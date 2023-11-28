يلا شوت الآن.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو تويتر بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منافسة الأبطال بصحبة Barcelona vs Porto اليوم، يلا شوت الآن مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، ويستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره بورتو البرتغالي فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة برشلونة وبورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها اليوم على ستاد، مونتجويك الأوليمبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة، الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة، الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، ويحتل بورتو الوصافة بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل رويال أنتويرب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ويدخل برشلونة اللقاء بعد التعادل فى المباراة السابقة أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1، في الدوري الإسباني.

وكانت المباراة التي جمعت برشلونة وبورتو فى مرحلة الذهاب في البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثانية، قد انتهت بفوز ثمين للبارسا 1-0 على ملعب "الدرجاو".

وتاريخيا التقى فريقا بورتو ضد برشلونة في 9 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها الفريق البرتغالي في الفوز بثلاث مباريات مقابل 6 للبارسا ولم تشهد أي من اللقاءات بينهما التعادل.

ويتفوق نادي برشلونة في القيمة التسويقية بواقع 814 مليون يورو مقابل 289 مليون لصالح فريق بورتو البرتغالي.

وعلى مدار مسيرته مع برشلونة، فشل تشافي في عبور مجموعات دوري الأبطال مرتين، ويُدرك المدرب جيدًا أن مستقبله سيكون على المحك حالة فشله مرة أخرى هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن البارسا يُعاني من تراجع في النتائج خلال الشهر الماضي استمر بالتعادل مع رايو فاليكانو 1-1 يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

متى موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة برشلونة وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وهي مباراة مهمة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سيكون هذا اللقاء مناسبة للاعبي الفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز آمالهم في التأهل إلى دور الـ16 في هذه البطولة المرموقة. بورتو يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وهذا يعني أن المباراة ستكون فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحسين موقفهما في الترتيب.

بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت

برشلونة، بقيادة مدربهم الجديد، سيكون لديه الرغبة في تحقيق الانتصار بأي ثمن وإظهار أداء مميز أمام جماهيرهم. سيعتمد الفريق على مجموعة من النجوم البارزة مثل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وفرانكي دي يونج، الذين سيسعون للتألق وتسجيل الأهداف لصالح الفريق.

من جانبه، سيسعى بورتو للمحافظة على موقعه في المجموعة وتحقيق الفوز على أرضية الملعب الخصم. سيعتمد الفريق على لاعبين مهمين مثل سيرجيو أوليفيرا وخيسوس كورونا وماتيوس أوريبي، الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في المباراة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة. ستشهد المباراة تنافسًا شرسًا وأداءًا قويًا من كلا الجانبين، مما يجعلها تجربة رائعة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

بالتالي، يترقب عشاق اللعبة الشيقة هذه المباراة المثيرة بفارغ الصبر، حيث ستكون فرصة للاستمتاع بالمهارات الرائعة والأهداف الرائعة التي ستُحرز في هذا اللقاء المهم بين برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2024

كما هي العادة، ستكون مباراة برشلونة وبورتو منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 المشفرة.

تردد beIN SPORTS 3 تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

من معلق مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2024؟

سيتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2024.

تشكيل برشلونة ضد بورتو

يتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة فريق بورتو البرتغالي في دوري الأبطال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بينا. خط الدفاع: كانسيلو، رونالد أراوخو، بالدي، كوندي. خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، دي يونج، بيدري. خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل بورتو ضد برشلونة

يأتي تشكيل بورتو المتوقع، لمباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو، فابيو كاردوسو، ديفيد كارمو، ويندل.

خط الوسط: روماريو بارو، ألان فاريلا، ستيفن أوستاكيو، جالينو.

خط الهجوم: مهدي تارمي، بيبي أكوينو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2024

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مباراة برشلونة وبورتو (الإياب) في دوري أبطال أوروبا 2024

وضع برشلونة الإسباني نفسه في وضعية صعبة تجعل الفوز على بورتو البرتغالي ضروريًا، عندما يستقبله بملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وبورتو | من هنـــا

وتلقى الفريق الكتالوني هزيمة غير متوقعة في الجولة الماضية أمام شاختار الأوكراني بهدف دون رد في ألمانيا، وبسبب تلك الهزيمة تعادل معه بورتو في النقاط، وأصبح الفريق الأوكراني قريبًا أيضًا.

ويتقاسم البارسا مع بورتو الصدارة بـ9 نقاط لكل منهما، في حين يأتي شاختار بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، مما يضع ضغوطات كبيرة على كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز للفوز أمام الفريق البرتغالي بدلا من تصعيب الأمور بالجولة الأخيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وبورتو | من هنـــا

وعلى مدار مسيرته مع برشلونة، فشل تشافي في عبور مجموعات دوري الأبطال مرتين، ويُدرك المدرب جيدًا أن مستقبله سيكون على المحك حالة فشله مرة أخرى هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن البارسا يُعاني من تراجع في النتائج خلال الشهر الماضي استمر بالتعادل مع رايو فاليكانو 1-1 يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

مباراة ذهاب مثيرة للجدل

يأمل برشلونة في تكرار نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي شهدت الكثير من الجدل التحكيمي بسبب مطالبة جماهير ولاعبي نادي بورتو لاحتساب ركلة جزاء واحدة على الأقل في هذا اللقاء.

وانتهى المباراة بنتيجة 1-0 لمصلحة الضيوف في هذا اللقاء، وهم نادي برشلونة سجله اللاعب الإسباني فيران توريس، حيث قدم برشلونة مباراة سيئة لكنه تمكن من الخروج بالنقاط الـ3 من ملعب صعب.

وقد شهدت تلك المباراة أيضا طرد نجم برشلونة الشاب، غافي الذي يغيب عن تلك المباراة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أنهت موسمه مع الفريق الكتالوني.

ويسعى البلاوغرانا لمصالحة جماهيره بعد التعثر الأخير في الدوري الإسباني في مواجهة رايو فايكانو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد بورتو

مشاهدة مباراة برشونة اليوم بث مباشر

تشكيل بورتو الرسمي ضد برشلونة