بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ديربي الرياض Al Nassr vs Al Hilal اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى ليوم ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يحتضن مساء الجمعة ديربي العاصمة المثير بين الهلال، الفريق الذي يتصدر الدوري السعودي "روشن" بفخر، والنصر، الفريق المتنافس الذي يسعى جاهدًا لتقليص الفارق. يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين اللذين يتفوقان على منافسيهما بفارق كبير.

يُعتبر الهلال حاليًا في أوج أدائه الرياضي، حيث لم يتلقَّى الهزيمة في آخر 21 مباراة، محققًا نتائج رائعة، ويطمح إلى مواصلة تلك السلسلة بفوزٍ على النصر. من جهة أخرى، يعيش النصر حالة تألق مماثلة، وبعد بداية هزيلة، استعاد توازنه ويسعى لتحقيق انتصار يضيف نقاطًا قيمة في رصيده.

المباراة لن تكون مجرد صراع على الصدارة بل أيضًا فرصة لعشاق الكرة السعودية للاستمتاع بأداء النجوم، مثل الكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في صفوف الهلال، وأيضًا اللاعبين المميزين في صفوف النصر.

بالتأكيد، ستكون هذه المواجهة لحظة مميزة لعشاق الكرة السعودية، حيث ينتظر الجميع اندلاع نيران الديربي وتقديم عرض كروي مثير يليق بالتاريخ الرياضي العريق لهذين الفريقين الكبيرين.

متى موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024؟

مع اقتراب موعد مباراة الديربي المرتقبة بين مشاهدة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي "روشن"، يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر هذا الصراع الكروي المثير. من المقرر أن تقام المواجهة في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب ويستضيف النصر، الفريق الذي يسعى بشدة لتقليص الفارق.

ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، ما يعني أن الجماهير المحبة للكرة السعودية ستشهد هذا الصراع الرياضي الحماسي الذي سيجمع بين نخبة الأندية.

بث مباشر الهلال ضد النصر - الدوري السعودي

بفارغ الصبر، يترقب الجميع أداء النجوم ومهاراتهم في هذه المواجهة الهامة. يعد هذا الديربي فرصة لتحقيق الانتصار وتقديم عروض رياضية مذهلة. سيكون لقاء لا ينسى يجمع بين الإثارة والتنافس الشديد، مما يجعله حدثًا رياضيًا لا يفوت لعشاق الساحرة المستديرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024؟

مثلما هو الحال في اللقاءات الكروية الكبيرة، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو مباراة الديربي المرتقبة بين الهلال والنصر، والتي ستكون متاحة حصريًا عبر شاشات قنوات "SSC" السعودية. يعد هذا الاختصاص لشاشة "SSC1 HD" فرصة للمشاهدين للتمتع بتغطية حصرية وشاملة لكافة تفاصيل ولحظات هذا الصراع الرياضي الكبير.

تمنح القناة الرياضية المشتركين فرصة فريدة لمتابعة مباراة الديربي بأعلى جودة بصرية عبر قناة "SSC1 HD"، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة ووضوحًا. يتوقع أن تقدم القناة تحليلات متخصصة وتغطية حصرية للأحداث واللحظات المثيرة على أرض الملعب، ما يجعل المشاهدين يشعرون بالمتعة والانغماس في أجواء هذا الصراع الكروي الرائع.

بهذا الاختصاص الحصري، تزيد "SSC" من حماسة المشاهدين وتجعل من متابعة المباراة عبر شاشتها تجربة فريدة ومميزة لعشاق الكرة السعودية، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذا اللقاء المرتقب.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

من معلق مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2024؟

أعلنت إدارة قنوات "SSC" السعودية بكل اعتزاز عن اختيار المعلق الإماراتي البارع، الشهير بفارس عوض، لتسليم مهمة التعليق والوصف المميز لمباراة الديربي الشيقة بين الهلال والنصر. يعتبر فارس عوض أحد أبرز الأصوات الرياضية في العالم العربي، ويتميز بإلقاءه الرائع وقدرته الفريدة على نقل الأجواء المثيرة للمباريات.

تلتزم الإدارة بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال اختيار فارس عوض، الذي يتميز بقدرته على تحليل اللحظات الحاسمة وإضفاء الحماس والإثارة على التعليق الرياضي. من المتوقع أن يكون تواجد فارس عوض في صدارة التعليقات الرياضية خلال هذا الديربي حاضرًا مع الجماهير خلال كل لحظة مثيرة على أرض الملعب.

بهذا الاختيار الحكيم، تعكس "SSC" التزامها بتقديم تجربة تلفزيونية رياضية فائقة الجودة، مضيفة بذلك لمسة فنية إضافية إلى المشهد الحافل بالتنافس والحماس في ديربي الهلال والنصر.

تشكيل النصر المتوقع

حارس المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام. الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، أوتافيو. خط الهجوم: ساديو ماني، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال المتوقع

حارس المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد. الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري. خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

ليلة شتاء ساخنة في "ديربي الرياض" بين النصر والهلال

الهلال والنصر يشكلان ركيزتين قويتين في عالم كرة القدم السعودية، خاصةً في العاصمة الرياض، حيث يُعتبران جزءًا لا يتجزأ من "الأربعة الكبار" في دوري الدرجة الممتازة السعودي "RSL"، إلى جانب الاتحاد والأهلي. تعتبر مواجهات الديربي بين الهلال والنصر بمثابة تحدي حقيقي وفرصة لإظهار الهيبة والتفوق.

في موسم 2018-2019، شهدت البطولة تصدر النصر للترتيب العام بفارق نقطة واحدة عن الهلال، مما جعل الديربيات بينهما تأخذ طابعًا خاصًا. وبالعكس في الموسم التالي، تمكن الهلال من التتويج باللقب بينما احتل النصر المركز الثاني، مما زاد من حماس المشجعين وأهمية المواجهات بين الفريقين.

تاريخ لقاءات الهلال والنصر يعكس تنافسًا شديدًا، حيث التقيا 30 مرة في عصر "RSL"، وانتهت 15 مباراة بفوز الهلال و9 بفوز النصر. يظهر ذلك التوازن بين الفريقين، حيث لم يتفوق أحدهما بوضوح على الآخر. تكون هذه المباريات ذات طابع استثنائي وجاذبية كبيرة، مما يجعل بيع التذاكر في وقت مبكر والازدحام في ملعب الملك فهد الرياضي أمرًا شائعًا.

فيما يتعلق بالإحصائيات، يبرز أن الفريقين لم يخسرا أمام أي فريق آخر بمثل هذا العدد من المباريات، مما يظهر مدى السيطرة والتميز الذي يحملانه في عالم كرة القدم السعودية. شهدت الشباك تسجيل 54 هدفًا للنصر و34 هدفًا للهلال، مما يعكس قوة هجومية الفريقين وتوازنهما في مختلف الجوانب الفنية والتكتيكية.

ترتيب الدوري السعودي

لقاءات الهلال والنصر في الموسم الماضي

قبل أيام فقط من الانتقال التاريخي الذي هز كرة القدم السعودية، أقيمت مباراة مثيرة بين النصر والهلال في حديقة الأمير فيصل بن فهد بجامعة الملك سعود، وانتهت بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

افتتح الهلال التسجيل في المباراة بفضل هدف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، إيغالو، ولكن سرعان ما أدرك تاليسكا التعادل لصالح النصر، وعاد الهلال للتقدم مجددًا بفضل ركلة جزاء نجح سالم الدوسري في ترجمتها إلى هدف بعد مرور ساعة من بداية اللقاء.

لكن الإثارة لم تتوقف هنا، حيث نجح عبد الرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 88، مضيفًا للتشويق والتحدي في الأوقات الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه المواجهة الرائعة هي الختام الرائع لفترة مهمة في تاريخ الكرة السعودية. وبمجرد مرور أربعة أيام فقط من هذا اللقاء الممتع، أعلن النصر بفخر عن التعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، مما أضاف بُعدًا جديدًا من التألق والطموح إلى صفوف النصر وركز الأنظار على مستقبل مشرق.

هداف المواجهات

محمد السهلاوي "النصر" - 11 هدفًا.

سالم الدوسري "الهلال" - 8 أهداف.

أكبر المكاسب

الهلال 5-1 النصر، 4 مايو 2017.

النصر 0-4 الهلال، 3 مارس 2022.

النصر 1-4 الهلال، 5 أغسطس 2020.

المواجهات الأخيرة

الهلال 2-0 النصر.

النصر 1-0 الهلال.

الهلال 0-2 النصر.

النصر 0-4 الهلال.

النصر 2-2 الهلال.

الهلال 2-0 النصر.