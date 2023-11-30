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وزير الخارجية السعودي: الفلسطينيون لا يريدون مغادرة أراضيهم ولن نجبرهم على الرحيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

 


قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، إنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتل.

وأضاف في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة على هامش اجتماع مجلس الأمن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم، ولا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل، ولن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيقه.

وزير الخارجية السعودي مجلس الأمن غزة الخارجيه اسلامي إنسانية
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