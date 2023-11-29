يلا شوت الآن.. كورة لايف جارية بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري تويتر بـدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري

جولة في دوري النيل بين Future FC - Zamalek اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري، ويستضيف نادي الزمالك فريق فيوتشر على استاد السلام، وهذه المباراة ستشهد أول مشاركة للمدرب معتمد جمال في الدوري المصري الممتاز بعد تعيينه. يُذكر أن آخر مباراة للزمالك تحت قيادة المدرب السابق أوسوريو كانت ضد نادي زد وانتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2-1.

مرت أول ربع ساعة سلبية بين الزمالك وفيوتشر، في المباراة المقامة حاليا بينهما في استاد السلام.

الفريقان ما زالا في مرحلة جس النبض، لاستكشاف الثغرات في دفاعات الطرفين.

مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الدوري المصري

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. يترقب عشاق فريق الزمالك المواجهة المرتقبة والقوية أمام نظيرة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، علي ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عمومًا، خسر الزمالك في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز، ويأمل معتمد جمال في تصحيح الأوضاع عن طريق تحقيق الفوز في مواجهة فيوتشر الليلة. يأتي ذلك بعد فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، حيث يسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات.

بالإضافة إلى ذلك، نجح معتمد جمال في التغلب على عقدة انطلاقة الزمالك في المسابقات الإفريقية، حيث فاز في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية على أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0.

يحتل الزمالك حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل، حيث حقق 8 نقاط من 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين، في حين تلقى هزيمتين. سجل الزمالك 12 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يتطلع الزمالك ومعتمد جمال إلى استعادة التوازن وتحقيق الانتصار في مواجهة فيوتشر الليلة، لتحسين موقعهم في جدول الترتيب والعودة إلى المنافسة على الصدارة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري ؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر الجاري، على استاد السلام.

ويتطلع الزمالك، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري، والخروج من أزمة انحدار النتائج، حيث تلقى الفريق خسارة في الجولة الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد أمام فريق إنبي.

حكام مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت

فالزمالك يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراتين، تعادل في مثلهما، وخسر في مواجهتين.

أما فريق فيوتشر، فيسير بخطى ثابتة، وبات يحقق نتائج مميزة جعلته يحتل الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، ويأمل في الفوز في لقاء اليوم حتى يواصل تألقه في البطولة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

قناة أون سبورت، التابعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، ستكون الناقل الحصري مشاهدة مباراة مودرن فيوتشر والزمالك بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز. ستقوم القناة بنقل المباراة على الهواء مباشرة لتمكين المشجعين وعشاق الكرة من متابعة اللقاء في الوقت الحقيقي.

عادةً، تقوم قناة أون سبورت بتوفير تغطية شاملة لمباريات الدوري الممتاز، وتعرض المباريات بجودة عالية وتحليل فني مميز. يمكن للمشاهدين ضبط التردد الصحيح للقناة على أجهزة التلفزيون أو البحث عنها عبر خدمات البث المباشر على الإنترنت لمشاهدة المباراة.

بوجود قناة أون سبورت كناقل حصري، يمكن للجماهير الانتظار بفارغ الصبر لمشاهدة المباراة ودعم فريقهم المفضل في هذه المباراة الهامة.

تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

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نتائج مواجهات مودرن فيوتشر ضد الزمالك

تشير الأرقام إلى أن 4 مواجهات جمعت بين مودرن فيوتشر والزمالك قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم في دوري نايل وبشكل واضح ينحاز التاريخ لأبناء ميت عقبة في مواجهات الفريقين حيث استطاعوا تحقيق الفوز في المواجهات الأربع.

وتشير حصيلة الأهداف إلى تسجيل الزمالك 9 أهداف في لقاءات الفريقين في مقابل 5 أهداف أحرزها مودرن فيوتشر.

تكمن صعوبة المواجهة في رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث أملا في تحسين مركزه بجدول المسابقة والتقدم مركزا يمكنه من الاستمرار في المنافسة بقوة خلال الموسم الجارى.

تشكيل الزمالك اليوم

حارس مرمى محمد عواد رباعي الدفاع محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي مربع الوسط سيد نيمار - نبيل دونجا - عمرو السيسي - إبراهيما نداي مثلث الهجوم محمود شيكابالا - يوسف اوباما - أحمد السيد زيزو

تشكيل فيوتشر اليوم

حارس مرمى محمود جنش الدفاع باسم علي - علي الفيل - خالد رضا - محمد يوسف الوسط الدفاعي محمد نصير - غنام محمد الوسط الهجومي عمر كمال - عبد الكبير الوادي - محمد صادق قلب الهجوم مروان محسن

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فالزمالك يأمل في تحقيق الفوز لاستمرار الانتعاشه التي يمر بها الفريق منذ تولى معتمد جمال مهمة المدير الفنى مؤقتا للأبيض والتقدم مركزا بجدول الدورى باعتبار أنه يحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بينما يسعى مودرن فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالى ريكاردو فورموزينهو، المدير الفنى، لحصد النقاط الثلاث حتى يحافظ على تواجده في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وركز المدير الفنى للأبيض على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة الأخيرة والتى تكمن في عدم استغلال الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى المنافس بسبب الرعونة في التعامل مع الهجمات التي تهيأت للمهاجمين سواء في الشوط الأول أو الثانى، إلى جانب عدم استغلال طرفى الجنب في بناء الهجمات، سواء من خلال محمد عبدالشافى في الجبهة اليسرى أو حمزة المثلوثى في الجبهة اليمنى، فضلا عن الفردية التي اتسم بها كل من أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبى الوسط المهاجم.

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وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز المبكر في المباراة من خلال الضغط على المنافس من منتصف ملعبه حتى يتمكن من السيطرة على منطقة المناورات وإجبار لاعبى فيوتشر على الوقوع في الأخطاء لاستغلالها في تسجيل هدف مبكر في مرمى المنافس.

وطالب معتمد جمال المدافعين حمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى بعدم التقدم خلف لاعبى الوسط، خوفا من الهجمات المرتدة والسرعات التي يتميز بها لاعبو فيوتشر، خصوصا أحمد عاطف ومحمد فاروق وعبدالكبير الوادى.

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من جانبه أكد معتمد جمال، المدير الفنى، خلال جلسته مع اللاعبين، ضرورة التركيز في الفرص التي تسنح لهم أمام المرمى، وغلق المساحات أمام المنافس خصوصا في الجانبين الأيمن والأيسر خوفا من سرعات عمر كمال عبدالواحد وباسم على، وأوضح جمال أنه لا بديل عن الفوز في المواجهة في ظل مساندة الجماهير التي تملأ المدرجات وعدم قناعتها بالمستوى الذي ظهرت به في المباراة الأخيرة.

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وينتظر أن يخوض الزمالك بتشكيل يضم كلا من محمد عواد ومحمد عبدالغنى وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالشافى وسيد عبدالله نيمار وعمرو السيسى ونبيل عماد دونجا وزيزو وشيكابالا وأوباما وسامسون أكينولا وناصر منسى.

وفى المقابل يرفع مودرن فيوشتر شعار لا بديل عن الفوز في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد الفوز الصعب الذي تحقق على فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقى بهدف مقابل لا شىء سجله محمد غنام، وركز مدربه البرتغالى ريكاردو فورموزينهو، خلال التدريبات الأخيرة، على استغلال سرعات لاعبيه لمباغتة الضيوف بهجمات متنوعة من الجبهتين اليمنى واليسرى، فضلا عن استغلال الكرات العرضية التي تشكل خطورة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

تشكيل الزمالك الرسمي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.