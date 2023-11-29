يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري آبطال أوروبا بـدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت في دوري آبطال أوروبا

كلاسيكو آسباني إيطالي مع Real Madrid - Napoli اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد الإسباني، فريق نابولي الإيطالي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي دوري الأبطال

يقدم بوابة الفجر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة نابولي ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، خلفه ابولي الوصيف بـ 7 نقاط، سبورتينج براجا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل فريق يونيون برلين، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة جمعهم من 4 جولات، بعدما تعادل في واحدة وخسر في ثلاث.

خسر ريال مدريد أمام نابولى فى 5 مواجهات أوروبية سابقة (ف4 ت1)، وفاز بجميع المباريات الثلاث فى دورى أبطال أوروبا (2 فى 2016-2017 وفى الجولة

الثانية هذا الموسم).

خسر نابولى فى مباراتيه الأوروبيتين خارج أرضه أمام ريال مدريد، حيث هُزم 2-0 فى سبتمبر 1987 فى كأس أوروبا، و3-1 فى دورى أبطال أوروبا فى فبراير 2017.

فاز ريال مدريد فى 8 من آخر 9 مباريات على أرضه فى بطولة دورى أبطال أوروبا (ت1)، وحافظ على نظافة شباكه فى 4 من آخر 5 مباريات على ملعب سانتياجو برنابيو.

بعد فوزه خارج ملعبه على سبورتنج براجا البرتغالى ويونيون برلين الالمانى، فى الجولتين الأولى والثالثة، يسعى نابولى للفوز بثلاث مباريات متتالية خارج أرضه فى دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه.

متي موعد مباراة ريال مدريد ونابولي – أبطال أوروبا ؟

بعد تصدر الريال لمجموعته برصيد 12 نقطة وتأهله لدور 16 من البطولة الأوروبية الأهم والأشهر يبذل نادي نابولي كل جهوده للحفاظ على مركز الوصافة والتأهل للدور القادم، يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال مواجهة اليوم الأربعاء 29-12-2023 وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، في الجدول التالي نعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في بعض الدول:

الدولة الزمن الجزائر – تونس – المغرب 09:00 م السودان – مصر – ليبيا 10:00 م عُمان – الامارات 12:00 م

ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة في المجموعة الثالثة حيث حسم ريال مدريد تأهله بعدما حقق 4 انتصارات على التوالي في الجولات السابقة، بينما يملك فريق نابولي 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة بفارق 4 نقاط عن براغا صاحب المركز الثالث وفي المركز الأخير يونيون برلين الألماني برصيد نقطة واحدة.

ريال مدريد ضد نابولي بث مباشر

ونجح ريال مدريد في الفوز بكل مبارياته السابقة في المجموعة في ظل تألق غير عادي من نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا ؟

يتم بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس العالمية الناقل الرسمي لبطولة دوري الأبطا، ويتم بث مباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم الثلاثاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي beIN Sports HD 1 15 وقناة عالمية تنقل مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم

Sport 1 Hungary

Kanal A Slovenija

TV2 Sport 1 Norge

SuperSport Maximo 1

beIN Sports 1 FR

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

Liga de Campeones

LaLiga TV Bar

Sport 24 TV

Arena Sport 1 HD BiH

VTM 2 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TNT Sports 3

قنوات بي إن إسبورتس هي القنوات الناقلة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، توفر الشبكة القطرية تغطية كاملة للمواجهات على قنواتها المدفوعة وتعرض إستوديو تحليلي يستضيف أهم المحللين، سوف تنقل مباراة ريال مدريد ونابولي على قناة Bein Sports 1 HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الأشهر والأحب لقلوب الجماهير عصام الشوالي، يمكنكم متابعة المواجهة على تطبيق TOD أو عن طريق خدمة bein connect.

تردد قناة SPORT 3 تردد beIN SPORTS 1 القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

معلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

أين تبث مباراة ريال مدريد ضد نابولي؟

تبث المباراة على Bein sports channel 1 HD.

تشكيل ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى لونين. خط الدفاع لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو. خط الوسط فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز. خط الهجوم جود بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

تشكيل نابولي اليوم

حراسة المرمى ميريت. خط الدفاع دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس. خط الوسط زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي. خط الهجوم بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

كم مرة حقق الريال دوري أبطال أوروبا؟

يمتلك ريال مدريد 14 لقب وهو النادي الأكثر حيازة للقب دوري أبطال أوروبا، ومباراة ريال مدريد ونابولي اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو مباراة بالغة الأهمية فالريال يسعى للخروج نظيفًا من دور المجموعات بينما تمثل المباراة طريق نابولي للدور القادم، إلى هنا نكون قدمنا لكم ملخص عن مباراة نابولي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة ومواعيد البداية.

يلعب فريقي ريال مدريد ونابولي ضمن المواجهة المرتقبة بين الفريقين، راغبين في تحقيق الانتصار والتفوق على منافسه.

ويتواجه الفريقان لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في المجموعة.

ويرغب فريق الملكي ريال مدريد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتفوقه في دوري أبطال أوروبا، والأمل نحو عدم تلقي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى فريق ريال مدريد إلى التأهل للدور المقبل للبطولة دون أي خسائر، ولا سيما تواجد المباراة على ملعبه ووسط جماهيره في البرنابيو.

بينما يحلم فريق نابولي إلى مطاردة المتصدر والتواجد في الدور المقبل للبطولة القارية وتقديم مستوى جيد أمام بطل أوروبا من قبل.

يذكر أن فريقي ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي يتواجدان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم فرق كلا من:

سبورتنج براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو متربعا على صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مواجهات سابقة فاز في كليهما.

بينما يدخل فريق نابولي الإيطالي مواجهة اليوم وهو يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويطمح نابولي إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو النتائج الجيدة لتأمين مكانه في وصافة المجموعة والتأهل رفقة المرينجي.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي