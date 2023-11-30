بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز يلا شوت اليوم

منافسة اوروبية بصحبة بين Liverpool v LASK Linz اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاوروبي، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب أنفيلد حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة لاسك لينز في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. يدخل ليفربول هذا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، في حين يحتل لاسك لينز المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

يشكل هذا اللقاء فرصة مهمة للريدز لحسم تأهلهم إلى دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعد خسارتهم المفاجئة أمام تولوز في الجولة السابقة. يأتي هذا اللقاء في ظل غياب الحارس الأول أليسون بيكر والمهاجم ديوجو جوتا اللذين يعانيان من الإصابة بعد المواجهة الأخيرة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريق الإنجليزي، حيث يسعى لاستعادة التوازن والثقة بعد الخسارة في الدوري المحلي. يعتبر النجم المصري محمد صلاح من العناصر الرئيسية في هذا الاجتماع، ومن المتوقع أن يكون له دور حاسم في محاولة فريقه لتحقيق الفوز وضمان التأهل.

من الجدير بالذكر أن لاسك لينز يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في المجموعة وتجنب الإقصاء المبكر. سيكون للتشكيلة البديلة فرصتها للتألق وإثبات جاهزيتها للمشاركة في المواجهات القادمة.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على ملعب "الأنفليد" نظيره فريق لاسك لينز بطل النمسا، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الـ 5 من منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023/2024.

وتحدد موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز اليوم في الدوري الأوروبي 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

بث مباشر مباراة ليفربول ولاسك لينز يلا شوت

وخاض ليفربول 4 لقاءات حتى الآن في البطولة الأوروبية، ليحقق الفوز في أول 3 مباريات، بينما تلقى خسارة أخيرة أمام فريق تولوز الفرنسي بنتيجة 3-2؛ لذا يحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي 2023/2024 برصيد 9 نقاط، فيما يقبع فريق لاسك لينز في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز اليوم في الدوري الأوروبي

ستكون قناة بين سبورت 1 هي القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023/2024. حصلت قناة beIN SPORTS على حقوق بث مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي، يمكن للجماهير المشتركة لديها في هذه المناطق متابعة اللقاء مباشرة على قناة beIN SPORTS 1.

تردد قناة beIN SPORTS 1 سيكون الخيار الأمثل لمحبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة أحداث المباراة عبر شاشاتهم. يمكن للمشتركين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضبط التردد المناسب للقناة للتمتع بتغطية حصرية وشاملة لهذا اللقاء المهم في الدوري الأوروبي.

تردد قناة beIN SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

ترتيب مجموعة ليفربول

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، خلفا لفريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل ليفربول أمام لاسك لينز

يتوقع أن يكون تشكيل ليفربول اليوم، لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى كيليهر خط الدفاع كوناتي، جوميز، كوانساه، تسيميكاس. خط الوسط إليوت، إندو، جرافينبيرخ. خط الهجوم نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

يخوض ليفربول مباراة اليوم، باحثًا عن تذكرة التأهل إلي دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي، خاصة وأن حسم الصعود لهذا الدور قد تأجل بعد خسارته المفاجئة أمام تولوز بنتيجة 2-3 في الجولة الرابعة بفرنسا.

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يغيب عن ليفربول في مباراة اليوم ضد لاسك لينز، الثنائي اليسون بيكر الحارس الأول للريدز والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بعد إصابتهما في قمة مان سيتي الأخيرة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

غيابات ليفربول أمام لاسك لينز

وأكدت تقارير صحفية، على أن جوتا سيغيب عن ليفربول أمام لاسك لينز اليوم، وفولهام بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حتي يتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد السيتيزنز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز | من هنــــا

لكن هناك توقعات بغياب الحارس البرازيلي اليسون بيكر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي 3 أسابيع لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

ووصلت قائمة إصابات ليفربول إلي 5 لاعبين حيث إنضم بيكر وجوتا إلي كل من ستيفان بايتيتش وآندي روبرتسون وتياجو ألكانتارا.

وعاد ليفربول بنقطة ثمينة من معقل مانشستر سيتي بعد تعادل إيجابي مثير بنتيجة 1-1 بين الفريقين، ورفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلفا لفريق أرسنال المتصدر برصيد 30 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 29 نقطة.