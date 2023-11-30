بث مباشر تويتر ( 5 - 0 ) الشوط الثاني | الآن مشاهدة مباراة الاهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وأبها يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

منافسة الدوري بين Al-Ahly Vs Abha اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وأبها يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وفريق أهلي جدة يُعِد نفسه لاستضافة تحدٍ قوي هذا المساء، حيث يتواجه مع نظيره أبها في إطار الجولة 15 من دوري روشن السعودي لهذا الموسم. يتطلع الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في آخر مبارتين، أمام ضمك بنتيجة 2-2 والتعادل السلبي مع الشباب في الجولة الأخيرة.

الراقي ضرب الرابع والخامس قبل نهاية الشوط الاول

أضاف الراقي اللمسات الأخيرة لاستعراضه الرائع في الشوط الأول، حيث نجح في تسجيل الهدف الرابع الذي أضمن السيطرة على مجريات المباراة. كان لاعب الأهلي فرانك كيسييه على موعد مع التألق في الدقيقة 38، حيث نجح في هز شباك أبها وتسجيل هدف ثمين.

بفضل هذا الهدف، تمكن الأهلي من تأمين الفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء اليوم. يظهر هذا الأداء الرائع للراقي قوة الفريق في تنظيم هجماته وفعاليته في التسجيل، مما يعكس استعداده لتحقيق الانتصارات والمنافسة على الصدارة في منافسات الموسم الحالي ، وسرعان ما جاء الخامس غابرييل فيغا في الدقيقة 45.

الراقي ينفجر في الشوط الأول أمام أبها

استطاع الراقي أن يسجل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول في مرمي ابها ، حيث سجل في الدقيقه 20 غابرييل فيغا وفي الدقيقة 22 فراس البريكان ، وسرعان ما عادا نفس الاعب في الدقيقة 28 أن يسجل مرة أخري.

مباراة الاهلي ضد أبها يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، والتي ستقام اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023. تأتي هذه المباراة ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة في موسم 2023-2024، ومن المقرر أن يكون الملعب المحتضن للمباراة هو استاد "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، المعقل الرياضي لفريق أبها.

ستنطلق المباراة بين الأهلي وأبها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء المثير الذي يعد فرصة لمتابعة المواجهة بشكل حي ومباشر عبر بث بوابة الفجر.

الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، يسعى لتحقيق الانتصار وتحسين وضعه في الترتيب. يُعَد فريق أهلي جدة من بين الأندية المتنافسة على لقب دوري روشن لهذا الموسم، ويعول على قوة الصفقات الأخيرة التي ضمت نجومًا متميزين مثل الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينو، ولاعب برشلونة كيسي، إضافة إلى حارس تشيلسي ميندي.

من جهته، يمر أبها بفترة صعبة، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة. يبحث الفريق عن النجاة من منطقة الهبوط وتحقيق نتائج إيجابية للتقدم في الترتيب. يظهر أبها كفريق يسعى جاهدًا للبقاء في دوري روشن والابتعاد عن مراكز الهبوط.

تتجلى أهمية هذه المواجهة في سعي الأهلي لتعزيز مكانته في الصدارة والحفاظ على زخمه، بينما يسعى أبها لتحقيق الانتصار ورفع رصيده لتجنب المراكز الأخيرة. يبدو أن هذه المواجهة ستكون حاسمة لتحديد مسار الفريقين في المراحل القادمة من الدوري، وستشهد منافسة شديدة بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة أمامهم.

ما هو موعد مباراة أبها والأهلي في الدوري السعودي ؟

ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يستعد بفارغ الصبر لاستقبال حدث رياضي مميز يوم الخميس المقبل، الموافق 30 نوفمبر. هذا الملعب الرياضي الرائع سيكون الشاهد على مواجهة مثيرة بين فريقي الأهلي السعودي وأبها، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا للاهتمام لعشاق كرة القدم.

تجري الاستعدادات بفعالية لاستضافة هذه المباراة الهامة، حيث ستبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة السعودية. يمكن للمشجعين الانتظار بشغف لهذه المواجهة الرياضية المثيرة، التي ستشهد صراعًا حاميًا بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي وابها بث مباشر يلا شوت

من المقرر أن تكون هذه المواجهة فرصة للاستمتاع بمهارات اللاعبين وروعة الأداء الرياضي في ملعب يعتبر من بين أفضل الملاعب في المنطقة. يعكس هذا الحدث الرياضي تنافسًا قويًا وحماسًا بين الأندية، ومن المؤكد أن الجماهير ستشهد لحظات حماسية ومثيرة على هذا الملعب الرياضي المميز في أبها.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أبها في دوري روشن ؟

شبكة قنوات "SSC" السعودية تتمتع بحقوق حصرية لبث جميع مباريات دوري روشن السعودي، وتقدم للمشاهدين فرصة مميزة لمتابعة أحداث المباراة المثيرة بين فريقي أهلي جدة وأبها في الجولة الـ15 من الدوري. يُمكن للجماهير الاستمتاع بالمباراة المنتظرة من خلال البث على قناة "SSC Extra 1 HD".

هذه الخطوة تعكس التزام الشبكة بتوفير تجربة مشاهدة مباراة الاهلي وأبها بث مباشر عالية الجودة لعشاق الرياضة في المملكة، حيث يمكن للجماهير الاستمتاع بكافة لحظات المباراة مع توفير تحليلات وتغطية شاملة. بفضل امتلاكها لحقوق البث، تضع شبكة "SSC" المشاهدين في قلب الأحداث الرياضية، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة أحدث التطورات في عالم كرة القدم السعودية.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

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نادي الأهلي ينقلب نحو مواجهة مثيرة أمام فريق أبها في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري، مع تصاعد طموحاته لتحقيق الفوز واستعادة العلامة الكاملة. يتطلع الأهلي إلى تعويض نقاط التعادل في المباراة السابقة أمام الشباب، ويسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار للعودة بقوة إلى المنافسة على صدارة الدوري. يتنافس الأهلي مع الهلال والنصر، اللذين يظهران بقوة في الموسم الحالي، من أجل السيطرة على قمة الترتيب.

التحضيرات في معسكر الأهلي تسير بقوة لضمان أفضل أداء في هذه المواجهة الحاسمة. يسعى الفريق إلى تقديم أداء يليق بسمعته وتاريخه الرياضي، حيث يشدون بالعزم لتحقيق الانتصار واستمرار التنافس الشديد على القمة. يترقب جماهير الأهلي هذه المواجهة بشغف، حيث يتوقعون مشاهدة عرض كروي مثير ورؤية فريقهم يحقق الانتصار الذي يعزز موقعه في السباق نحو اللقب.

تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي خط الوسط عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت خط الهجوم روبيرتو فيرمينو

مواجهة الأهلي وأبها في دوري روشن

رغم التفوق الواضح في الإمكانات الفنية لصالح فريق الأهلي، إلا أن الفريق يواجه تحديات جديدة ناتجة عن تراجع قوته التهديفية في الفترة الأخيرة. يسود القلق حول غياب اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو عن تسجيل الأهداف منذ ثلاثيته الرائعة في مباراة الحزم في الجولة الأولى. هذا الأمر يعزز من أهمية عودة الفريق للتألق الهجومي واستعادة توازنه.

في المقابل، يسعى فريق أبها إلى تعويض الخسارتين الأخيرتين والعودة للمسار الانتصاري. رغم أدائه القوي في مباراة ضد ضمك في الجولة الأخيرة، إلا أن الفريق خسر اللقاء في اللحظات الأخيرة. يملك أبها 13 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة وترفع من طموحاته في المباريات القادمة.

تتجسد أهمية هذه المواجهة في استعادة الأهلي توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات، في حين يسعى أبها لتحقيق فوز يعيد إليه الزخم والتأكيد على تحسين أدائه في المباريات القادمة.

الأهلي يبحث عن الثأر

على الرغم من تفوق الأهلي في سجل مواجهاته مع زعيم الجنوب في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن ملعب المحالة يظل تحديًا لا يمكن تجاوزه بسهولة من قبل الفريق الزائر من جدة. خلال أربع مواجهات سابقة في ميدان أبها، فشل الأهلي في تحقيق الفوز وذلك يضع تحديًا إضافيًا أمام الفريق الراقي.

إن دوافع الأهلي لتحقيق الانتصار على أبها تتعدى مجرد كسر عقدة المحالة التاريخية، حيث يتعلق الأمر أيضًا بالحفاظ على مكانته في سباق اللقب. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الفريق بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله للثأر من زعيم الجنوب، خاصة بعد أن أقصاه من كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة ٢-١ في ثمن النهائي.

هذا اللقاء لا يمثل فقط فرصة لكسر الجفوة التاريخية، بل يعزز أيضًا التحدي الرياضي والرغبة في تحقيق الانتصار كجزء من استراتيجية الأهلي للمحافظة على تفوقه والتنافس بشكل فعّال في المنافسات المحلية.

تشكيلة الأهلي السعودي الرسمي