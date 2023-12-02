يلا شوت.. البث المباشر لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.. yalla shoot

يلا شوت.. البث المباشر لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.. yalla shoot، يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد مثالي، ويسعى لتحقيق الانتصارات المتتالية للمضي قدمًا نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

الفريق الأحمر يفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات، إذ يغيب كل من كارلوس كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن، إلى جانب غيابات ماسون ماونت وجوني إيفانز، مما يضيف تحديات إضافية للمدرب كولر لتجاوزها.

سبق للأهلي مواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني في 10 مباريات عبر 5 بطولات إفريقية، حيث نجح الفريق الأحمر في الفوز خلال 6 مباريات، وتلقى الهزيمة من يانج أفريكانز خلال مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل ثلاث لقاءات.

واستطاع فريق الأهلي إحراز 18 هدفا في شباك يانج أفريكانز، خلال جميع المباريات التي جمعتهما بينما استقبلت شباك الأحمر 4 أهداف فقط.

بهذا السياق، يطمح الأهلي في الاستمرار في التألق والمضي في مشواره نحو اللقب، ليظل في صدارة الأندية الأكثر تحقيقًا لهذه البطولة الرفيعة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي اليوم أمام يانج أفريكانز بعد تعديلها، إذ من المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً - بتوقيت القاهرة - بعدما كان محدد لها التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم إذ من المقرر نقل المباراة عبر قناة BEIN SPOPTS 6 HD Live، كما أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن معلق مباراة الأهلي اليوم، إذ استقروا أن يعلق علي محمد علي، على المباراة.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني بدولة تنزانيا.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في استمرار النتائج الإيجابية في البطولة والعودة بالفوز من أجل تسهيل مهمة الصعود للدور التالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

وتنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز؟

اشتدت عمليات البحث في مختلف محركات البحث عبر الانترنت من قبل جماهير ومحبي وعشاق لعبة كرة القدم وذلك بالسؤال حول أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز؟، حيث يترقب الملايين من جماهير ومشجعي فريق نادي الأهلي، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشياطين الحمر مع نظيره فريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك من ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، حيث يمكنك مشاهدة المباراة حصريا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت، حيث جاء تردد قناة بي ان سبورت 6 علي النايل سات كالاتي: