عاجل| مصر تستعد لإطلاق استراتجيتها للهيدروجين الأخضر على هامش كوب 28

تستعد مصر على هامش فاعليات كوب 28 والذي سينطلق اليوم بمدينة إكسبو دبي إلى الإعلان عن إطلاق استراتجيتها للهيدروجين الأخضر، التى تطمح من خلالها جذب الاستثمارات في مشروعاته التي تنظر إليه أنها تمتلك فرصا واعدة به؛ لتصبح من أكبر المصدرين له حول العالم مع اتجاه العالم نحو الطاقات المتجددة؛ لخفض الانبعاثات.



لفتت مصر أنظار مؤسسات التمويل الدولية في القمة السابقة من مؤتمر المناخ كوب 27 والتي نظمتها العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، ونجحت في حصد الكثير من الاستثمارات تقدر بنحو 10.3 مليارات دولار، عبر منصتها التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي نوفي والتى ضمت وقتها العديد من المشروعات الخضراء.



وقال مصدر“ الفجر”، مصر مرة أخرى سوف تحضر بقوة هذا العام في مؤتمر قمة المناخ كوب 28، وسوف تلفت لها أنظار المؤسسات التمويل الدولية لتمويل المشروعات الخضراء بطرح إستراتيجيتها الهيدروجين الأخضر على مؤسسات التمويل الدولية والدول العالمية؛ لجذب تمويلاتها في تلك المشاريع، خاصة وأنها انتهت من الاستراتجية على مدار العام الماضي.



وتنطلق فاعليات قمة المناخ رسميا كوب 28 في دبي، وستناقش الخلافات بين دول العالم حول قضايا المناخ، المتعلقة بالتمويل، وإقرار تعريف واضح حول الطاقات المتجددة والوقود الأحفوري، وقياس مدى التقدم التي أحرزته الدول بشأن اتفاقه باريس للمناخ للحفاظ على درجة حرارة الأرض عند مستويات 1.5 درجة مؤيدة، وتنفيذ توصيات التي خرجت من قمة كوب 27 حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتمويل الدول الغنية له.



وتشمل الاستراتجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حسب بيان مجلس الوزراء سابقا، والاستحواذ على نسبة تتراوح بين 5 و8 % من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.



ونجحت مصر من خلال مشروع لشركة فيرتيغلوب الإماراتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء حول العالم لدولة الهند منتجة من وقود الهيدروجين الأخضر.