.

بث مباشر مباراة الهلال لايف

ستُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على أرضية الملعب وذلك في تمام الساعة 19.00 مساءً بتوقيت القاهرة. يُمكن متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر قناة SSC1 SD، حيث ستكون موعدًا رائعًا لجماهير الكرة لمتابعة هذا اللقاء الكبير.

تشكيل الهلال المتوقع ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد. خط الوسط محمد كنو، محمد القحطاني، روبن نيفيش. خط الهجوم سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر متروفيتش.

تشكيلة نافباخور المتوقعة أمام الهلال

حارس المرمى أوتكير يوسوبوف الدفاع إبروهيم يولدوشيف - ميلوس ميلوفيتش - فيليب إيفانوفيتش - إيغور غولبان الوسط غاماشيد بولتابويف - يوفان دوكيتش أبروربيك إسماعيلوف - يامشيد إسكندروف - أوستون يورونوف الهجوم توما تابادزي

موعد مباراة نافباخور ضد الهلال

موعد مشاهدة مباراة نافباخور ضد الهلال بث مباشر هو يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، وستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة. سيتم بث المباراة عبر قناة SSC1 SD، مما يتيح لمحبي الكرة الفرصة المثالية لمتابعة هذا اللقاء الرياضي الرائع والاستمتاع بأفضل لحظات المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

هذه المباراة ستكون فعلًا فرصة رائعة لعشاق كرة القدم لمشاهدة نجوم الفريقين ومتابعة التنافس الشرس على أرض الملعب. ستحمل المباراة لحظات من التشويق والإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ستكون هذه تجربة لا تُنسى لعشاق الرياضة وعشاق كرة القدم.

مع موعد اللقاء في 19.00 مساءً بتوقيت القاهرة، سيتمكن الجمهور من متابعة اللقاء مباشرة على الشاشة التلفزيونية والاستمتاع بمهارات اللاعبين وأهدافهم وتصديات الحراس.

تردد SSC Extra 1 HD تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال أسيا بث مباشر

يدخل فريق الهلال السعودي، مواجهة اليوم أمام نافباخور الأوزبكي، في ظل امتلاكه معنويات عالية، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا، على حساب الحزم بالجولة الرابعة عشرة من مسابقةلدوري «روشن» للمحترفين بنتيجة 9 دون مقابل، ليصبح هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

و بذلك نجح "الزعيم" في مواصلة تقديم العروض الجيدة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم خورخي خيسوس، ووصل إلى الفوز الـ 12 على التوالي في جميع المسابقات، حيث يعود آخر تعثر للزعيم إلى يوم 21 سبتمبر الماضي أمام فريق ضمك في مسابقة الدوري السعودي حين تعادل معه بهدف لكل فريق.

بث مباشر مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال ونافباخور، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المباراة علي أرضية ملعب الفريق الأوزبكي، وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

التشكيل الرسمي للهلال امام نافباخور